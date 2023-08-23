Связаны с «Газпромом», «Роснефтью» и «Новатэком». Что известно о фабрике, где сотни индийцев устроили акцию протеста из-за рабского труда

В начале августа больше 200 индийцев устроили ночью акцию протеста в подмосковном Одинцове. Протестующие заявили, что работают на местной швейной фабрике. Там их заставляют выходить на
Утром же на предприятие на Западной улице, где они работают, нагрянул ОМОН. Как выяснил MSK1.RU, там находятся два предприятия: «Одинцовская швейная фабрика» и «Магна». Оба отшивают спецодежду для крупных компаний: «Газпрома», «Роснефти», «Россетей» и других. Рассказываем подробности этой истории и выясняем, кому принадлежат швейные фабрики.
Работают за колючей проволокой и огромным забором
Место, где находятся предприятия, жители Одинцова окрестили «Западной промзоной». Там находится множество производств и складов. От ближайшего небольшого поселка Грибовчанка его отделяют
Предприятие, где, по словам местных, и трудятся мигранты из Индии, стоит буквально в 200 метрах от могил. Это гигантский красно-белый ангар с въездами для грузовиков и прочих спецмашин. На въезде стоит КПП, а вокруг этот участок обнесен высоким забором, а где его нет, натянута колючая проволока в несколько рядов.
В этом красно-белом здании ведут бизнес 157 фирм и еще несколько десятков ИП и физлиц. Об этом говорится на сайте компании, которая и сдает в аренду помещения. Правда, на картах в интернете отображается всего шесть фирм. Среди них — магазин автозапчастей, типография, производство металлических изделий и мебельная фабрика. А вот швейной фабрики как будто нет.
Местные охранники на вопрос, знают ли они что-то о рейдах или марше работающих здесь индийцев, с подозрительным взглядом ответили лишь «нет». Но для остальных же жителей Одинцова (а живет там всего порядка 200 тысяч. — Прим. ред.) это шествие стало большой неожиданностью.
«Полиция стояла с оружием, а они шли толпой»
Ночью 1 августа порядка 200 индийцев устроили массовый протест. Они шли по Садовой улице (она проходит рядом с предприятием. — Прим. ред.) до Можайского шоссе, где находится местное управление МВД.
Дорогу им перегородили полицейские в шлемах и с дубинками. Тогда рабочие просто сели на асфальт напротив здания УМВД. А через некоторое время встали, развернулись и колонной двинулись в обратном направлении. Вдоль Садовой, где шли индийцы, стоят жилые хрущевки.
— Соседка ночью видела, как полиция стояла у первого отделения, со всем своим оружием, — рассказывает корреспонденту MSK1.RU пенсионерка Дарья. — А эти шли толпой. Их столько... Ужас сколько было. Приехали и живут, даже не знаю, как назвать, в ангаре или сарае, шьют там чего-то.
— Не заплатили, а потом шума, гама было. Их человек 500 было, — добавляет проходящий мимо пенсионер Олег.
Утром 2 августа на предприятие в Западной промзоне нагрянул ОМОН. На записях, которые выложили очевидцы, видно, что всех рабочих фабрики построили на улице. Стоят они в колонне по три ряда. В МВД рассказали, что проверка продолжалась и на следующий день.
— Я наутро узнала, что ночью что-то у них произошло, вплоть до того, что здесь была полиция, автозаки, и на следующий день там стояла полиция с автобусами, — рассказывает одинцовская предпринимательница Юлия.
«Они ничего не делают нам плохого»
Местные говорят, что на фабрике работает порядка 400–500 трудовых мигрантов из Индии и Шри-Ланки. Живут они здесь же, в Одинцове, и довольно давно. Одни утверждают, что рабочие ютятся в некоем ангаре в промзоне, другие же утверждают, что они поселились в общежитии в девятиэтажке.
— Их тут человек 100, если не больше. Слышала, что они живут в общежитии где-то рядом. По крайней мере, они ничего не делают нам плохого, — говорит пенсионерка Дарья.
Другой местный житель Николай поделился своей версией — они живут в бизнес-центре, тоже девятиэтажном. Корреспондент MSK1.RU поднялся в это здание, там действительно были комнаты без табличек, но разместить всех рабочих там было бы невозможно.
— Я очень сомневаюсь, что это правда. Там нереально было бы 500 человек разместить, даже 100. Да и шикарно как-то слишком для индийских работников швейной фабрики, — рассказывает корреспондент MSK1.RU Павел Романчев.
Местные говорят, индийцы им не мешают, да и вообще ведут себя культурно и вежливо. Встречают их в основном в ближайших продуктовых магазинах, куда они заходят по вечерам.
