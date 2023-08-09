Сорвали награды и избили инвалидов СВО. Всё, что известно о громком скандале

Было уже 05:00 утра, и бойцы решили ехать домой, в село Ивановка, в 12 километрах от кафе в Нерчинском Заводе, где они сидели.

— Пока они ехали, они заметили, что та компания их преследует на двух машинах. У нас там можно сделать круг через другую деревню и обратно вернуться в нашу. Миша предложил так сделать, чтобы преследователи от них отстали. Но они не отстали. И вот они уже почти приехали, но что-то там у них случилось, машина заглохла. Они заблокировали двери, сидят внутри. Миша стал звонить младшему брату, чтобы он помог, а те подъехали, перекрыли дорогу. Они вышли из машин и стали долбить по их автомобилю, выбили все стекла. Один увидел, что Миша звонит, выхватил телефон и выбросил, сказав: «Ты кому звонишь, своим этим ЧВК? Братве своей? Да они кто такие?» Вытащили их из машины в разные стороны и начали бить, — рассказала сестра пострадавшего.

