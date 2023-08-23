Связаны с «Газпромом», «Роснефтью» и «Новатэком». Что известно о фабрике, где сотни индийцев устроили акцию протеста из-за рабского труда

Корреспонденту MSK1.RU удалось связаться с владельцем «Одинцовской швейной фабрики» Валерием Анниковым. Публикуем диалог:

— Хотела узнать по поводу митинга рабочих швейной фабрики...

— Я не понимаю, про что вы говорите.

— Когда на улицы Одинцова вышло порядка 200 рабочих. Они утверждали, что им плохо платят и они работают на одной из одинцовских фабрик.

— Не, у нас такого нет.

— У вас не работают рабочие из Индии?

— Ну у меня работают, но у меня никто никуда не ходил.

— Может быть, это из «Магны»? Вы знаете такое предприятие?

— Нет, не знаю.

— Точно не ваши рабочие были?

— В администрацию обратитесь, вам там расскажут, или в прокуратуру. Там же прокуратура занимается этим всем.

— Мы написали в прокуратуру, ждем ответ.

— Ну ответят вам.