Как посреди леса нашли семью отшельников: «Слухи ходили, что я съел свою мать» — история

Зимой у Виталия умерла мама. Он решил похоронить ее в поле, рядом со своим домом. Через некоторое время в жилье к мужчине ворвались силовики с проверкой. Кто-то заявил, что Виталий мог убить маму и специально скрыл следы преступления. Тело женщины эксгумировали.
— Слухи ходили, что я якобы ее съел, — рассказывает Виталий.
Этот случай стал поводом проверить близких мужчины — жену и двоих детей. Выяснилось, что у малышей нет свидетельств о рождении, медкарт, а их мать Ксения не состояла на учете по беременности. На протяжении пяти лет семья живет в лесу. В результате власти обязали сделать документы детям и пресс-служба суда сообщила в СМИ: под Тюменью нашли старообрядцев.
Мы съездили к семье и пообщались с ними. В этом материале история Виталия и Ксении, которые переехали в лес из города, практически отказались от денег, еды из магазина и контакта с окружающими.
«Устал от города, от лжи»
Мы едем по полю, на дороге следы от колес тракторов. С изъезженной полосы резко сворачиваем на узкую тропинку, по ней передвигаться сложнее. По обе стороны трава, впереди лес. Через несколько километров упираемся в деревянный дом.
В беседке сидит мужчина в одних шортах. Он видит нас, надевает футболку и подходит.
— Виталий?
— Да. Я так и знал, что вы приедете. Только не думал, что так рано, — спокойно говорит он.
Виталий берет метлу, смахивает с груды досок песок. Садимся на них и начинаем разговор. Здесь мы будем беседовать почти три часа, даже во время дождя.
Виталий перебрался в лес из Тюмени пять лет назад. В городе он окончил девять классов, учился на автослесаря и почти десять лет занимался своим бизнесом. Сейчас ему 45.
— Занимались строительством, содержанием зимников. Работали на севере. Для меня это была большая компания, хоть и застройщиками мы не были, — начинает собеседник.
Виталий говорит, что в один момент разочаровался в жизни в городе. Он вспоминает, что в рабочем коллективе начались сложности.
— Бывало, когда менеджеры пытаются украсть заказы, монтажники крадут материал расходный. Я платил им выше среднего по рынку. Появилось разочарование, захотелось подальше уехать от людей. Сюда ехал и понимал, как устал от города, от лжи. Когда компанию создавал, говорил ребятам: «Я не могу поменять мир, но можем сделать так, что стоя в магазине мы не будем считать копейки. Так давайте мы это сделаем». Позже мой компаньон помог понять, что не надо привязываться к материальному.
В этот период наш герой развелся с женой, стал осознавать, что мало времени проводил с детьми (в Тюмени у него уже взрослые дети). В том числе и эта мысль приблизила его к идее о переезде.
— Когда приходишь домой после очередной командировки, а тебя дети не узнают, начинаешь понимать — не так должно быть. Появлялась усталость, мне хотелось куда-то на край деревни.
«Чувствовал, что всё не так»
О своей жизни в городе Виталий говорит коротко и отрывисто. Часто упоминает, что женщины (имеет в виду меня) склонны придавать значение мелочам. Все истории из прошлого перетекают в разговор про идею устройства мира, к которой мужчина пришел. К примеру, он понял: для счастья деньги не нужны, каждое растение перерождается в животное, а человек — носитель духа коллективного разума.
Еще большее значение Виталий уделяет смыслу слов. Собеседник замечает, когда я произношу «всё равно», и объяснят, что так неправильно. В мире равно не всё, важно не употреблять такое наречие. Обращать на это внимание он стал после того, как изучил «Грамоту».
— Когда жил в социуме, чувствовал, что всё не так. Чувствовал, что должно быть по-другому. Однажды меня позвали к знакомым и сказали: «Там такая тетька интересная, тебе понравится». Я поехал. Она начала рассказывать, как устроен мир. Как раз «ВсеЯСветная Грамота» освещает все вопросы. Тогда слушал и понял, что она говорит о том, что я искал.
После этой встречи Виталий захотел подробнее разобраться в теме, на которую говорила новая знакомая. Стал смотреть видео в интернете, читать статьи. Вдруг его пригласили в гости к автору «ВсеЯСветной Грамоты». Он поехал в Костромскую область к Шубину-Абрамову Ананию Федоровичу.
— Он меня встретил примерно в такой же футболке, — говорит Виталий и показывает на синюю футболку с налетом черной грязи. — Реально сын божий сидел в такой же футболке. С ним я чувствовал себя, как со старым добрым другом. Внутри было спокойствие и умиротворение. Он из того же рода, откуда святая Ольга, Святослав Игоревич, Жуков.
