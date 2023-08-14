«Поначалу было сложно разобраться». Как оформить банковскую карту, которую будут принимать по всему миру: инструкция и цены

— Карта мне понадобилась для того, чтобы спланировать поездку в Европу. Поэтому выбор сразу пал на долларовый счет. Почитала чаты и поняла, что удобнее всего открыть его в Беларуси. Там не требуется ни временной регистрации, ни других каких-то документов, только паспорт РФ.



Заранее предупреждать банк о своем визите не обязательно. Анастасия просто пришла в минский офис «Альфа-Банка» в рабочее время и оформила заявку на открытие счета.



— Мне предложили на выбор несколько тарифов. Карта продается с пакетом, в него входит она сама, виртуальная карта «Белкарт», через которую предстоит переводить деньги из России. Я взяла минимальный тариф — 5 белорусских рублей в месяц (около 200 российских рублей). Обслуживание моей карты может быть и бесплатным, если выполняешь одно из условий: какая-то сумма транзакций в месяц должна набираться либо это должна быть зарплатная карта или на какую-то определенную сумму вклад.

