Тренер сборной Новосибирской области по самбо погиб в СВО — он был добровольцем

В спецоперации погиб 50-летний самбист Сергей Лепяхов. Информация о его гибели появилась на сайте ГАУ ДО НСО «Спортивная школа самбо».
— Для многих поколений новосибирских самбистов и особенно «первомайцев» Сергей Владимирович был и останется человеком с большой буквы, для многих спортсменов не просто тренером — отцом! Он очень многое сделал на благо развития самбо, с 2016 года возглавлял сборную команду Новосибирской области по самбо, — говорится в некрологе «Спортивной школы самбо».
Как сообщили корреспонденту НГС в Новосибирской региональной федерации самбо, дата похорон Сергея Лепяхова пока неизвестна. Он отправился добровольцем 2 декабря 2022 года.
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— Сергей Владимирович Лепяхов родился 27 ноября 1972 года, окончил НГПУ в 2002 году, работал в МБУ СШОР «Центр спортивной борьбы» и ГАУ ДО НСО «Спортивная школа самбо» тренером по самбо. С 2016 года был старшим тренером сборной команды Новосибирской области по самбо. Регулярно получал благодарственные письма от губернатора, мэра и Министерства спорта, — добавили в федерации.
Вместе с Сергеем Лепяховым в федерации также работает его жена — Надежда. Их сын занимается самбо.
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