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Проснулись знаменитыми: близнецы-альбиносы покорили мир моды своей нетипичной красотой — посмотрите на них

Девушек часто травили в школе за то, что они не похожи на других детей

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Видео: Городские порталы

18-летние Лара и Мара Бавар — близнецы-альбиносы. В детстве они часто страдали от нападок сверстников, а теперь их нетипичная красота покоряет мир.

Родители девочек переехали в Бразилию из Африки, и рождение близнецов стало шоком, ведь их старшая сестра Шейла была обычной темнокожей девочкой.

— Альбинизм — очень редкое явление. Так что это нужно обсуждать чаще, чтобы люди знали о нем больше и не думали, что альбинизм — это раса или что это заразное заболевание. Недостаток этих знаний привел к издевательству над нами, — говорят сестры.

Девочек всегда поддерживали мама и старшая сестра, а в 2017 году необычных сестер заметила фотограф Виничиус Терранова и сняла их для проекта «Редкие цвета». После публикации Лара и Мара буквально проснулись знаменитыми.

Сейчас девушки снимаются в рекламе и клипах, а также ведут свой блог, в котором рассказывают про альбинизм. Теперь они уверены, что красота не может быть шаблонной.

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