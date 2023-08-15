Только за билеты отдали 700 тысяч. Сестры с детьми провели отпуск в Греции и нашли секретный маршрут

24 часа и 700 тысяч рублей

В отпуск в Грецию мы ездили вместе с моей сестрой и четырьмя детьми. Билетов напрямую мы не нашли, поэтому летели с пересадкой в Турции. То есть по маршруту Тюмень — Москва, Москва — Стамбул, Стамбул — Салоники. Всего дорога заняла 12 часов. Только билеты туда и обратно обошлись в 700 тысяч рублей. Проблем с их покупкой не было, единственное, что пришлось повозиться с оформлением виз. Тяжеловатая процедура из-за необходимости собрать множество бумаг и сдать биометрические данные.



Уже на месте мы арендовали дом в Халкидики через Booking.com. Процедура максимально простая. Оставляешь залог за семь дней до приезда, а остальное снимается уже по факту. Там очень много различных предложений. Мы выбирали дом, где поблизости море, но при этом пляж был бы немноголюдным. Жилье располагалось в 200 метрах от моря. За аренду мы отдали около 260 тысяч рублей за 10 дней. Всё время в отпуске мы жили там.