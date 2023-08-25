В Госдуме заявили, что бойцы ЧВК «Вагнер» массово переходят в ВС РФ: новости СВО за 24 августа

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 24 августа.
Разбился самолёт Пригожина: что известно сейчас
Вчера вечером летевший из Москвы в Санкт-Петербург бизнес-джет Embraer ERJ-135 перестал выходить на связь. Вскоре стала появляться первая информация о крушении частного самолета в Тверской области, данные подтвердили в МЧС. С самого начала появились слухи, что самолет принадлежал главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. В Росавиации заявили, что человек с такими именем и фамилией был зарегистрирован на рейс, а позже подтвердили, что на борту находились и Пригожин, и его «правая рука» Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер».
На момент публикации известно, что все пассажиры бизнес-джета погибли, однако опознание не завершено. Источник на месте происшествия рассказал корреспонденту «Фонтанки», что тела погибших, в том числе возможное тело Евгения Пригожина, не поддаются визуальному опознанию: они сильно пострадали в результате катастрофы. Есть ли в действительности среди погибших глава ЧВК «Вагнер», более точно установит экспертиза. При этом в региональной ритуальной службе корреспонденту MSK1.RU сообщили, что тело Пригожина увезли в судебный морг в Твери.
Причина крушения на момент публикации также не установлена. По данным РБК от источников в правоохранительных органах, следствие рассматривает различные версии. По поводу авиакатастрофы высказался и президент Владимир Путин, который выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что расследование катастрофы проведут в полном объёме и доведут до конца.
Более подробно об этом проишествии мы рассказали в отдельном материале, кроме того, вся актуальная информация появляется в онлайн-трансляции.
Рядом с местом крушения самолёта Пригожина подожгли вышку сотовой связи
По данным источников телеграм-канала Shot, неизвестный поджёг вышку сотовой связи в Тверской области. Пожар произошёл накануне около полудня на базовой станции одного из операторов в деревне Рябеево. Она находится примерно в полутора часах езды от места крушения самолёта Пригожина. Вышка частично выгорела и вышла из строя.
Следователи на месте выяснили, что это был поджог. Причастных ищут. Связь обещали восстановить до конца дня.
В Госдуме заявили, что бойцы ЧВК «Вагнер» массово переходят в ВС РФ
Депутат Госдумы Александр Бородай заявил изданию NEWS.ru о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» начали массово переходить в российскую армию.
— В этой ситуации я знаю только одно, что люди, которые в последнее время служили в ЧВК «Вагнер», в массовом порядке сейчас идут как в подразделения добровольческого корпуса, так и на контракт в российскую армию, становясь частью структуры. Такой поток велик, — рассказал Александр Бородай.
Депутат отметил, что деталей о структуре ЧВК «Вагнер» и о том, кто там сейчас стоит во главе, ему «на сегодняшний момент ничего не известно».
Незадолго до попытки мятежа, произошедшей 23-24 июня, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что бойцы ЧВК не будут подписывать контракты с Минобороны. При этом глава ведомства Сергей Шойгу подписал указ, обязывающий всех добровольцев подписать контракт до 1 июля.
Байден объявил о новых санкциях против России
Президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против России.
— Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи, — утверждается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Подробности о санкциях не приводятся.
Украинская сторона неоднократно обвиняла Россию в похищении и вывозе детей. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия эвакуировала украинских детей из зоны военного конфликта и вернет их обратно, «когда условия будут безопасными». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также опровергла утверждения Киева о сотнях якобы принудительно вывезенных российской стороной детей с Украины, назвав их голословными. Она уточнила, что дети, которые попали из зон боевых действий в Россию, получили не только безопасность, но и все необходимое. При этом не идет речи о том, что детей удерживают в стране насильно.
Суд оштрафовал Twitch за отказ удалять фейки о подрыве Каховской ГЭС
Мировой суд в Москве оштрафовал на 3 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за отказ удалить недостоверную информацию о подрыве Каховской ГЭС. Об этом сообщили корреспонденты ТАСС.
Как следует из материалов дела, поводом для штрафа стали стримы о ходе СВО, в том числе с утверждением о подрыве Каховской ГЭС российскими силовыми структурами. Представители Twitch в суд не явились, решение вынесли без них.
Американский видеостриминговый сервис Twitch специализируется на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Является дочерней структурой компании Amazon. С 14 июля прошлого года сервис несколько раз штрафовали за различные правонарушения на общую сумму около 37 миллионов рублей.
В Роскомнадзоре заявили, что не исключают возможность полной блокировки Twitch в России, однако такое решение должно быть взвешенным, с учетом всех рисков для пользователей.
Над Россией сбили ещё три беспилотника
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Минобороны России заявило об уничтожении трех беспилотников над российскими регионами. Два беспилотника самолетного типа были сбиты над Брянской областью, еще один — над Калужской, говорится в сообщении ведомства.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что беспилотник сбили в Козельском районе. По его словам, никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет.