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Путин подписал указ о звании «Заслуженный работник ОПК»

Документ уже опубликован

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Почетное звание будут присваивать сотрудникам, которые отработали на предприятиях оборонно-промышленного комплекса не менее 15 лет

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Владимир Путин подписал указ об учреждении в России почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он вступает в силу с 9 августа.

Согласно документу, почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ» будут присваивать работникам организаций оборонно-промышленного комплекса и иным гражданам, обеспечивающим выполнение государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны и безопасности государства. Также почетное звание может быть присвоено за личные заслуги в разработке и создании вооружения и военной техники, в выполнении заданий с опережением графика и достижении других значимых результатов в сфере развития ОПК. Присваивать почетное звание будут сотрудникам, которые отработали на предприятиях оборонно-промышленного комплекса не менее 15 лет.

Владимир ПутинОПКОборонное предприятие
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