Сначала, говорит Виталий, рассказы Анания Федоровича казались ему нереальными. Позже он поверил его словам, потому что нашел им объяснение.
— Постепенно понимал, что одно вытекает из другого и объясняется другим. Со временем стал меньше времени в интернете проводить. Постепенно начали ответы приходить. Я стал понимать: Боженька — это не тот, кто нарисован. Он рядом, ты его чувствуешь.
Знакомство с женой и переезд
С будущей женой Виталий связался через знакомых. На протяжении года они общались в Сети, разговаривали по скайпу. Но не виделись.
— Я был тогда в деревне, там по Viber начали общаться. Ксения тоже интересовалась «Грамотой». Через года она прилетела из Читы, мы встретились в аэропорту. Всю ночь не спал и готовился, — вспоминает Виталий.
Из тюменского аэропорта пара поехала в новый дом.
— Деревянный дом здесь уже стоял. Неподалеку начал заливать фундамент, думал, там дом построю двухэтажный. Даже было 150 тысяч, хотел потратить их на трактор. Но Боженька не дал, просто не дали. Потом начал понимать, что произошло это из-за городского подхода к зарабатыванию денег. Счастье не в деньгах.
Виталий и Ксения вместе уже пять лет. За это время у них появились две дочки, старшей
Жизнь в лесу и воспитание детей
Небольшой деревянный дом, беседка, песочница, баня, корова, курицы и огромный загон для баранов. Всё, что находится на участке посреди леса. Больше для жизни не надо, говорит Виталий.
— День проходит так: с утра просыпаюсь, дою корову. В это время жена с детьми спит. Потом езжу за водой в деревню, готовлю баню, пою скотину. Жена ответственна за дом, детей, приготовление пищи.
Когда собеседник рассуждает о семье, он говорит, что важно сохранять идею: мужчина — главный. При этом в его семье нет строгих ограничений. Если, к примеру, Ксения захочет что-то поменять в своей жизни, Виталий это спокойно примет.
— Дом — это мир женщины, а мир — дом мужчин. Боженька создал так, что женщина хранительница домашнего очага. Почему женщин называют «золотце»? Потому что златая половина человечества. Золото — женский металл. Женщина выбирает мужчину, раньше так было. Это золотая половина человечества. Мужчина — это расходный материал, он носит серебряные украшения, — объясняет Виталий.
В воспитании детей семья не придерживается определенных правил. Единственное, стараются подбирать книги, в которых нет иллюстраций с животными в одежде. А если они попадаются, родители говорят дочкам: «Художник ошибся».
— Еще мультики дети не смотрят. Мультиков здравых нет. Мы в свое время, когда детей ждали, набрали много литературы. А потом уже сидишь и смотришь — животные в каких-то шляпах, неестественных позах, чай пьют. Это же не здраво, такого в жизни быть не может. Нельзя животное поднимать на уровень человека. За это рано или поздно отвечать придется.
Виталий заходит в дом и приносит нам детские книги. Они новые, с яркой печатью и красивыми картинками. Всё это из прошлой жизни, куда Виталий не хочет возвращаться. Сейчас, говорит мужчина, деньги, продукты из магазина и синяя футболка, в которой он сидит, — вещи, которые потеряли значимость.
Виталий хочет, чтобы каждый человек занимался тем, что у него больше получается. Верит, что будет время, когда люди станут бесплатно обмениваться произведенными ими продуктами, вещами.
— У меня очень хорошая корова. Ее молоко ценят. Подумал, что могу просто так привозить молоко и давать людям. Решил, что рано или поздно в человеке проснется: «Я же могу что-то дать взамен». И нам дают, что могут, за молоко. К примеру, картошку, варенье. Между прочим, Сталин говорил: «С каждого по возможности, каждому по потребности».
У Виталия есть машина, на которой он ездит до соседней деревни за водой. Ближайший населенный пункт находится в трех километрах от дома. Семье надо платить за бензин, свет. Но на вопрос про деньги он отвечает, что, когда возникает необходимость, средства появляются сами.
— Масло растительное очень вредное. Зачем убивать свое тело? Недавно нашел ручную мельницу и теперь делаю муку ручного помола. Моемся мы щелоком. Я много мяса ем — у меня были козы и свиньи. Мясо я на картошку меняю у местных из соседней деревни. А для чего деньги-то? На вещи? Когда ты живешь на природе, тебе без разницы, кто о тебе что подумает. Тем более если это люди, которые живут не так, как вы хотите жить.
