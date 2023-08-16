Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан: новости СВО за 15 августа

Премьер Украины не отметил, какие еще страны, помимо Украины, входят в сформированную коалицию. Ранее министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт заявлял, что украинские атлеты будут участвовать в Олимпийских играх вместе со спортсменами из России и Белоруссии, если они будут выступать в нейтральном статусе.



Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан

Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности, заявил о том, что военный ресурс Украины практически исчерпан.

