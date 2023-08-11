Мобилизованного, пережившего инсульт, почти год не могут уволить со службы. Ему требуется медицинская помощь

Наша коллега, корреспондент MSK1.RU выслушала историю военнослужащего, который борется с бюрократической машиной и никак не может вернуться домой к семье.

Внезапный инсульт

Владимир родился в городе Юрге Кемеровской области. Он — ветеран чеченской войны, так что с солдатским бытом знаком не понаслышке. После объявления частичной мобилизации его призвали на СВО. Их с другими новобранцами перевезли в октябре в сборный пункт в Омск.

— Были какие-то учения, но мне оно, конечно, не так нужно, у меня опыт есть. Собрали нас, зенитчиков, отправили уже в зону боевых действий.