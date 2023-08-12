«Никогда не были на свидании отдельно». Как живут две пары близнецов, вместе воспитывающие детей

Британни и Бриана Дин встретили будущих мужей на фестивале близнецов в американском Твинсбурге. Джереми и Джош всего лишь хотели сфотографироваться с красавицами, но в итоге они живут под одной крышей и вместе воспитывают детей. А свадьбу пар показывали в телешоу.
Посмотрите чуть выше короткое видео о жизни двух пар близнецов, которые свое сходство превратили в уникальность.
Две семьи (хотя сложно назвать их отдельными семьями) всё делают вместе. Они носят одинаковую одежду и ходят на совместные свидания. Пробовали делать это отдельно, но всё закончилось воссоединением по видеосвязи.
Ранее мы рассказывали историю матери-одиночки, которая родила первых в мире восьмерняшек.