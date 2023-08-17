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Обзор

Появились фото первого полностью российского смартфона — посмотрите, как он выглядит

«Р-ФОН» будет работать на отечественной операционной системе

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Телефон поступит в продажу уже в следующем году

Телефон поступит в продажу уже в следующем году

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Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в своем телеграм-канале опубликовал первые снимки российского телефона на отечественной операционной системе «РОСА мобайл». Телефон назвали «Р-ФОН», и он поступит в продажу уже в следующем году.

Также Владимир Зыков перечислил характеристики гаджета:

  • процессор MediaTek Helio G99;
  • диагональ дисплея — 6,7 дюйма;
  • оперативная память — 8 Гб;
  • встроенная память — 128 Гб;
  • основная камера — 50 Мп;
  • батарея — 5000 мАч;
  • слот по две симки;
  • датчик отпечатка пальца;
  • WiFi;
  • NFC;
  • Bluetooth.

— Все возможности ОС и интерфейс держатся в секрете до анонса, — написал Зыков, не уточнив, когда будет официальный анонс.

Корпоративный сектор и государственные заказчики получат устройство уже в 2023 году.

На лицевой части телефона вытеснены все элементы, кроме экрана

На лицевой части телефона вытеснены все элементы, кроме экрана

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Сзади будет разъем для зарядки и наушников

Сзади будет разъем для зарядки и наушников

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Внешне телефон не сильно выделяется среди китайских и западных конкурентов

Внешне телефон не сильно выделяется среди китайских и западных конкурентов

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На коробке можно увидеть внешний вид операционной системы

На коробке можно увидеть внешний вид операционной системы

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Новый смартфон может заинтересовать чиновников, ведь ранее им запретили пользоваться гаджетами от Apple. Это произошло после того, как ФСБ заявила о «разведывательной акции американских спецслужб». Пользоваться «айфонами» запретили сотрудникам «Ростеха», Минпромторга, внутриполитического блока администрации президента России, а также сотрудникам Минпросвещения.

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