«Жду завершения сезона спермотоксикоза». Крик души 25-летней россиянки, которую достали мерзкие взгляды на улице

В редакцию 116.RU обратилась
Далее — мнение нашей героини от первого лица. Если согласны с ней — делитесь мыслями в комментариях, если не согласны — тем более.
— Первое, что я скажу: не все мужчины такие. А теперь по делу.
Иду по центру города. На улице неимоверная жара, поэтому я в шортах и топе. Я не смогла пройти по переполненной туристами улице и 100 метров. Все этим мерзкие взгляды, причмокивания, «ауф» и прочее непотребство выбивает меня из колеи. Особенно противно, когда стоит толпа особей мужского пола и начинает между собой сразу же вслух оценивать твою фигуру и ее выпуклые части.
Что я сделала, когда свернула в переулок? Разрыдалась. Потом села на скамейке на ближайшей остановке и рыдала белугой. Да, меня никто физически не тронул. Но я ощутила себя голой куртизанкой в центре города.
Возможно, сейчас какие-то мужчины сидят и кивают, мол, нормально, ходит в шортах — сама спровоцировала!
Так вот, после нескольких таких ситуаций я стала на улицу выходить исключительно в оверсайз вещах. Джинсы с высокой посадкой, на 2 размера больше, держит их ремень. Сверху — мужская рубашка плотного кроя на 3 размера больше. И что вы думайте, меньше смотреть стали? Да если бы! Им всё равно, кто перед ними: раздетая девушка, одетая девушка, не девушка вообще — там в голове нет мозгов. Про хоть какое-то воспитание и манеры я вообще не берусь говорить. Об этом стоит рассуждать только с теми, у кого есть интеллект в глазах, а эти — просто животные.
Был у меня еще один случай, который тоже как девушку задел. Зашли с коллегами в одно из заведений. Вели себя скромно, прилично. На мне были всё те же джинсы оверсайз и водолазка. Что тут могло пойти не так? За соседним столом толпа особей, с виду напоминающих мужчин, решила, что им всё можно. Сначала просто развернулись в нашу сторону и целенаправленно пускали на меня свои сальные взгляды. Я не выдержала и задала вопрос, а, собственно, что вам нужно? Один из них ничего умнее не придумал, как поднять правую руку и подзывать меня к себе, как будто путану на трассе снимает. Тут я не выдержала, конечно. Весь мой гнев на него обрушился. Не могу сказать, что я смогла сдержаться и объяснить свою позицию как леди. Нет. В ход пошли самые грязные словечки, которые я вообще когда-либо в своей жизни слышала. Сотрудники заведения, увидев эту ситуацию, предложили нам пересесть за более комфортный стол в другом зале. Да, эти люди были пьяны. Но с каких таких пор алкоголь является оправданием свинского поведения? Не умеешь пить — не пей. Или пей у себя дома за закрытыми дверьми и не показывайся в обществе.
К чему я это? Сначала думала, как и многие, что дело всё же во мне (спасибо патриархальному обществу за навязанное чувство вины). Ну скромнее ж одеваться нужно в конце-то концов. А то ноги в шортах оголила, что хотела-то??? Но после нескольких неприятных случаев на меня снизошло озарение. Да еще на глаза попала новость, как в Подмосковье парень ударил девушку за то, что она бегала в спортивных шортах и футболке. За нее вступился прохожий, однако парень долгое время продолжал ее преследовать. Он посчитал, что она неподобающе одета. Спортсменка с разбитой губой обратилась в полицию. Сейчас ему грозит реальный срок.
А в Екатеринбурге прохожий просто решил потрогать девушку на улице за попу. И в комментариях сотни мужчин обвиняли в этом девушку! Она в шортах, она без белья, она нарядилась для мужиков, «чо такова» и прочее — видео на Е1.RU.
Мужички, а не пошли бы вы ко всем чертям?! Женщины имеют право носить то, что считают нужным! Не хотим носить бюстгальтер — не носим. Хотим носить короткие шорты — носим. Вам какое дело? Следите за собой! Вы сидите в транспорте, выпячивая свои чресла, не смущает? Ходите без майки по улицам, ходите в тех же шортах, но на вас сколько раз пускали сальные взгляды и улюлюкали вслед? Скольких мужчин женщины изнасиловали, потому что те спровоцировали своей одеждой? Напомните, пожалуйста.
Женщины адекватны! А каждую вторую особь мужского пола нужно отправлять на принудительное лечение. Или хотя бы защищать себя самостоятельно, девушки! Не бойтесь посылать таких особей громко и четко. Прямо посреди улицы. Защищайте себя, чтобы не сидеть и не рыдать потом, как это раньше делала я.
Да, я боюсь за свою безопасность. Да, я хочу носить то, что считаю нужным. И никто не в праве меня лапать или даже просто непристойно обсматривать. Не можете справиться со своими девиациями — идите в психушку, вам там помогут. С нетерпением жду, когда этот сезон спермотоксикоза уже закончится.
И не нужно говорить, что у мужчин «природа» и они не могут иначе. У нас, у девушек, тоже есть глаза и мы тоже видим красивых мужчин на улицах. И да, у нас тоже есть природа и инстинкты. Но ни я, ни девушки в моем окружении ни разу не позволили себе улюлюканий вслед и липких комментариев в адрес какого-либо парня на улице. Не можешь сдерживать свои желания — сиди дома.