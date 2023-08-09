Путин подписал указ о звании «Заслуженный работник ОПК»

Согласно документу, почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ» будут присваивать работникам организаций оборонно-промышленного комплекса и иным гражданам, обеспечивающим выполнение государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны и безопасности государства. Также почетное звание может быть присвоено за личные заслуги в разработке и создании вооружения и военной техники, в выполнении заданий с опережением графика и достижении других значимых результатов в сфере развития ОПК. Присваивать почетное звание будут сотрудникам, которые отработали на предприятиях оборонно-промышленного комплекса не менее 15 лет.