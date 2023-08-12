В Калининградской области разбился российский истребитель. Весь экипаж погиб

Самолет
По предварительной информации, причиной крушения истребителя стала техническая неисправность. Экипаж выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта.
Падение
Самолет
По предварительной информации, причиной крушения истребителя стала техническая неисправность. Экипаж выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта.
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