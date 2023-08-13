По Крымскому мосту попытались ударить ракетами: новости СВО за 12 августа

Попытки удара по Крымскому мосту

Днем 12 августа возле Крымского моста сработала ПВО, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его данным, в районе Керченского пролива сбили две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден, однако после инцидента его затянул дым, а движение по мосту ограничили.

— Киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, — говорится в сообщении Минобороны. — Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе.