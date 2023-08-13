«Живу в долг, на кредитке тоже долги»: бизнесвумен потеряла дело и теперь выживает на зарплату продавца в 32 тысячи

Продолжаем рубрику злободневных и честных рассказов про ежемесячные доходы и расходы россиян. Каждый из нас ежедневно заходит в супермаркет за продуктами, но мало кто задумывается о том, кто пробивает нам товар и выкладывает его на витрины. У каждого из этих людей своя жизнь и история. Одну из таких NN.RU поведала бывшая бизнесвумен из Нижнего Новгорода, которая уже несколько лет вынуждена работать в супермаркете и едва сводить концы с концами.
Анне Васильевой (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.) 47 лет, более 30 из которых она посвятила розничной торговле. В суровые 90-е нижегородка вместе с единомышленниками ездила челноками в Москву и покупала там вещи, затем везла одежду домой и продавала заводчанам.
— Вещи брали у китайцев и продавали по заводам и фабрикам большими сумками. Я надену платье, покручусь, чтобы прорекламировать, потом переодеваюсь — и его продают. Причем мы там бегали все в поту, люди это видели, но всё равно покупали, — вспоминает собеседница.
Таким образом Анне удалось скопить небольшой капитал на открытие собственных магазинов. Сначала один, потом второй, в конечном итоге это переросло в целую сеть из 37 торговых точек по всей Нижегородской области.
— Торговали всем понемногу: продуктами, товарами первой необходимости, алкоголем. Ни у кого таких ликеров на продажу не было, как у нас. Было это интересно, но трудно и сложно, не было ни выходных, ни праздников, но зато доход, конечно, был небывалый, а потом бизнес рухнул, и мне пришлось начинать жизнь сначала, — говорит женщина.
Из предпринимателя с миллионными по тем временам доходами нижегородка переквалифицировалась в простого продавца. И живет она так уже не один год. За долгие годы после краха своих торговых точек Анна сменила не одну сеть супермаркетов. Последние годы женщина остановила свой выбор на одной из них. Но доход от бесконечной работы там оставляет желать лучшего.
— В наших магазинах очень большой товарооборот, много продаж. С одной стороны, это интересно, потому что на месте я не люблю сидеть, но очень сложно, далеко не каждый человек сможет с этим справиться. Я через многое прошла и человек стрессоустойчивый, но у всего есть предел. Постоянно слезы, нервы, до сердечного приступа доходило, так что такая работа не для всех. Ты вроде продавец, но выполняешь кучи других обязанностей, а оплачивается это по твоей установленной ставке. Я и продавец, и грузчик, и уборщица, и охранник. Сейчас еще сбор продуктов на доставку добавят нам. Попутно есть еще ревизии, которые не оплачиваются. То есть все сотрудники выходят в ночь, чтобы магазин не терял выручки, и подсчитывают остатки. Многим из них утром снова на работу. Потому ночевать можем остаться прямо в магазине. Развоза домой после таких мероприятий ночных нет. И всё это за 30 с копейками тысяч в месяц. Раньше платили 165 рублей в час, сейчас — 205 рублей в час, но это всё равно мало, — отметила Анна.
Женщина живет с мужем и воспитывает сына. Но выживает семья только на зарплату Анны, поскольку доход супруга целиком уходит на кредиты.
— Мы еще давно кредит взяли на маленький дом, никак не выплатим. Муж получает доход в 21 тысячу рублей, и все эти деньги идут на кредит. У меня тоже есть кредит, выплачиваю долги, которые мне от мамы по наследству перешли. Это 4 тысячи каждый месяц и больше. Одни выплатишь — там новые всплывают. В месяц я зарабатываю
Из этих денег 4–5 тысяч уходят на коммунальные платежи, еще примерно 2 тысячи рублей Анна ежемесячно тратит на проезд, а еще около
— Всю жизнь на ногах работала, очень рано схватила варикоз. В итоге где-то к 40 годам у меня мертвую вену нашли, если не удалить, то потом вообще без ног остаться можно. Операция, компрессионные чулки, реабилитация — всё это большие деньги. Вышло около 100 тысяч, пришлось занимать, вот до сих пор расплачиваюсь с родственниками. Обследоваться тоже постоянно надо. На лекарства разные тоже около 1,5–2 тысяч в месяц по сопутствующим заболеваниям выходит. Живу в долг, получается, кредиткой в последнее время спасаюсь, но на ней тоже постоянно долги, — делится Анна.
Денег нижегородке едва хватает на обязательные нужды, что говорить о каких-то мелочах. Женщина не помнит, когда в последний раз проводила отдых не в огороде, а машина как остатки былой роскоши просто стоит, потому что ее просто не на что починить. Отказывать себе приходится буквально во всём, чтобы сэкономить денег и дотянуть до зарплаты.
— Мы живем на одну мою зарплату. Но хочется ведь и себя чем-то порадовать, хочется себе что-то купить. Но с такими заработками я забыла, что это такое. Я уже не знаю, что такое купить хорошую обувь, хотя продавцам она особенно нужна. Мы работаем на ногах и находимся на работе большую часть жизни.
Что касается дальнейших перспектив, то за качество работы Анну могут повысить до администратора или даже директора одного из магазинов сети. Но она к этому пока не стремится. Говорит, слишком много ответственности, которую она со своим здоровьем уже просто не потянет.
— Я свою работу хорошо знаю, каждый своим делом должен заниматься. Вот я и занимаюсь. Знаю, что смогла бы на руководящей должности работать, но какой ценой? Как ни странно, но мне нравится моя работа сейчас. Это даже творчество какое-то, у меня вот самый красивый отдел. Всегда упаковка к упаковке стоит, всё ровненько, и ценники все в порядке, горжусь им и много в него вкладываю.
Напомним, что ранее мы также писали об истории молодых мам, выживающих в декрете на детские пособия и зарплаты мужей. Кому-то даже приходится отказывать себе в ряде продуктов, чтобы купить что-то ребенку или оплатить кредит.