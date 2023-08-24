В считаные минуты смыло водой. Всё о пропавших в Москве диггерах — найдены тела 8 человек

Все восемь пропавших в Москве диггеров найдены мертвыми. В эти выходные, 20 августа, группа вышла на экскурсию по коллектору. Спустя некоторое время начался сильный ливень, и канализация в считаные минуты заполнилась водой.
Тела туристов унесло в Москву-реку, среди погибших было трое несовершеннолетних (одна из них — 15-летняя дочь PR-специалиста IT-компании «Ланит»). Что еще известно про погибших и организаторов смертельной экскурсии? Как именно и почему они погибли? Подробности смотрите в видео чуть выше.
Известно, что после начала ливня гид написал СМС своему другу со словами: «****, дождь. Можно ли выходить на «Трубной»?» Это было его последнее сообщение.
В среду, 23 августа, в Москве избрали меру пресечения организаторам смертельной экскурсии — Александру Киму и Никите Дубасову. Обоих фигурантов арестовали на два месяца.
СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.