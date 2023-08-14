freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 3/10
usd 98.21
eur 107.97
Тема дняНовосибирец получил штраф за запуск беспилотника
Все новости
Все новости

Трое погибших и 4500 затопленных домов: жуткие последствия тайфуна, который обрушился на Приморье

По прогнозам синоптиков, дожди прекратились лишь на сутки

471
Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Тайфун «Ханун», обрушившийся в выходные, затопил Приморский край. За сутки 11–12 августа выпала месячная норма осадков. От сильных дождей пострадали 65 населенных пунктов.

Какие беды принесла стихия и как борются с ее последствиями — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

Из-за наводнения погибли три человека. Тело женщины обнаружили в большой луже. Еще двумя жертвами тайфуна стали два брата 10 и 12 лет. Мальчиков затянуло в водопропускную трубу.

Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Из зоны паводков в Приморье эвакуировали более 2 тысяч человек. В регионе затоплено больше 4500 домов.

За потерю имущества в администрации Михайловского района Приморья назначили выплату 25 тысяч рублей. Сами жители такое предложение власти называют издевкой.

Тем временем дождливая погода сделала перерыв всего на сутки — синоптики сообщают о надвигающемся на регион тайфуне «Лан».

По теме

ТайфунЗатопило
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter