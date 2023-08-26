В ФСБ рассказали, как россиян заставляют поджигать военкоматы: новости СВО за 25 августа

Военные подчеркнули, что для атаки использовали беспилотники самолетного типа. Из-за атаки беспилотников над столичными аэропортами закрыли воздушное пространство.



Позже в Минобороны заявили, что в течение суток российские средства ПВО уничтожили 73 украинских дрона. Также военные перехватили 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.



ФСБ рассказала, кто стоит за поджогами военкоматов

ФСБ провела расследование поджогов зданий органов государственной власти, МВД, РЖД и Минобороны. Ведомство заявило, что к поджогам причастны украинские спецслужбы, заявили в пресс-службе ФСБ.

