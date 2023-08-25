В Госдуме заявили, что бойцы ЧВК «Вагнер» массово переходят в ВС РФ: новости СВО за 24 августа

— В этой ситуации я знаю только одно, что люди, которые в последнее время служили в ЧВК «Вагнер», в массовом порядке сейчас идут как в подразделения добровольческого корпуса, так и на контракт в российскую армию, становясь частью структуры. Такой поток велик, — рассказал Александр Бородай.



Депутат отметил, что деталей о структуре ЧВК «Вагнер» и о том, кто там сейчас стоит во главе, ему «на сегодняшний момент ничего не известно».

Незадолго до попытки мятежа, произошедшей 23-24 июня, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что бойцы ЧВК не будут подписывать контракты с Минобороны. При этом глава ведомства Сергей Шойгу подписал указ, обязывающий всех добровольцев подписать контракт до 1 июля.