Япония будет сливать в океан радиоактивную воду с «Фукусимы». Чем это грозит?

До сих пор несколько городов на северо-востоке Японии закрыты — вернуть туда жителей пока невозможно, но власти обещают ликвидировать последствия. По самым средним подсчетам, на это уйдет около 30–40 лет.

Почему решили сбрасывать воду в океан

Сейчас в специальных резервуарах накопилось уже 1,25 миллиона тонн зараженной воды — это более 90% от их объема. В Японии рассматривали самые разные проекты по утилизации зараженной воды: