Трое погибших и 4500 затопленных домов: жуткие последствия тайфуна, который обрушился на Приморье

Тайфун «Ханун», обрушившийся в выходные, затопил Приморский край. За сутки 11–12 августа выпала месячная норма осадков. От сильных дождей пострадали 65 населенных пунктов.
Какие беды принесла стихия и как борются с ее последствиями — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Из-за наводнения погибли три человека. Тело женщины обнаружили в большой луже. Еще двумя жертвами тайфуна стали два брата 10 и 12 лет. Мальчиков затянуло в водопропускную трубу.
Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Из зоны паводков в Приморье эвакуировали более 2 тысяч человек. В регионе затоплено больше 4500 домов.
За потерю имущества в администрации Михайловского района Приморья назначили выплату 25 тысяч рублей. Сами жители такое предложение власти называют издевкой.
Тем временем дождливая погода сделала перерыв всего на сутки — синоптики сообщают о надвигающемся на регион тайфуне «Лан».