Проснулись знаменитыми: близнецы-альбиносы покорили мир моды своей нетипичной красотой — посмотрите на них

Родители девочек переехали в Бразилию из Африки, и рождение близнецов стало шоком, ведь их старшая сестра Шейла была обычной темнокожей девочкой.
— Альбинизм — очень редкое явление. Так что это нужно обсуждать чаще, чтобы люди знали о нем больше и не думали, что альбинизм — это раса или что это заразное заболевание. Недостаток этих знаний привел к издевательству над нами, — говорят сестры.
Девочек всегда поддерживали мама и старшая сестра, а в 2017 году необычных сестер заметила фотограф Виничиус Терранова и сняла их для проекта «Редкие цвета». После публикации Лара и Мара буквально проснулись знаменитыми.
Сейчас девушки снимаются в рекламе и клипах, а также ведут свой блог, в котором рассказывают про альбинизм. Теперь они уверены, что красота не может быть шаблонной.