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«Был единственным сыном в семье». Студента-африканца убили во время драки в «Бургер Кинге»

Трагедия произошла на глазах у сотрудников полиции

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Видео: Владислав Шитюк / Городские порталы

На Урале простились с 32-летним аспирантом из Габона — иностранного студента убили в кафе в центре Екатеринбурга.

На африканца напали с ножом в «Бургер Кинге». Он получил два удара, один из которых пробил артерию. По словам очевидцев, конфликт начался из-за цвета кожи. Врачи до последнего боролись за жизнь Франсуа. Но спасти его не удалось — он потерял слишком много крови. Подробности этой трагедии смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

— Он был единственным сыном в семье из четверых детей, все его сестры живут в России. Родители отправили всех их учиться, — рассказал близкий друг погибшего. — 17 августа был День независимости его страны, они пошли отмечать праздник и были в клубе. После клуба он со своей соседкой пошел кушать в кафе. А там подошли два пьяных мужика с неприятным видом.

Франсуа приехал на Урал из Габона больше 10 лет назад. Получил диплом и поступил в аспирантуру. Увлекался танцами и футболом. В его убийстве обвинили 23-летнего Данила Фомина. Друзья и родные парня говорят, что это была самооборона. Он якобы заступился за девушку, к которой приставал африканец. Один из африканцев якобы погладил ее по руке и послал воздушный поцелуй. Она рассказала об этом своему парню, и началась драка.

В суде Данил Фомин признал вину. Его отправили в СИЗО на два месяца. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет колонии. Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель СК России Александр Бастрыкин.

У кафе, где убили африканца, организовали стихийный мемориал. Люди принесли портрет Франсуа и букеты цветов. Но в тот же вечер мемориал разгромили двое мужчин в камуфляже.

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