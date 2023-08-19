В России переименуют гипермаркеты OBI: новости СВО за 18 августа

Из-за случившегося утром временно ограничили полеты в аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, с 04:30 мск они работают штатно — об этом сообщили ТАСС в Росавиации.

— БПЛА после работы ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной, — отметили в Минобороны. — Жертв и возгораний нет.