freedom
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 5/10
usd 94.12
eur 102.75
Тема дняНа площади Труда открыли надземный переход
Все новости
Все новости
Кризис-2023Проблема

Связаны с «Газпромом», «Роснефтью» и «Новатэком». Что известно о фабрике, где сотни индийцев устроили акцию протеста из-за рабского труда

Мигранты вышли на улицу, потому что устали от невыносимых условий

724

По словам местных, на фабрике работает порядка 400–500 трудовых мигрантов из Индии и Шри-Ланки

Поделиться

В начале августа больше 200 индийцев устроили ночью акцию протеста в подмосковном Одинцове. Протестующие заявили, что работают на местной швейной фабрике. Там их заставляют выходить на 12-часовые смены, не выплачивают зарплату и отбирают паспорта.

Утром же на предприятие на Западной улице, где они работают, нагрянул ОМОН. Как выяснил MSK1.RU, там находятся два предприятия: «Одинцовская швейная фабрика» и «Магна». Оба отшивают спецодежду для крупных компаний: «Газпрома», «Роснефти», «Россетей» и других. Рассказываем подробности этой истории и выясняем, кому принадлежат швейные фабрики.

Работают за колючей проволокой и огромным забором

Место, где находятся предприятия, жители Одинцова окрестили «Западной промзоной». Там находится множество производств и складов. От ближайшего небольшого поселка Грибовчанка его отделяют ж/д пути и кладбище, от жилых многоэтажек — витиеватая узкая дорога, ведущая вглубь промзоны.

Предприятие, где, по словам местных, и трудятся мигранты из Индии, стоит буквально в 200 метрах от могил. Это гигантский красно-белый ангар с въездами для грузовиков и прочих спецмашин. На въезде стоит КПП, а вокруг этот участок обнесен высоким забором, а где его нет, натянута колючая проволока в несколько рядов.

Вид на здание, где находится фабрика

Вид на здание, где находится фабрика

Поделиться

Так выглядит Западная улица, где находится предприятие

Так выглядит Западная улица, где находится предприятие

Поделиться

В этом красно-белом здании ведут бизнес 157 фирм и еще несколько десятков ИП и физлиц. Об этом говорится на сайте компании, которая и сдает в аренду помещения. Правда, на картах в интернете отображается всего шесть фирм. Среди них — магазин автозапчастей, типография, производство металлических изделий и мебельная фабрика. А вот швейной фабрики как будто нет.

Местные охранники на вопрос, знают ли они что-то о рейдах или марше работающих здесь индийцев, с подозрительным взглядом ответили лишь «нет». Но для остальных же жителей Одинцова (а живет там всего порядка 200 тысяч. — Прим. ред.) это шествие стало большой неожиданностью.

«Полиция стояла с оружием, а они шли толпой»

Ночью 1 августа порядка 200 индийцев устроили массовый протест. Они шли по Садовой улице (она проходит рядом с предприятием. — Прим. ред.) до Можайского шоссе, где находится местное управление МВД.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Такая колонна шла по улицам города

Видео: «Типичное Одинцово» / T.me

Дорогу им перегородили полицейские в шлемах и с дубинками. Тогда рабочие просто сели на асфальт напротив здания УМВД. А через некоторое время встали, развернулись и колонной двинулись в обратном направлении. Вдоль Садовой, где шли индийцы, стоят жилые хрущевки.

— Соседка ночью видела, как полиция стояла у первого отделения, со всем своим оружием, — рассказывает корреспонденту MSK1.RU пенсионерка Дарья. — А эти шли толпой. Их столько... Ужас сколько было. Приехали и живут, даже не знаю, как назвать, в ангаре или сарае, шьют там чего-то.

— Не заплатили, а потом шума, гама было. Их человек 500 было, — добавляет проходящий мимо пенсионер Олег.

Утром 2 августа на предприятие в Западной промзоне нагрянул ОМОН. На записях, которые выложили очевидцы, видно, что всех рабочих фабрики построили на улице. Стоят они в колонне по три ряда. В МВД рассказали, что проверка продолжалась и на следующий день.

