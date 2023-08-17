«Это всё прошлая делюга»: убийца 85-летних стариков вернулся в родную деревню героем СВО

— Первое время, когда уже вернулся домой, он просыпался среди ночи и автомат искал. Вот так руками по кровати шурудил, — показывает отец вагнеровца. — Но он не агрессивный, вообще спокойный. Не такой, как раньше был. Он же в Анапе был в госпитале, там психологи поработали с ним.

Анатолий вспоминает, что накануне на пороге дома внезапно появились сотрудники полиции, которые приехали с проверкой якобы по сигналу кого-то из односельчан.



— У нас устроили опрос и соседей опросили. Кто-то сказал, якобы он пьяный ездит по деревне, хвастает, что на спецоперации был. Вранье все. У любого спросите, он дальше ограды не выходит, — уверяет Анатолий.

На главный вопрос отец бывшего бойца отвечает уверенно.

— Я думаю, что своей кровью, он искупил вину полностью. Он мне рассказывал, что там происходило, у меня волосы дыбом вставали, — говорит он. — Сейчас очень жестко на него наезжают, говорят, что место его на зоне. Но большинство людей оправдывает его. Он пришел когда, уже был на юбилее, ни капли спиртного в рот не взял, даже пива не пил.