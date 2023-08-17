Появились фото первого полностью российского смартфона — посмотрите, как он выглядит

Новый смартфон может заинтересовать чиновников, ведь ранее им запретили пользоваться гаджетами от Apple. Это произошло после того, как ФСБ заявила о «разведывательной акции американских спецслужб». Пользоваться «айфонами» запретили сотрудникам «Ростеха», Минпромторга, внутриполитического блока администрации президента России, а также сотрудникам Минпросвещения.