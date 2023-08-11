Мобилизованного, пережившего инсульт, почти год не могут уволить со службы. Ему требуется медицинская помощь

Ветерана чеченской войны Владимира Шмидта мобилизовали осенью прошлого года. Но, уже находясь в зоне боевых действий, он пережил инсульт: теперь ему сложно держать в руках даже карандаш, не то что оружие. Владимира отправили в Новороссийск, где он уже восьмой месяц ждет увольнения со службы, но военно-врачебная комиссия соответствующего заключения не выдает.
Наша коллега, корреспондент MSK1.RU выслушала историю военнослужащего, который борется с бюрократической машиной и никак не может вернуться домой к семье.
Внезапный инсульт
Владимир родился в городе Юрге Кемеровской области. Он — ветеран чеченской войны, так что с солдатским бытом знаком не понаслышке. После объявления частичной мобилизации его призвали на СВО. Их с другими новобранцами перевезли в октябре в сборный пункт в Омск.
— Были какие-то учения, но мне оно, конечно, не так нужно, у меня опыт есть. Собрали нас, зенитчиков, отправили уже в зону боевых действий.
Медики осмотрели Владимира и сказали, что продолжать службу он никак не может. Его отправили в место дислокации части — в Новороссийск. Было это 15 ноября прошлого года.
Новороссийск
Владимир прошел военно-врачебную комиссию, которая постановила, что у него категория В — ограниченно годен. Однако в заключении ВВК не было никаких рекомендаций к лечению, так же как инструкций для дальнейших действий. Так потянулись долгие месяцы, которые Владимир провел в Новороссийске без какого-либо представления о своей дальнейшей судьбе.
— До сих пор меня не могут уволить, — вздыхает он. — Но и служить я ведь не могу. Спрашиваю, что со мной планируют делать, мне не могут ответить. Говорят, закон о мобилизации не регламентирует. Контрактников с такой категорией, говорят, спокойно увольняют, а я мобилизованный, тут всё вроде как сложнее.
Куда я только ни писал: в прокуратуру, Генпрокуратуру... Меня, как обузу, всё время хотят куда-то выслать. Недавно старший лейтенант сказал, что планирует меня перевести в какую-то учебную часть, просил написать рапорт. Я отказался: не хочу, чтобы они эту ответственность просто перебросили на кого-то.
«Никакого лечения»
Владимир очень устал от такой неопределенности. Каждый день, несмотря на недомогание, он встает, идет в воинскую часть на построение, потом возвращается домой и продолжает свою борьбу с бюрократической машиной.
Летом к нему на несколько месяцев приезжала семья: жена с дочкой жили на съемной квартире, которую Владимир оплачивает сам. Теперь родные уехали, он снова один. Владимир мечтает поскорее вернуться к семье, долечиться, вернуться на работу.
Владимир до сих пор не восстановился после инсульта: ему тяжело разговаривать, это слышно даже по телефону. Его не слушается правая сторона тела, он едва может подписать документы, ручка просто падает из пока что слабых пальцев. Владимиру требуется длительная реабилитация, но пока что единственное лечение, которое он получает, — прописанные военными врачами таблетки от давления, их он тоже покупает за свой счет.
«Слепое пятно» в законодательстве
О том, почему Владимира никак не могут уволить, несмотря на его плохое состояние и непригодность для службы, корреспондент MSK1.RU поговорила с юристом Виктором Пермяковым.
— В заключении военно-врачебной комиссии по ситуации Владимира нет никаких предписаний, — отмечает эксперт. — Ни по лечению, ни по дальнейшему прохождению службы. Мобилизационные мероприятия регулирует указ
Юрист отмечает, что если ориентироваться на общий закон о воинской службе, то военнослужащий, признанный ограниченно годным (а именно это означает категория В, полученная Владимиром по итогу ВВК), переводится в запас. Эксперт назвал это противоречие с указом президента «слепым пятном» в законодательстве.
— Также по решению командования он мог бы заниматься другой деятельностью, полезной армии: работать в снабжении, с документами, на других задачах, не требующих физической нагрузки.
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Корреспондент MSK1.RU направила официальный запрос в Министерство обороны, чтобы узнать, как можно разрешить ситуацию, в которой оказался Владимир. Мы дополним материал, если получим ответ от ведомства.