Проснулись знаменитыми: близнецы-альбиносы покорили мир моды своей нетипичной красотой — посмотрите на них

Родители девочек переехали в Бразилию из Африки, и рождение близнецов стало шоком, ведь их старшая сестра Шейла была обычной темнокожей девочкой.



— Альбинизм — очень редкое явление. Так что это нужно обсуждать чаще, чтобы люди знали о нем больше и не думали, что альбинизм — это раса или что это заразное заболевание. Недостаток этих знаний привел к издевательству над нами, — говорят сестры.

