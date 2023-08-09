Сорвали награды и избили инвалидов СВО. Всё, что известно о громком скандале

Ночью 5 августа группа забайкальцев напала на двух инвалидов, которые потеряли ноги во время спецоперации. Скандал разразился на всю страну, в Сеть начали сливать личные данные людей, якобы причастных к произошедшему, — им писали оскорбления и угрозы. Ситуацию на контроль взял не только губернатор Забайкалья, но и федеральные ведомства. Всё, что известно о ситуации, наши коллеги из CHITA.RU собрали в одном материале.
Конфликт в кафе
Как рассказала сестра одного из пострадавших, ее брат Михаил, участвовавший в СВО в составе ЧВК «Вагнер» со своим другом Сергеем, который был мобилизованным, поехали в кафе, чтобы отдохнуть. Они были на новой машине, которую Михаил купил в Чите.
— Пока они там сидели, к ним подошел молодой человек и начал говорить, что они наемники, уроды, что на Украине убивали детей. Они уже немного там посидели, и Миша говорит своему товарищу: «Давай соберемся, поедем домой, потому что эта история ничем хорошим не кончится». Когда они начали уходить, им снова возле машины начали высказывать, что СВО — это плохо, что они не за то воюют и так далее. Они сели и поехали. Миша позвонил в службу 112 и подъехал к отделению полиции. Он попросил своего товарища рассказать, что их оскорбили в кафе, но Серега сказал: «Я не пойду, я без ноги, во-первых, мне неудобно. Да и что я им скажу, что они меня обидели?»
Было уже 05:00 утра, и бойцы решили ехать домой, в село Ивановка, в 12 километрах от кафе в Нерчинском Заводе, где они сидели.
— Пока они ехали, они заметили, что та компания их преследует на двух машинах. У нас там можно сделать круг через другую деревню и обратно вернуться в нашу. Миша предложил так сделать, чтобы преследователи от них отстали. Но они не отстали. И вот они уже почти приехали, но что-то там у них случилось, машина заглохла. Они заблокировали двери, сидят внутри. Миша стал звонить младшему брату, чтобы он помог, а те подъехали, перекрыли дорогу. Они вышли из машин и стали долбить по их автомобилю, выбили все стекла. Один увидел, что Миша звонит, выхватил телефон и выбросил, сказав: «Ты кому звонишь, своим этим ЧВК? Братве своей? Да они кто такие?» Вытащили их из машины в разные стороны и начали бить, — рассказала сестра пострадавшего.
В машине, кроме Михаила и Сергея, было еще двое человек, одного из них ударили, второй всё это время просидел в машине.
— Моего брата трое человек пинали, а Серегу двое держали. Он рассказал, что он пытался подползти, а они его сразу обратно оттаскивали. С Миши сорвали медали, у него их было четыре — за Бахмутовскую мясорубку, взятие Соледара, медаль «За отвагу». Они кричали: «Это кто вам, эти ЧВК дали?» На место потом приезжал младший брат. Он говорит, что был в шоке. Всё лицо опухло как шарик и всё в крови, черное, в земле. Он забрал их в машину и уехал. Утром они приехали ко мне, я, когда увидела, тоже была в шоке. Всё лицо в крови, кровь из носа бежит ручьем. Второй был получше, они же его не трогали, просто таскали. Мы поехали в больницу. Сережа сидит говорит: «Мы за что там воевали, за что там ноги потеряли, за такое отношение?» И всю дорогу они эти фразы говорили, — сказала женщина.
В больнице у Михаила обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, также у него сломан нос, ушибы и гематома на половину лица.
— После больницы мы поехали на место происшествия. Я когда увидела машину, это был шок. На ней вообще живого места нет, вырвали двигатель руками. Все двери оторваны, всё измято, вырвали магнитолы, — поделилась переживаниями сестра пострадавшего.
Она находилась в отделении полиции, когда туда привезли подозреваемых в нападении. По ее словам, самому младшему в компании
Наказание для нападавших
Разбираться в случившемся начали сотрудники межмуниципального Газимуро-Заводского отдела полиции. Они проверяли нескольких подозреваемых в нападении на причастность к административному правонарушению, которое предусматривает статья 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». Также полицией было заведено уголовное дело за порчу автомобиля одного из военных по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».
Позже стало известно, что по требованию прокурора Нерчинско-Заводского района дело переквалифицировали: статья осталась та же, но другая часть —
Помимо этого, были возбуждены уголовные дела по статье 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью», а также по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию армии» в отношении нескольких участников конфликта.
Вечером 6 августа полиция в Нерчинско-Заводском районе задержала
О задержании второго нападавшего стало известно
«На контроле»
Сразу после того, как о ситуации сообщили в СМИ, в нее вмешался губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он сообщил, что произошедшее находится на контроле в Москве.
Глава региона навестил пострадавшего члена ЧВК «Вагнер». Он предложил перевезти бойца в Краснокаменск, где в краевой больнице
Депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн
— Подонки уже установлены, но успели скрыться. Их задержание, надеюсь, дело времени. Тем не менее к местным правоохранителям — в первую очередь к полиции — возникает масса вопросов. Пока история не получила огласки, уголовное дело почему-то возбуждать не хотели. Только после вмешательства губернатора края Александра Осипова ситуация изменилась, — написал он в своем Telegram-канале.
Парламентарий обещал обратиться в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД о проведении проверки в отношении должностных лиц, не принявших своевременных мер и пытавшихся спустить дело на тормозах.
В защиту полицейских высказалась председатель Общественного совета при УМВД России по Забайкальскому краю Ирина Щеткина.
— Мы шокированы событиями, которые произошли в селе Нерчинский Завод. Хочется отметить, что сотрудники полиции профессионально и оперативно отреагировали на произошедшее. В считаные часы все злоумышленники были установлены и опрошены, восстановлена картина произошедшего, стала понятна роль каждого из участников конфликта. Мы видим, что руководство региональной полиции держит ситуацию на своем контроле, и не сомневаемся в том, что все виновные понесут заслуженное наказание, — заявила Щеткина.
Ход расследования уголовного дела взяли на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора России по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Демешин и депутат Государственной думы РФ от Забайкальского края Андрей Гурулёв.
— Мразей этих нужно наказать по всей строгости закона, а если кто-то из них возрастом не вышел — наказание должны понести родители, а этих скотов нужно лишить будущего в нашей стране, — написал Гурулёв у себя в Telegram-канале.
Реакция людей
После того как о произошедшем стало известно, люди начали выкладывать в общий доступ данные тех, кто якобы напал на участников СВО. Публиковали не только имена и фамилии, но и домашние адреса со страницами в социальных сетях. Люди грозились устроить самосуд, не разбирая, причастен ли человек к произошедшему или нет.
Пострадавший записал видеообращение, в котором призвал общественность «быть здравыми» и не вредить людям. Участник СВО объяснил, что его друзьям, чьи фамилии похожи на фамилии нападавших, на фоне произошедшего начали писать гадости.
— Я хотел всем сказать, что вот это дело (избиение участников СВО. — Прим. ред.) — это фиаско, когда у нас идет СВО и такие люди у нас есть. Но с ними надо работать. В данный момент с ними работают отдел полиции, правоохранительные структуры, они доведут это дело до конца. Я хотел сказать, чтобы не было самосуда. Есть закон, и все, кто там был, понесут уголовную ответственность, и очень строго, — подчеркнул боец.
По словам сенатора Российской Федерации от Забайкальского края Баира Жамсуева, осуждение было закономерной реакцией общества на случившееся. Тех, кто напал на участников СВО, он назвал негодяями и понадеялся, что такого больше не произойдет.