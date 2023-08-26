«Был единственным сыном в семье». Студента-африканца убили во время драки в «Бургер Кинге»

На Урале простились с 32-летним аспирантом из Габона — иностранного студента убили в кафе в центре Екатеринбурга.

На африканца напали с ножом в «Бургер Кинге». Он получил два удара, один из которых пробил артерию. По словам очевидцев, конфликт начался из-за цвета кожи. Врачи до последнего боролись за жизнь Франсуа. Но спасти его не удалось — он потерял слишком много крови. Подробности этой трагедии смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.