— Эти трудяги работают и живут на Западной промзоне уже несколько месяцев, и их тут очень много. Забавные ребята: фотографируются с тракторами водоканала, с «Жигулями» и еврофурами, как с диковинками. Все очень приветливые и улыбчивые, если попросить станцевать — это они запросто, одним словом, индусы, — рассказывает Сергей.
По словам местных, после митинга и рейда полиции половину мигрантов депортировали. Часть из них осталась работать на фабрике.
— Половину через два дня после митинга депортировали. Если люди работают, надо ж платить, — рассказывает местная жительница Ольга.
Идеальная швея со знанием хинди в количестве 1100 штук
Как выяснил MSK1.RU, в том самом здании за забором и колючей проволокой находится «Одинцовская швейная фабрика». Карты же показывают, что она находится в другом месте — в торгово-офисном центре «Кутузовский меридиан». Это адрес, где зарегистрировано юрлицо компании.
В общероссийской базе вакансий мы нашли свежее предложение о работе на «Одинцовской швейной фабрике». Там указан адрес той самой промзоны, он также высвечивается и в объявлениях на других сайтах. Среди обязательных требований к работнику — знание английского языка и хинди (это два государственных языка в Индии. — Прим. ред.).
Сейчас фабрика набирает 1100 человек, им предлагают проживание и пропитание. А платить обещают от 80 тысяч рублей.
Также мы нашли еще одну архивированную вакансию бухгалтера фабрики. Там говорится, что на предприятии работает больше 450 человек, большая часть из них — иностранные визовые граждане. А идеальный бухгалтер должен уметь рассчитывать зарплату с учетом переработок и недоработок, труда в ночное время, праздники и выходные.
По данным ФНС, «Одинцовская швейная фабрика» — это небольшое предприятие. В 2022 году там числилось 34 работника. Выручка компании в том же году составила 1,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 19,4 миллиона рублей (по данным «Контур.Фокуса»).
На местном телевидении про фабрику выходило два сюжета. Первый — «Трудоустройство беженцев», в котором говорилось, что фабрика готова принять на работу уехавших из Донбасса. Другой же появился еще в пандемийном
— Мы сразу вышли с конкретным конструктивным предложением и готовы разместить здесь заказ на десятки тысяч масок, чтобы обеспечить все наши потребности на несколько месяцев вперед, — рассказывал тогда Андрей Иванов.
Снимался же ролик в пустом помещении предприятия. Все швейные машинки — накрыты чехлами. Госконтрактов от администрации Одинцова у швейной фабрики после этого не появилось.
«Одинцовская швейная фабрика» работает с 2012 года. Помимо защитных масок, предприятие делает вышивки на ткани, производит женскую и мужскую одежду, а также форму для врачей, сварщиков, нефтяников и газовиков. Главные партнеры (и, вероятно, заказчики) — «Газпром», «Новатэк», «Роснефть», «Транснефть», ПАО «Россети» и другие.
Владеет компанией с 2021 года предприниматель Валерий Анников. Недавно, в марте
Примечательно, что у «Связь Солюшн», как и у «Одинцовской швейной фабрики», есть судебные дела с «РН-Снабжением» — это дочерняя компания «Роснефти». Из судебного дела от 2020 года нам стало известно, что «Связь Солюшн» продавала «дочке» «Роснефти» некие товары, а позже обратилась в суд, чтобы взыскать 52,6 миллиона рублей задолженности.
В этом деле появляется еще одна компания — «Магна». Из судебных материалов следует, что «Связь Солюшн» передала свое право «Магне», чтобы та требовала деньги с «РН-Снабжения».
Одни видео на двоих и «фиктивные сделки»: что известно о «Магне»
«Магна» — это еще одна швейная фабрика, которая во многом похожа на «Одинцовскую швейную фабрику». Она также отшивает спецодежду для медиков, сварщиков, нефтяников и газовиков. А среди ее партнеров — «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», ПАО «Россети» и другие.
Примечательно и то, что если зайти в раздел «Пошив спецодежды», то на сайтах «Магны» и «Одинцовской швейной фабрики» стоят одни и те же ролики с одного и того же YouTube-канала. На них мы видим уже знакомые помещения со швейными машинками (похожие были на роликах Одинцовского ОТВ).
Все эти видео выложены на канале с названием Magna safety, так же называется и сайт швейной фабрики. Еще удивительнее оказалось то, что на одном из роликов показан тот самый красно-белый ангар. На дверях же приклеены таблички «Магны». Как стало известно MSK1.RU из судебных материалов еще 2018 года, у компании действительно было предприятие на Западной улице — в этом красно-белом комплексе.
