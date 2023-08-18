Тренер сборной Новосибирской области по самбо погиб в СВО — он был добровольцем

В спецоперации погиб 50-летний самбист Сергей Лепяхов. Информация о его гибели появилась на сайте ГАУ ДО НСО «Спортивная школа самбо».



— Для многих поколений новосибирских самбистов и особенно «первомайцев» Сергей Владимирович был и останется человеком с большой буквы, для многих спортсменов не просто тренером — отцом! Он очень многое сделал на благо развития самбо, с 2016 года возглавлял сборную команду Новосибирской области по самбо, — говорится в некрологе «Спортивной школы самбо».

