Только за билеты отдали 700 тысяч. Сестры с детьми провели отпуск в Греции и нашли секретный маршрут

Чаще всего россияне в отпуск ездят в Турцию, Египет, ОАЭ или на российские курорты. Об отдыхе в этих местах мы нередко писали. В этот раз решили рассказать вам об отпуске в Греции. Тюменка Ольга Курочкина отправилась туда вместе с сестрой и детьми. 12 часов полета с пересадкой в Турции, и вот семья оказалась в стране мечты. За 10 дней они побывали в городе с водопадами, единственной в Европе пещере, посреди которой протекает река, и проехали сотни километров по полуострову Халкидики. О местных достопримечательностях, необычайной красоте и, конечно же, ценах — в ее честном рассказе.
24 часа и 700 тысяч рублей
В отпуск в Грецию мы ездили вместе с моей сестрой и четырьмя детьми. Билетов напрямую мы не нашли, поэтому летели с пересадкой в Турции. То есть по маршруту Тюмень — Москва, Москва — Стамбул, Стамбул — Салоники. Всего дорога заняла 12 часов. Только билеты туда и обратно обошлись в 700 тысяч рублей. Проблем с их покупкой не было, единственное, что пришлось повозиться с оформлением виз. Тяжеловатая процедура из-за необходимости собрать множество бумаг и сдать биометрические данные.
Уже на месте мы арендовали дом в Халкидики через Booking.com. Процедура максимально простая. Оставляешь залог за семь дней до приезда, а остальное снимается уже по факту. Там очень много различных предложений. Мы выбирали дом, где поблизости море, но при этом пляж был бы немноголюдным. Жилье располагалось в 200 метрах от моря. За аренду мы отдали около 260 тысяч рублей за 10 дней. Всё время в отпуске мы жили там.
Было очень удивительно, что мало кто из местных знает английский язык. Хотя при этом многие греки, что там живут, неплохо владеют русским. Когда вызывали такси, в службе почти все отвечали на греческом. Точно так же и сами водители.
На машине вдоль оливковых полей
Вообще, мы планировали ехать из аэропорта до дома в нашей деревне на такси. В близлежащих ресторанах спрашивали, как нам вызвать машину, а люди на нас смотрели и говорили: «У нас нет такси». Машины есть, но, видимо, мало кто пользуется, и местные просто не знают. Даже в доме, в котором мы жили, не было ни номера, ни названия улицы. Поэтому в итоге решили арендовать машину.
Авто дают по русским правам, никаких дополнительных документов не нужно. Аренда — от 60 евро в сутки, если оформлять полную страховку. Она обойдется в 10 евро дополнительно. Ездили мы не очень далеко, максимальное расстояние было 250 километров. На протяжении всего пути практически — изумительные и потрясающие виды.
Греция — аграрная страна, по дороге встречаешь множество полей и всевозможных посадок. При этом выглядит это не так, как у нас: огромное и бескрайнее поле пшеницы, а наоборот — такие маленькие, ровные и продолговатые. Сажают подсолнухи вдоль побережья, кукурузу, лаванду, много оливковых рощ.
О еде
Питались дома или в тавернах — так в Греции называют кафе. В основном ели местные блюда из рыбы, креветок, осьминогов, мидий и мяса. Очень вкусные национальные блюда с йогуртом. Их делают в виде намазки с икрой, маринованными огурцами и так далее. Сыр фета и овощи там особенно вкусные. Фета вообще не такая, как у нас, на вкус. В том числе из-за нее и греческий салат там гораздо вкуснее. Самое интересное еще про оливковое масло: когда мы покупали его, пробовать давали в таких маленьких пластиковых рюмках, и притом наливают прилично — граммов по 50. Мы отпивали немного совсем, а на нас смотрели и удивлялись, почему пробуем так мало, ведь нужно всё разом.
