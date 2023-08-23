В России рассылают повестки за мобилизационными предписаниями. Что это такое?

Жителям разных регионов России стали приходить повестки с требованием прийти в военкомат за мобилизационным предписанием. Такие повестки получили мужчины в Красноярском крае, Ярославской и Саратовской областях. Что общего у мобилизационного предписания с мобилизацией? Стоит ли к чему-то готовиться? И что будет, если не прийти по такой повестке?
Житель Красноярска рассказал NGS24.RU о том, что его знакомому пришла повестка из военкомата. В ней мужчину попросили явиться не позднее 28 августа, чтобы получить мобилизационное предписание. Корреспонденты решили выяснить у военкомата, что означает эта повестка и к чему нужно быть готовым. Там пояснили, что это просто «сверка учетных данных и вклейка мобилизационного предписания в военный билет».
— Мы никуда не собираем никого, это наша плановая работа. Он просто приписан к нам в команду. Это просто наша работа повседневная. Мы никого никуда не набираем, не отправляем, только если добровольно. Всем приходит, кто у меня состоит в команде, — сообщили в военкомате Кировского района Красноярска.
Юрист Андрей Конышев также подтвердил, что повестки по мобилизационным предписаниям в первую очередь присылают для уточнения данных:
— Это по аналогии со всеми повестками, для того чтобы просто свою базу пополнить — насколько я понимаю, всё делается именно с этой целью. Сейчас военкоматы обновляют данные, чтобы понять, кто где проживает. Например, далеко не каждый при смене места жительства встает на новый учет там, где живет, несмотря на то что это прямая обязанность.
Но для чего нужно само мобилизационное предписание? Как рассказал юрист Андрей Примак, его выдают всем военнообязанным россиянам.
— Выдача говорит о том, что резервист попадает в определенную виртуальную команду, которая формируется в кратчайшие сроки в случае объявления в нашей стране всеобщей мобилизации, — пояснил юрист. — При объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях.
Юристы также объяснили, какое наказание ждет тех, кто решит не приходить в военкомат по этим повесткам. По словам Андрея Конышева, это административное правонарушение, и оно подпадает по требованиям военкомата под неявку.
— В настоящий момент актуальная редакция закона предусматривает штрафы от 500 до 3000 рублей за неявку по повестке. Размер штрафов поднимут с 1 октября, уголовная ответственность за уклонение от призыва пока что не введена, законопроект не вступил в силу, — отметил юрист Евгений Крылов.
Новые штрафы начнут действовать с 1 октября. В частности, за неявку в военкомат без уважительной причины будут штрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. В целом в закон о воинской службе за последнее время внесли множество изменений. Сначала военнообязанным запретили выезжать из страны после вручения повестки, потом передумали и решили, что запрет должен действовать сразу после публикации повестки в специальном реестре. Призывников на срочную службу обязали сдавать загранпаспорта в миграционный отдел МВД или МФЦ.
Для тех, кто по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, так и не пришел в военкомат, ввели дополнительные ограничения — запрет на регистрацию ИП и самозанятости, недвижимости и транспортных средств. Кроме того, тем, кто не явился в военкомат, не будут выдавать водительские права и кредиты.
Изменился и верхний предел призывного возраста срочной службы — с 27 до 30 лет. Нижнюю планку тоже хотели повысить, с 18 лет до 21 года. Но передумали — глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что его оставили на прежнем уровне, поскольку «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года.
В апреле Госдума приняла закон, который разрешает отправлять повестки и заказными письмами, и на «Госуслуги», и посредством внесения в специальный электронный реестр. В июне Минобороны подготовило постановление, которое разъясняет новый порядок учета. Согласно этому документу, военкомат формирует повестку не позже чем за 10 дней до назначенной даты явки на комиссию по постановке граждан на воинский учет. Электронные повестки отправляют на «Госуслуги» и на региональный портал услуг (если такой есть в регионе), а также дублируют в специальном реестре повесток. Через семь дней после размещения в этом реестре она автоматически считается врученной.
Ранее мы подробно рассказывали обо всех изменениях, которые претерпел закон о воинской службе за последний год.