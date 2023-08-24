Япония будет сливать в океан радиоактивную воду с «Фукусимы». Чем это грозит?

Власти Японии приняли решение сбрасывать в океан воду, которую использовали для аварийного охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1» после аварии в 2011 году. Несмотря на то что правительство и компания-оператор станции утверждают, что это не навредит окружающей среде, многие уверены, что это не так — всё-таки в океан попадает вода с радиоактивными элементами. Приведет ли это к экологической катастрофе или ничего страшного нет?
Что за авария
11 марта 2011 года мощное землетрясение ударило по городу Сендай в 95 километрах от АЭС (она находится в Окуме, префектура Фукусима). У жителей прибрежных районов было всего 10 минут после экстренного предупреждения о цунами, чтобы спастись. Подвалы «Фукусимы-1», где находились распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, стремительно затопило. Станцию обесточило, из-за чего отказала система аварийного охлаждения. Вплоть до 15 марта команды ликвидаторов посменно пытались предотвратить взрывы в реакторах, но в итоге они всё же прогремели в энергоблоках
Человеческих жертв непосредственно из-за аварии на «Фукусиме» не было. 16 рабочих получили травмы в результате взрывов, десятки подверглись облучению. Кроме того, в день аварии госпитализировали троих сотрудников АЭС. Также пострадавшими в результате аварии признаны еще четыре человека, у которых выявлены различные проблемы со здоровьем — все они живы. В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выпущенном в 2013 году, говорилось, что авария на АЭС вряд ли приведет к резкому скачку онкологических заболеваний в регионе.
По мнению многих специалистов, разбиравшихся в ситуации, система защиты на АЭС оказалась не готовой к катастрофе такого масштаба. Кроме того, считают критики, реакция руководства станции и правительства была недостаточно быстрой и решительной. Независимое расследование, инициированное японским парламентом, пришло к выводу, что причиной катастрофы стал человеческий фактор. Компанию-оператора АЭС — Tokyo Electric Power Company (TEPCO) — обвинили в нарушениях техники безопасности и отсутствии плана действий на случай экстренной ситуации. Но единственное уголовное дело, в рамках которого в халатности обвинили троих высокопоставленных менеджеров компании, закончилось их оправданием в суде в 2019 году.
До сих пор несколько городов на северо-востоке Японии закрыты — вернуть туда жителей пока невозможно, но власти обещают ликвидировать последствия. По самым средним подсчетам, на это уйдет около 30–40 лет.
Почему решили сбрасывать воду в океан
Сейчас в специальных резервуарах накопилось уже 1,25 миллиона тонн зараженной воды — это более 90% от их объема. В Японии рассматривали самые разные проекты по утилизации зараженной воды:
- глубокое геологическое захоронение;
- контролируемый сброс в океан;
- выпаривание со сбросом пара в атмосферу;
- сброс в форме водорода;
- отверждение (смешать воду с цементом) и последующее подземное захоронение.
В итоге единственно возможным вариантом остался сброс в океан после очистки. Специалисты уже провели завершающие работы: по данным Japan Today, сотрудники оператора станции (компания TEPCO) разбавили кубометр зараженной воды примерно 1,2 тысячи кубометров морской воды, а затем перелили в трубу, из которой и будет происходить сброс.
Что говорят в МАГАТЭ
Власти Японии заручились поддержкой МАГАТЭ. В июле в докладе организация назвала процесс «соответствующим международным стандартам», поскольку сброс окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду.
МАГАТЭ рассмотрело все ключевые элементы безопасности плана сброса воды: оценку защиты и безопасности, регулирующую деятельность, а также провело анализ данных и их подтверждение. Воду из резервуаров очистили почти от всех радиоактивных веществ, кроме трития — радиоактивного изотопа водорода. Перед сбросом Япония будет разбавлять воду, чтобы довести содержание трития до уровня ниже нормативных стандартов. В океан же она будет поступать в километре от станции по специально построенному тоннелю. Сброс будет проходить поэтапно — весь процесс растянут на 30 лет. Происходящее будут контролировать специалисты МАГАТЭ.
«Тихий океан — это не канализация»
Всё вышеперечисленное не убеждает местных жителей. По данным соцопросов, которые приводит агентство Kyodo, почти 90% респондентов боятся, что действия властей негативно отразятся на экономике страны и навредят имиджу. В начале недели возле офиса премьер-министра Фумио Кисиды прошла акция протеста, в которой участвовали и местные рыбаки. Они боятся, что рыбная ловля в регионе перестанет приносить доход, потому что люди перестанут покупать морепродукты, выловленные в зоне сброса радиоактивной воды. Митинг прошел также и в столице Южной Кореи — Сеуле.
Вопросы к действиям Японии появились и на международном уровне. Россия и Китай уже направили в Токио список вопросов насчет возможных технологических проблем при сбросе воды. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Россия призывает Токио «информировать обо всех действиях, которые могут представлять радиационную угрозу». В МИД Китая же отметили, что Тихий океан — это «не канализация».
— Если эта радиоактивная вода безопасна, нет надобности сливать ее в море. Если она небезопасна, производить слив тем более не надо, — заявили в ведомстве.
Насколько это опасно
Главный директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев отметил, что пока невозможно точно сказать о последствиях для окружающей среды и экономики, поскольку открытой информации очень мало, а неопределенностей — намного больше.
— Конечно, это представляет определенные риски для окружающей среды Японии и соседних стран — России, Китая, Северной и Южной Кореи, — рассказал Городским порталам Кондратьев. — Мы не знаем детально степень заражения, того, что находится в этой воде. Есть неопределенность относительно того, как будет перемешиваться эта вода в Мировом океане. Власти Японии уже повышали уровень допустимой радиоактивной дозы, это показывает — у властей есть определенное понимание того, что это представляет угрозу.
По словам специалиста, фактически эта ситуация означает радиоактивное заражение достаточно большой территории — в зависимости от того, как будет перемешиваться вода в океане, это может затронуть и территории соседних стран.
— Япония публично не обнародовала результатов моделирования того, какие течения и куда будут переносить эти объемы воды, кто может пострадать, как быстро будет происходить перемешивание, может ли это оказать влияние на морские организмы, каким будет ущерб с точки зрения экологии и экономики, — объяснил Кондратьев. — Как минимум на эмоциональном уровне многие потребители могут отказаться покупать рыбу у рыбаков, которые находятся в регионе сброса воды. Вполне возможно, что будет нанесен такой ущерб, из-за которого будет небезопасно использовать эту рыбу для питания. Это будет означать серьезную экономическую проблему для компаний и граждан, которые занимаются рыбной ловлей.
Профессор Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ Алла Удалова в комментарии «Российской газете» пояснила, что тритий в небольших количествах есть в природе, в том числе и в подземных водах:
— Он считается мягким радиоизотопом, его излучение не настолько опасно, как от других источников. Но, конечно, всё зависит от количества. При попадании этого элемента в организм в допустимых концентрациях вреда не будет, в высоких — последствия могут быть очень серьезные.
По словам Удаловой, опасаться того, что тритий будет накапливаться в рыбе, не стоит — причина в его специфике.
— Тритий относится к щелочной группе, для которой характерно равномерное распределение в организме и быстрое выведение из него. Например, калий является компонентом всех клеток. Он легко поступает в организм и так же легко выводится, практически не накапливаясь. Скорее всего, аналогичная ситуация и по тритию, — объяснила профессор.