Как посреди леса нашли семью отшельников: «Слухи ходили, что я съел свою мать» — история

«Устал от города, от лжи»

Мы едем по полю, на дороге следы от колес тракторов. С изъезженной полосы резко сворачиваем на узкую тропинку, по ней передвигаться сложнее. По обе стороны трава, впереди лес. Через несколько километров упираемся в деревянный дом.



В беседке сидит мужчина в одних шортах. Он видит нас, надевает футболку и подходит.



— Виталий?



— Да. Я так и знал, что вы приедете. Только не думал, что так рано, — спокойно говорит он.



Виталий берет метлу, смахивает с груды досок песок. Садимся на них и начинаем разговор. Здесь мы будем беседовать почти три часа, даже во время дождя.