«Я не строю цивилизацию, в которой вы живете. Наслаждайтесь ей сами»
Так семья прожила до декабря 2022 года. Жители деревни, которая находится рядом, привыкли, что где-то в лесу стоит еще один дом. С его хозяином им приятно говорить, когда тот приезжает в магазин. Селяне называют нашего героя разговорчивым. В местной администрации тоже всегда знали про Виталия и Ксению. Проблемы с властями начались неожиданно.
— У меня зимой, под Новый год мама умерла. Отсюда было невозможно выехать. Я прочитал законодательство. По законодательству не запрещено хоронить человека в любом месте, главное — соблюдать СанПиН. Похоронил ее вон там, — Виталий показывает на поле возле дома. — Дальше приехали полицейские, устроили маски-шоу. Сказали, что поступили сообщения о том, что я убил свою мать. Слухи ходили, что я якобы ее съел.
После этой ситуации в дом с проверкой пришли сотрудники социальной защиты.
— Как нам относиться к тем, кого я не звал? Они приехали с сигаретами, в норковых шубах. А что такое норковые шубы? Это с живой норки содрали шкуру, потому что убивать ее затратно. И что, я должен был пускать их к своим детям? Я в тот момент думал: я не строю цивилизацию, в которой вы живете, наслаждайтесь ей сами.
Выяснилось, что у детей не было никаких документов. Родителей обязали сделать свидетельства о рождении дочерям и медицинскую карту. Ее не получили, потому что Ксения рожала дома, в бане.
— В законе прописано: «Дети должны быть зарегистрированы в течение месяца». Но должны быть — не обязаны. У гражданина нет обязанности регистрировать детей. Почему? Потому что вы приходите в систему и говорите: «Вы меня посчитайте, выдайте мне документы». Если ты этого не делаешь, то система тебя не может заставить это сделать.
В результате следствие доказало — сын в смерти матери не виновен. Виталий не говорит, кто именно сообщил силовикам о том, что он якобы совершил преступление. Но объясняет, что знает этого человека и благодарен ему.
— Я здесь жил отшельником. Этот человек, по сути, мне помог пересмотреть взгляд на некоторые вещи. Пришло понимание, что человек — частичка общества. Система помогла мне это понять. В «Грамоте» так и говорится: «Мы все являемся носителями частички коллективного духа разума».
Так Виталий решил — из леса надо переезжать и жить общиной. Семья уже собирает вещи, чтобы навсегда уехать в другую область.
Движение всеясветников
Свою жизнь Виталий поменял, когда увлекся изучением «ВсеЯСветной Грамоты». Мы спросили религиоведа Вадима Розенфельда об этом движении.
— Движение всеясветников религиоведы относят к родноверческому, то есть к псевдославянскому неоязыческому типу религиозных культов. Основал его в
Слово «Русь» — центральное в движении, поскольку оно указывает на род, который изначально получил космическую силу от Бога. Эту силу всеясветники передают миру. Они верят, что раскрытая Шубиным «Грамота» — древняя, изначальная письменность, которая дала начало всем другим системам письма мира. Говорят, что это «магическая письменность», доказывающая связь с Богом. Якобы она дает средство для работы со вселенной.
В отличие от других родноверческих движений, всеясветники представляют богатый материал для изучения. Но более интересен для филологов, чем для религиоведов. Чего стоит только поклонение произведениям русской литературы. По мнению всеясветников, некоторые имеют эзотерический и магический подтекст. Поэтому они изучаются в рамках движения: «Руслан и Людмила», «Конек-горбунок», «По щучьему велению». Считается, что тексты являются формулировками древнего священного знания, персонажи произведения — носители такого знания, а их авторы — посвященными в такое знание.
Основной контингент всеясветников, как показали последние съезды движения, это пожилые женщины, в основном учительницы провинциальных школ.
Да, мы можем отнести всеясветников к религиозному культу. Если очень упрощенно, то к секте. Разумеется, к секте не тоталитарной, не радикальной, не исповедующей насилие, а лишь строго в религиоведческом смысле.
Многим непонятна причина ухода современных людей в подобные организации. Религиозный поиск истины — это форма социального протеста. Подобный уход в лес — категорическое непринятие окружающей действительности, внутренней эмиграции. Это желание жить вне общества, государства, законов, обычаев, религии, правил, моральных норм. А мистические установки (к примеру, всеясветная книга) — средство, оправдание, своего рода «билета в другую страну», пусть и сказочную, — говорит Вадим Розенфельд, религиовед.
Ранее мы рассказывали про других отшельников. Мы побывали в Николаевке. По данным властей, здесь живет 10 человек, на самом деле — трое: