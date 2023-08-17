Появились кадры атаки на Крымский мост: новости СВО за 16 августа

Кадры теракта телеканалу передала Служба безопасности Украины. Глава СБУ Василий Малюк, давая комментарий CNN, заявил, что для атаки на мост использовали экспериментальный морской беспилотник Sea Baby с 850 кг взрывчатки. Он добавил, что второй удар по Крымскому мосту готовился несколько месяцев и был совестной операцией СБУ и ВМС Украины.

Национальный антитеррористический комитет называл произошедшее терактом. Из-за атаки на мост погибли два человека и пострадал ребенок.



Росгвардия задержала бывших солдат ВСУ, вербовавших жителей ДНР

Силовики задержали двух бывших военнослужащих ВСУ, которые вербовали жителей Донбасса участвовать в военных действиях против РФ. О задержании пособников ВСУ сообщает ТАСС.

