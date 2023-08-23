В России рассылают повестки за мобилизационными предписаниями. Что это такое?

Юрист Андрей Конышев также подтвердил, что повестки по мобилизационным предписаниям в первую очередь присылают для уточнения данных:

— Это по аналогии со всеми повестками, для того чтобы просто свою базу пополнить — насколько я понимаю, всё делается именно с этой целью. Сейчас военкоматы обновляют данные, чтобы понять, кто где проживает. Например, далеко не каждый при смене места жительства встает на новый учет там, где живет, несмотря на то что это прямая обязанность.

Но для чего нужно само мобилизационное предписание? Как рассказал юрист Андрей Примак, его выдают всем военнообязанным россиянам.