Когда приходишь в кафе, тебе сразу приносят воду и хлеб. Они сами его пекут. Похож чем-то на чиабатту. А к хлебу прилагаются разные намазки с йогуртом. Стоимость ужина разная, в зависимости от района. То есть в туристических местах от 60 до 120 евро на всех уходило. При этом алкоголь мы особо не пили, можно считать, что это в основном на еду все траты были.
Там, где мы жили, на всю деревню было два магазина. Один из них крупный, сетевой, «Окей» называется, но не как наш. А другой — маленький, как обычный мини-маркет. И вот у них на территории был свой небольшой огород, где они выращивали помидоры, огурцы, капусту, баклажаны.
Овощи там, к слову, не такие уж и дешевые. Мы два раза ездили на рынок в соседний городок. Там раз в неделю проходит стихийный рынок, на который съезжаются местные фермеры. Они продают вино, масло, сыры, специи, овощи. Конечно, там дешевле покупать, чем в супермаркете, и качество продуктов другое. Например, на рынке арбуз мы покупали в районе одного евро за килограмм, а в супермаркете — уже за два. Народ туда приходит прямо с тележками и закупается основательно.
Город-водопад, река в пещере и бесчисленные соборы
Мы побывали на водопадах в городе Эдесса, он расположен на материковой части. Там после землетрясения река повернула в другую сторону и потекла прямо через город. Он стоит на горе, и вода пошла с обрыва. В этом месте сделали парк с водопадами. Раньше там вроде бы было семь крупных водопадов, со временем река обмелела, и осталось только три. Но выглядит это потрясающе, очень красиво. Сам же город Эдесса больше похож на европейский, где бурлит жизнь. Люди постоянно гуляют по улицам, сидят в кафе, всё в движении.
Кроме водопадов, мы с семьей побывали и в пещере, где протекает река Ангитис, — такая пещера единственная в Европе. Туда можно попасть только с гидом, самому в одиночку посетить нельзя. И гиды работают там с утра до семи часов вечера, каждый час водят на экскурсии. Стоит это не очень много — 4–5 евро с одного посетителя. Фотографироваться, конечно, там нельзя, но мы там сделали немного снимков без вспышки. Говорят, что там живут какие-то микроорганизмы и это на них плохо влияет. Когда уровень реки поднимается, мостик, по которому водят туристов, уходит под воду и экскурсии в пещеру не водят.
Люди, у которых мы арендовали машину, посоветовали проехаться по разным пляжам вдоль побережья. По сути, море одно, а береговая линия везде разная: где-то песчаная, где-то обрыв, где-то каменистая. На городских пляжах вообще яблоку негде упасть, притом что береговая линия не очень широкая, но людей куча. А вот в нашей деревне вообще никого.
Посетили несколько соборов. Самое интересное, как у них относятся к религии. Греция — православная страна. Но отношение отличается от нашего. У них вдоль дорог стоят иконы, есть множество маленьких часовен. Даже в пещере, где мы были, есть небольшой алтарь. Там стоят иконы, горят свечи. Есть иконы и в магазинах. То есть религия повсюду.
На удивление в Греции очень много комаров. Вечером, после заката, их просто бесчисленное множество — прямо съедают. Когда мы ездили, погода была комфортная, хотя в Тюмени в это время стояла невыносимая жара, в Греции было около 27–30 градусов. Вечером, наоборот, свежо, несмотря на то что температура всего 24–25 градусов.
Конечно, хотелось бы еще вернуться. Раз я художник, то с удовольствием съездила бы в Афины, в музеях посмотрела бы античное искусство. Конечно, с детьми это проблематичнее — им это не особо интересно. Да и в целом можно попробовать и другие туристические направления.
Где еще отдыхали тюменцы этим летом
- Горожанин посмотрел Казахстан за 5 дней и 80 тысяч рублей;
- девушка получила в подарок 10 жарких дней на Шри-Ланке;
- тюменка отдохнула в Стамбуле всего за 80 тысяч рублей;
- горожанин на байдарке покорил «дикую» реку в Башкирии;
- девушка отдохнула в Узбекистане и осталась в восторге.