Появились фото первого полностью российского смартфона — посмотрите, как он выглядит

Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в своем телеграм-канале опубликовал первые снимки российского телефона на отечественной операционной системе «РОСА мобайл». Телефон назвали «Р-ФОН», и он поступит в продажу уже в следующем году.
Также Владимир Зыков перечислил характеристики гаджета:
- процессор MediaTek Helio G99;
- диагональ дисплея — 6,7 дюйма;
- оперативная память — 8 Гб;
- встроенная память — 128 Гб;
- основная камера — 50 Мп;
- батарея — 5000 мАч;
- слот по две симки;
- датчик отпечатка пальца;
- WiFi;
- NFC;
- Bluetooth.
— Все возможности ОС и интерфейс держатся в секрете до анонса, — написал Зыков, не уточнив, когда будет официальный анонс.
Корпоративный сектор и государственные заказчики получат устройство уже в 2023 году.
Новый смартфон может заинтересовать чиновников, ведь ранее им запретили пользоваться гаджетами от Apple. Это произошло после того, как ФСБ заявила о «разведывательной акции американских спецслужб». Пользоваться «айфонами» запретили сотрудникам «Ростеха», Минпромторга, внутриполитического блока администрации президента России, а также сотрудникам Минпросвещения.