«Живу в долг, на кредитке тоже долги»: бизнесвумен потеряла дело и теперь выживает на зарплату продавца в 32 тысячи

Из предпринимателя с миллионными по тем временам доходами нижегородка переквалифицировалась в простого продавца. И живет она так уже не один год. За долгие годы после краха своих торговых точек Анна сменила не одну сеть супермаркетов. Последние годы женщина остановила свой выбор на одной из них. Но доход от бесконечной работы там оставляет желать лучшего.



— В наших магазинах очень большой товарооборот, много продаж. С одной стороны, это интересно, потому что на месте я не люблю сидеть, но очень сложно, далеко не каждый человек сможет с этим справиться. Я через многое прошла и человек стрессоустойчивый, но у всего есть предел. Постоянно слезы, нервы, до сердечного приступа доходило, так что такая работа не для всех. Ты вроде продавец, но выполняешь кучи других обязанностей, а оплачивается это по твоей установленной ставке. Я и продавец, и грузчик, и уборщица, и охранник. Сейчас еще сбор продуктов на доставку добавят нам. Попутно есть еще ревизии, которые не оплачиваются. То есть все сотрудники выходят в ночь, чтобы магазин не терял выручки, и подсчитывают остатки. Многим из них утром снова на работу. Потому ночевать можем остаться прямо в магазине. Развоза домой после таких мероприятий ночных нет. И всё это за 30 с копейками тысяч в месяц. Раньше платили 165 рублей в час, сейчас — 205 рублей в час, но это всё равно мало, — отметила Анна.