Существует «Магна» тоже давно, ее зарегистрировали еще в 2008 году. За свою историю она сменила немало адресов регистрации: от Ленинской слободы (что недалеко от метро «Автозаводская») и Большой Тульской до подмосковного Одинцова. В декабре
По данным «Контур.Фокуса» на 15 августа, ФНС направила в пять банков уведомления о том, что все операции и переводы по счетам «Магна» должны быть приостановлены. Это связано с тем, что компания не погасила свои задолженности. В феврале
Владеет предприятием Игорь Фуфаев, а генеральным директором назначена Людмила Игоревна Фуфаева. Выручка компании за 2022 год составила 775 миллионов рублей, а чистая прибыль — 17 миллионов рублей. У «Магны» также есть дочерняя компания «Магна-Дубна», которая, по данным «Контур.Фокуса», производит текстильные ткани.
Эта компания также фигурирует в одном из судебных дел «Одинцовской швейной фабрики» по отношению к «РН-Снабжение». В иске говорится, что «Магна-Дубна» — контрагент «Одинцовской швейной фабрики», то есть они участвуют в одних сделках. «РН-Снабжение» же указывал на то, что «Магна-Дубна» и «Одинцовская швейная фабрика» заключали фиктивные сделки на крупные суммы, а еще нарушали налоговое законодательство.
Что говорит владелец «Одинцовской швейной фабрики»
Связаться с «Магной» у нас не получилось. При звонке по двум номерам из трех автоответчик говорит, что «набранный номер не существует». Еще на одном приветствует уже другой автоответчик, который в приветствии говорит: «Вы позвонили в швейную фабрику "Магна"», а после через несколько гудков звонок сбрасывается.
Корреспонденту MSK1.RU удалось связаться с владельцем «Одинцовской швейной фабрики» Валерием Анниковым. Публикуем диалог:
— Хотела узнать по поводу митинга рабочих швейной фабрики...
— Я не понимаю, про что вы говорите.
— Когда на улицы Одинцова вышло порядка 200 рабочих. Они утверждали, что им плохо платят и они работают на одной из одинцовских фабрик.
— Не, у нас такого нет.
— У вас не работают рабочие из Индии?
— Ну у меня работают, но у меня никто никуда не ходил.
— Может быть, это из «Магны»? Вы знаете такое предприятие?
— Нет, не знаю.
— Точно не ваши рабочие были?
— В администрацию обратитесь, вам там расскажут, или в прокуратуру. Там же прокуратура занимается этим всем.
— Мы написали в прокуратуру, ждем ответ.
— Ну ответят вам.
Редакция MSK1.RU направила запрос в пресс-службу прокуратуры по Московской области
Почему такое происходит
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал, что подобные ситуации в России происходят повсеместно:
— Такое свойственно не только по отношению к мигрантам, но и к коренному населению. Мы знаем огромное количество историй и в торговых сетевых компаниях, и в частных небольших предприятиях — это дикий капитализм.
В России высокопоставленные представители правительства говорят, что мигранты работают на 20% дешевле и в 1,5 раза лучше. А что это означает? Что людей в 1,5 раза больше эксплуатируют.
Если брать Росстат, то у нас людей, которые официально устроены по трудовым договорам, имеют соцпакет и стабильную занятость в течение многих лет, из всего экономически активного населения порядка 23 миллионов человек, а экономически активного населения — под 80 миллионов человек. Это и говорит о том, что, по сути, у нас 60 миллионов человек фактически не имеют установленную международным правом и российским законодательством занятость. А с мигрантов, естественно, дерут еще две шкуры помимо тех трех, которые дерут с коренных жителей. Это уже состоявшаяся система, на которую государство закрывает глаза.
Все ругали Советский Союз за то, что он имеет массу недостатков, а в итоге сказали, что единственный двигатель прогресса — когда люди получают прибыль любой ценой. Вот они и получают. Поэтому не за счет развития науки, технологий, инноваций или чего-то еще, а за счет того, что максимально недоплатить. Это даже капитализмом уже назвать сложно. Это дико ранний капитализм периферийного типа.
Индусы — для нас специфические мигранты, в основном есть мощные этнонациональные диаспоры из республик бывшего СССР. Они с одной стороны подвергаются эксплуатации своих баев, а с другой стороны — местных, наших российских. Поэтому из них особо никто не выступает, под видом бардака и хаоса там очень жестокое упорядочивание и структурирование со стороны российских структур и со стороны диаспор.
Мигранты-индусы... Много вы их видите? Самоорганизовались, выступили. А в основном миграционная масса очень жестко контролируется со всех сторон в интересах тех, кто получает прибыль.
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