— Я наутро узнала, что ночью что-то у них произошло, вплоть до того, что здесь была полиция, автозаки, и на следующий день там стояла полиция с автобусами, — рассказывает одинцовская предпринимательница Юлия.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На предприятии проходила долгая проверка

Видео: Виталий, «Типичное Одинцово» / T.me

«Они ничего не делают нам плохого»

Местные говорят, что на фабрике работает порядка 400–500 трудовых мигрантов из Индии и Шри-Ланки. Живут они здесь же, в Одинцове, и довольно давно. Одни утверждают, что рабочие ютятся в некоем ангаре в промзоне, другие же утверждают, что они поселились в общежитии в девятиэтажке.

— Их тут человек 100, если не больше. Слышала, что они живут в общежитии где-то рядом. По крайней мере, они ничего не делают нам плохого, — говорит пенсионерка Дарья.

Другой местный житель Николай поделился своей версией — они живут в бизнес-центре, тоже девятиэтажном. Корреспондент MSK1.RU поднялся в это здание, там действительно были комнаты без табличек, но разместить всех рабочих там было бы невозможно.

— Я очень сомневаюсь, что это правда. Там нереально было бы 500 человек разместить, даже 100. Да и шикарно как-то слишком для индийских работников швейной фабрики, — рассказывает корреспондент MSK1.RU Павел Романчев.

Такой вид открывается из девятиэтажного бизнес-центра, где, по словам местных, могут жить мигранты

Такой вид открывается из девятиэтажного бизнес-центра, где, по словам местных, могут жить мигранты

Поделиться

Местные говорят, индийцы им не мешают, да и вообще ведут себя культурно и вежливо. Встречают их в основном в ближайших продуктовых магазинах, куда они заходят по вечерам.

— Эти трудяги работают и живут на Западной промзоне уже несколько месяцев, и их тут очень много. Забавные ребята: фотографируются с тракторами водоканала, с «Жигулями» и еврофурами, как с диковинками. Все очень приветливые и улыбчивые, если попросить станцевать — это они запросто, одним словом, индусы, — рассказывает Сергей.

Магазин на Можайском шоссе, куда часто заходят рабочие

Магазин на Можайском шоссе, куда часто заходят рабочие

Поделиться

По словам местных, после митинга и рейда полиции половину мигрантов депортировали. Часть из них осталась работать на фабрике.

— Половину через два дня после митинга депортировали. Если люди работают, надо ж платить, — рассказывает местная жительница Ольга.

Идеальная швея со знанием хинди в количестве 1100 штук

Как выяснил MSK1.RU, в том самом здании за забором и колючей проволокой находится «Одинцовская швейная фабрика». Карты же показывают, что она находится в другом месте — в торгово-офисном центре «Кутузовский меридиан». Это адрес, где зарегистрировано юрлицо компании.

В общероссийской базе вакансий мы нашли свежее предложение о работе на «Одинцовской швейной фабрике». Там указан адрес той самой промзоны, он также высвечивается и в объявлениях на других сайтах. Среди обязательных требований к работнику — знание английского языка и хинди (это два государственных языка в Индии. — Прим. ред.).

Поделиться

Сейчас фабрика набирает 1100 человек, им предлагают проживание и пропитание. А платить обещают от 80 тысяч рублей.

Также мы нашли еще одну архивированную вакансию бухгалтера фабрики. Там говорится, что на предприятии работает больше 450 человек, большая часть из них — иностранные визовые граждане. А идеальный бухгалтер должен уметь рассчитывать зарплату с учетом переработок и недоработок, труда в ночное время, праздники и выходные.

По данным ФНС, «Одинцовская швейная фабрика» — это небольшое предприятие. В 2022 году там числилось 34 работника. Выручка компании в том же году составила 1,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 19,4 миллиона рублей (по данным «Контур.Фокуса»).

Поделиться

Поделиться

Поделиться

На местном телевидении про фабрику выходило два сюжета. Первый — «Трудоустройство беженцев», в котором говорилось, что фабрика готова принять на работу уехавших из Донбасса. Другой же появился еще в пандемийном 2020-м. Тогда на «Одинцовскую швейную фабрику» приехал глава городского округа Андрей Иванов. Он рассказал, что предприятие передало тысячу многоразовых масок в качестве благотворительности.

— Мы сразу вышли с конкретным конструктивным предложением и готовы разместить здесь заказ на десятки тысяч масок, чтобы обеспечить все наши потребности на несколько месяцев вперед, — рассказывал тогда Андрей Иванов.

