«Жду завершения сезона спермотоксикоза». Крик души 25-летней россиянки, которую достали мерзкие взгляды на улице

Далее — мнение нашей героини от первого лица. Если согласны с ней — делитесь мыслями в комментариях, если не согласны — тем более.



— Первое, что я скажу: не все мужчины такие. А теперь по делу.



Иду по центру города. На улице неимоверная жара, поэтому я в шортах и топе. Я не смогла пройти по переполненной туристами улице и 100 метров. Все этим мерзкие взгляды, причмокивания, «ауф» и прочее непотребство выбивает меня из колеи. Особенно противно, когда стоит толпа особей мужского пола и начинает между собой сразу же вслух оценивать твою фигуру и ее выпуклые части.

