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В Калининградской области разбился российский истребитель. Весь экипаж погиб

Падение Су-30 попало на видео

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Экипаж выполнял учебно-тренировочный полет

Видео: Shot

Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Западный военный округ. Весь экипаж погиб.

По предварительной информации, причиной крушения истребителя стала техническая неисправность. Экипаж выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

ИстребительКрушение самолетаКалининградская область
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