Снимался же ролик в пустом помещении предприятия. Все швейные машинки — накрыты чехлами. Госконтрактов от администрации Одинцова у швейной фабрики после этого не появилось.

Глава Одинцова Андрей Иванов на швейной фабрике

Глава Одинцова Андрей Иванов на швейной фабрике

Поделиться

«Одинцовская швейная фабрика» работает с 2012 года. Помимо защитных масок, предприятие делает вышивки на ткани, производит женскую и мужскую одежду, а также форму для врачей, сварщиков, нефтяников и газовиков. Главные партнеры (и, вероятно, заказчики) — «Газпром», «Новатэк», «Роснефть», «Транснефть», ПАО «Россети» и другие.

Владеет компанией с 2021 года предприниматель Валерий Анников. Недавно, в марте 2023-го, он открыл «Рязанскую швейную фабрику», которая тоже планирует заниматься пошивом спецодежды. Также у Анникова есть еще один бизнес — компания «Связь Солюшн», которая занимается оптовой торговлей и зарегистрирована в Одинцове, в одной из жилых многоэтажек.

Так выглядят некоторые рабочие предприятия

Так выглядят некоторые рабочие предприятия

Поделиться

Примечательно, что у «Связь Солюшн», как и у «Одинцовской швейной фабрики», есть судебные дела с «РН-Снабжением» — это дочерняя компания «Роснефти». Из судебного дела от 2020 года нам стало известно, что «Связь Солюшн» продавала «дочке» «Роснефти» некие товары, а позже обратилась в суд, чтобы взыскать 52,6 миллиона рублей задолженности.

В этом деле появляется еще одна компания — «Магна». Из судебных материалов следует, что «Связь Солюшн» передала свое право «Магне», чтобы та требовала деньги с «РН-Снабжения».

Одни видео на двоих и «фиктивные сделки»: что известно о «Магне»

«Магна» — это еще одна швейная фабрика, которая во многом похожа на «Одинцовскую швейную фабрику». Она также отшивает спецодежду для медиков, сварщиков, нефтяников и газовиков. А среди ее партнеров — «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», ПАО «Россети» и другие.

Примечательно и то, что если зайти в раздел «Пошив спецодежды», то на сайтах «Магны» и «Одинцовской швейной фабрики» стоят одни и те же ролики с одного и того же YouTube-канала. На них мы видим уже знакомые помещения со швейными машинками (похожие были на роликах Одинцовского ОТВ).

Все эти видео выложены на канале с названием Magna safety, так же называется и сайт швейной фабрики. Еще удивительнее оказалось то, что на одном из роликов показан тот самый красно-белый ангар. На дверях же приклеены таблички «Магны». Как стало известно MSK1.RU из судебных материалов еще 2018 года, у компании действительно было предприятие на Западной улице — в этом красно-белом комплексе.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Это видео появилось на канале в 2018 году

Видео: Magna safety / YouTube

Существует «Магна» тоже давно, ее зарегистрировали еще в 2008 году. За свою историю она сменила немало адресов регистрации: от Ленинской слободы (что недалеко от метро «Автозаводская») и Большой Тульской до подмосковного Одинцова. В декабре 2022-го швейная фабрика перевела свое юрлицо в Рязань.

По данным «Контур.Фокуса» на 15 августа, ФНС направила в пять банков уведомления о том, что все операции и переводы по счетам «Магна» должны быть приостановлены. Это связано с тем, что компания не погасила свои задолженности. В феврале 2023-го ФНС также подавала заявление о признании «Магна» банкротом, но суд отклонил его, так как компания на этот момент погасила долг.

Владеет предприятием Игорь Фуфаев, а генеральным директором назначена Людмила Игоревна Фуфаева. Выручка компании за 2022 год составила 775 миллионов рублей, а чистая прибыль — 17 миллионов рублей. У «Магны» также есть дочерняя компания «Магна-Дубна», которая, по данным «Контур.Фокуса», производит текстильные ткани.

Эта компания также фигурирует в одном из судебных дел «Одинцовской швейной фабрики» по отношению к «РН-Снабжение». В иске говорится, что «Магна-Дубна» — контрагент «Одинцовской швейной фабрики», то есть они участвуют в одних сделках. «РН-Снабжение» же указывал на то, что «Магна-Дубна» и «Одинцовская швейная фабрика» заключали фиктивные сделки на крупные суммы, а еще нарушали налоговое законодательство.

