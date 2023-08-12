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«Никогда не были на свидании отдельно». Как живут две пары близнецов, вместе воспитывающие детей

Они всё делают вместе, одинаково одеваются и живут под одной крышей

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Британни и Бриана Дин встретили будущих мужей на фестивале близнецов в американском Твинсбурге. Джереми и Джош всего лишь хотели сфотографироваться с красавицами, но в итоге они живут под одной крышей и вместе воспитывают детей. А свадьбу пар показывали в телешоу.

Посмотрите чуть выше короткое видео о жизни двух пар близнецов, которые свое сходство превратили в уникальность.

Две семьи (хотя сложно назвать их отдельными семьями) всё делают вместе. Они носят одинаковую одежду и ходят на совместные свидания. Пробовали делать это отдельно, но всё закончилось воссоединением по видеосвязи.

Ранее мы рассказывали историю матери-одиночки, которая родила первых в мире восьмерняшек.

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