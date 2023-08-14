Беспилотник ударил по жилому дому в Белгороде — эта и другие новости вокруг СВО за 13 августа

Задержали напавшего на инвалида СВО

Полицейские задержали третьего напавшего на вернувшегося с СВО инвалида в Забайкалье. Мужчина сам пришел в отдел полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по краю.



Ранее 43-летнего Ивана Зырянова, обвиняемого в избиении участника СВО, объявили в межгосударственный розыск. Его искали на протяжении недели. Само нападение произошло ночью 5 августа. Злоумышленники толпой избили двоих инвалидов, каждый из которых потерял ногу во время боев. Подробнее об инциденте читайте здесь.