Что говорит владелец «Одинцовской швейной фабрики»

Связаться с «Магной» у нас не получилось. При звонке по двум номерам из трех автоответчик говорит, что «набранный номер не существует». Еще на одном приветствует уже другой автоответчик, который в приветствии говорит: «Вы позвонили в швейную фабрику "Магна"», а после через несколько гудков звонок сбрасывается.

Корреспонденту MSK1.RU удалось связаться с владельцем «Одинцовской швейной фабрики» Валерием Анниковым. Публикуем диалог:

— Хотела узнать по поводу митинга рабочих швейной фабрики...

— Я не понимаю, про что вы говорите.

— Когда на улицы Одинцова вышло порядка 200 рабочих. Они утверждали, что им плохо платят и они работают на одной из одинцовских фабрик.

— Не, у нас такого нет.

— У вас не работают рабочие из Индии?

— Ну у меня работают, но у меня никто никуда не ходил.

— Может быть, это из «Магны»? Вы знаете такое предприятие?

— Нет, не знаю.

— Точно не ваши рабочие были?

— В администрацию обратитесь, вам там расскажут, или в прокуратуру. Там же прокуратура занимается этим всем.

— Мы написали в прокуратуру, ждем ответ.

— Ну ответят вам.

Редакция MSK1.RU направила запрос в пресс-службу прокуратуры по Московской области 4 августа. Ответа на момент публикации мы не получили. Как только он придет, мы опубликуем его. Также мы направили запрос в администрацию Одинцова.

Почему такое происходит

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал, что подобные ситуации в России происходят повсеместно:

— Такое свойственно не только по отношению к мигрантам, но и к коренному населению. Мы знаем огромное количество историй и в торговых сетевых компаниях, и в частных небольших предприятиях — это дикий капитализм.

В России высокопоставленные представители правительства говорят, что мигранты работают на 20% дешевле и в 1,5 раза лучше. А что это означает? Что людей в 1,5 раза больше эксплуатируют.

Если брать Росстат, то у нас людей, которые официально устроены по трудовым договорам, имеют соцпакет и стабильную занятость в течение многих лет, из всего экономически активного населения порядка 23 миллионов человек, а экономически активного населения — под 80 миллионов человек. Это и говорит о том, что, по сути, у нас 60 миллионов человек фактически не имеют установленную международным правом и российским законодательством занятость. А с мигрантов, естественно, дерут еще две шкуры помимо тех трех, которые дерут с коренных жителей. Это уже состоявшаяся система, на которую государство закрывает глаза.

Все ругали Советский Союз за то, что он имеет массу недостатков, а в итоге сказали, что единственный двигатель прогресса — когда люди получают прибыль любой ценой. Вот они и получают. Поэтому не за счет развития науки, технологий, инноваций или чего-то еще, а за счет того, что максимально недоплатить. Это даже капитализмом уже назвать сложно. Это дико ранний капитализм периферийного типа.

Индусы — для нас специфические мигранты, в основном есть мощные этнонациональные диаспоры из республик бывшего СССР. Они с одной стороны подвергаются эксплуатации своих баев, а с другой стороны — местных, наших российских. Поэтому из них особо никто не выступает, под видом бардака и хаоса там очень жестокое упорядочивание и структурирование со стороны российских структур и со стороны диаспор.

Мигранты-индусы... Много вы их видите? Самоорганизовались, выступили. А в основном миграционная масса очень жестко контролируется со всех сторон в интересах тех, кто получает прибыль.

Что еще почитать:

  • в России до сих пор активен рынок трудового рабства. Даже в карантинном 2020-м в России завели почти тысячу уголовных дел из-за использования рабского труда мигрантов. Мы подробно рассказывали, как работает этот черный рынок, как такие дельцы ищут своих жертв, что происходит с людьми, попавшими в рабство, и как они оттуда выбираются;
  • незаконная торговля людьми процветает во многих странах мира. Собрали список самых опасных точек, где чаще всего пропадали россияне в последнее время. А также узнали, как туристы попадают в рабство за рубежом.
ОдинцовоПодмосковьеШвейная фабрикаИндийцыРабочиеГазпромМигрантыБунт мигрантовКризисГастарбайтеры
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter