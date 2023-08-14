«Поначалу было сложно разобраться». Как оформить банковскую карту, которую будут принимать по всему миру: инструкция и цены

Карты российских банков из-за санкций перестали принимать в большинстве зарубежных стран. Многие сервисы и магазины поэтому стали теперь недоступны, а во время заграничных путешествий расплачиваться российским туристам приходится только наличкой.
Чтобы избежать этих сложностей, многие наши соотечественники отправляются в страны СНГ или в Турцию, чтобы открыть там счет в банке и обзавестись картой, которую принимали бы для оплаты по всему миру. Появилось даже такое явление, как карточный туризм.
MSK1.RU публикует опыт двух россиянок, оформивших себе банковские карты в Беларуси и Казахстане. Рассказываем также и о других странах, где можно открыть счет.
Беларусь
Для того чтобы получить международную банковскую карту, Анастасия отправилась в Минск. До столицы Беларуси просто и недорого добраться из Москвы, а условия открытия счета там достаточно лояльные (пускай обойдется это не слишком дешево).
— Карта мне понадобилась для того, чтобы спланировать поездку в Европу. Поэтому выбор сразу пал на долларовый счет. Почитала чаты и поняла, что удобнее всего открыть его в Беларуси. Там не требуется ни временной регистрации, ни других каких-то документов, только паспорт РФ.
Заранее предупреждать банк о своем визите не обязательно. Анастасия просто пришла в минский офис «Альфа-Банка» в рабочее время и оформила заявку на открытие счета.
— Мне предложили на выбор несколько тарифов. Карта продается с пакетом, в него входит она сама, виртуальная карта «Белкарт», через которую предстоит переводить деньги из России. Я взяла минимальный тариф — 5 белорусских рублей в месяц (около 200 российских рублей). Обслуживание моей карты может быть и бесплатным, если выполняешь одно из условий: какая-то сумма транзакций в месяц должна набираться либо это должна быть зарплатная карта или на какую-то определенную сумму вклад.
В Беларуси с прошлого года ввели обязательный сбор для нерезидентов, желающих открыть счет. Это около 2500 рублей. За выпуск карты Анастасия заплатила банку еще около 6500 тысяч рублей и 2000 — за срочность.
Так как Анастасия оплатила срочное оформление, карту она забрала уже на следующий день. С тех пор прошел месяц, девушка уже успела не раз воспользоваться своей картой.
— Поначалу было сложно разобраться, — рассказывает она. — Пыталась переводить с российской карты «Альфа-Банка», транзакции не проходили, хотя комиссию снимали. Сейчас со Сбера перевожу, всё в порядке. Сначала — на виртуальную карту «Белкарт» в белорусские рубли, деньги пару дней висят в обработке, потом их можно перевести на долларовую карту. Конвертация не такая уж плохая, точно выгоднее, чем оплачивать всякими виртуальными долларовыми счетами с огромной комиссией.
Казахстан
Другая наша героиня решила получала карту в Астане. Елена выбрала Казахстан, потому что там также достаточно просто (а к тому же бюджетно) можно оформить счет.
— Я получала карту в Астане. Можно и в Алматы, но это дольше и дороже, — отмечает девушка. — Правда, если вы к тому же хотите отдохнуть, выбирайте Алматы — там интереснее город и рядом горы красивые. Просто Астана стоит посреди ничего.
Из аэропорта Елена взяла такси до квартиры, которую сняла посуточно.
— Надо обязательно купить SIM-карту. Если вам она нужна только ради сообщений от банка, просите тариф простой, без интернета.
Еще одно важное условие, без которого не выйдет получить карту казахстанского банка, — нужно оформить уведомление о прибытии (также известное как УОП и «увед»). Его, по словам Елены, оформляют отели и хосты, сдающие жилье.
— Это их аналог временной регистрации, делается за секунду. Жилье я искала на Booking.com и на сайте «Суточно».
Когда есть сим-карта, уведомление и казахстанская наличка, можно ехать в ЦОН (аналог МФЦ). Приходите, говорите, что вы не резидент и вам нужен ИИН. У вас попросят загранпаспорт, адрес из уведомления и номер телефона для SMS. Иногда еще спрашивают российский адрес регистрации. ИИН обычно делается несколько часов.
Когда все документы готовы и распечатаны, с этой папкой можно идти в банк. Самые популярные банки — это Kaspi и «Жусан». Наличные нужны для того, чтобы, как будет карта, сразу положить хотя бы небольшую сумму и активировать ее. «Жусан» просит 1000 тенге, у Kaspi нет требований по минимальному вкладу, но лучше положить хотя бы небольшую сумму. Обслуживание — около 200 тенге в месяц (45 рублей), но можно при соблюдении условий выйти на бесплатное.
Другие страны
Турция
Условия открытия карты в Турции разные даже в отделениях одного и того же банка, рассказывают россияне. В одном офисе вам могут отказать или предложат внести депозит 5000 долларов, а в другом вы без труда оформите карту на более лояльных и доступных условиях. Депозит открывают на 1–3 месяца, в течение которых использовать эту сумму нельзя. При этом обслуживание во многих банках бесплатное. Для открытия карты заявитель должен лично обратиться в офис банка и предъявить нотариально заверенный адрес регистрации в России, а также турецкий ИНН — онлайн-анкету, которая закрепляет за вами местный налоговый номер.
Кыргызстан
Въехать в страну по можно российскому паспорту. В стране есть возможность открыть карту только по паспорту гражданина РФ. Доступен выпуск Visa и Mastercard, которые работают по всему миру без ограничений. Можно выбрать и валюту счета: доллары, евро, сомы. Но большой спрос на иностранные карты приводит к ужесточению правил их получения. Например, вводят комиссию за владение валютными счетами. Поэтому условия лучше выяснять у конкретных киргизских банков.
Армения
До 2022 года в Армении было очень просто открыть счет, даже если вы не планировали жить в стране. Теперь же всё сложнее: большинство банков требует от клиентов подтверждения долгосрочного проживания. Не обязательно быть резидентом страны, но чаще всего придется предъявить, например, договор аренды на 6 и более месяцев. Такие условия делают страну не самой привлекательной для карточного туризма.
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