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В считаные минуты смыло водой. Всё о пропавших в Москве диггерах — найдены тела 8 человек

За смертельную экскурсию по столичным коллекторам они заплатили по 9 тысяч рублей

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Видео: Городские порталы

Все восемь пропавших в Москве диггеров найдены мертвыми. В эти выходные, 20 августа, группа вышла на экскурсию по коллектору. Спустя некоторое время начался сильный ливень, и канализация в считаные минуты заполнилась водой.

Тела туристов унесло в Москву-реку, среди погибших было трое несовершеннолетних (одна из них — 15-летняя дочь PR-специалиста IT-компании «Ланит»). Что еще известно про погибших и организаторов смертельной экскурсии? Как именно и почему они погибли? Подробности смотрите в видео чуть выше.

Известно, что после начала ливня гид написал СМС своему другу со словами: «****, дождь. Можно ли выходить на «Трубной»?» Это было его последнее сообщение.

В среду, 23 августа, в Москве избрали меру пресечения организаторам смертельной экскурсии — Александру Киму и Никите Дубасову. Обоих фигурантов арестовали на два месяца.

СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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