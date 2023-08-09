Капитан Ржицкий бежал. История экс-командира подлодки «Краснодар», убитого в отместку за обстрел Винницы

В июле в Краснодаре застрелили Станислава Ржицкого — бывшего командира одноименной городу подводной лодки и сотрудника местной администрации. Украинские власти считают, что с «Краснодара» запустили ракеты по городу Виннице. Подозреваемый — житель Бучи — называет убийство местью за разрушительную атаку. Но семья капитана второго ранга Ржицкого настаивает: Станислав не участвовал в этих боевых действиях и оставил должность еще в 2021 году. Специальный корреспондент Городских порталов Ирина Бабичева рассказывает, как жил и погиб капитан Ржицкий.
Утро убийства
Воздух в то утро был тяжелым от влаги. Дождь еще не унялся, а прохладой даже не веяло. В такую погоду многие откладывают пробежки, но Станислав привык. Он тренировался со школьных лет, когда еще готовился поступать в морское училище. К сорока двум годам успел составить маршруты на Камчатке, в Крыму, в Сирии и теперь — в Краснодаре.
Станислав надел синие шорты, футболку, беговые кроссовки, наушники, смарт-часы. С гаджетом он почти не расставался — следил за нагрузкой и пульсом.
10 июля его маршрут был стандартным. Станислав выбежал со двора, миновал частный сектор. Оставил позади продуктовый, где покупал еду накануне. Свернул на улицу Береговую. Здесь уже кипела жизнь: гуляли собачники, катались велосипедисты. Камеры частных домов зафиксировали, как бодро Станислав пронесся вдоль реки Кубани и свернул в Парк
Как обычно, он добежал до площади Столетия подводного флота России — парковой развилки, где рядом с клумбами установлены муляжи мин, якорь, а у берега Кубани стоит памятником советская подлодка «М-261», десятилетиями служившая Черноморскому флоту. Тут Станислав разворачивался и бежал домой — в душ, завтракать и собираться на работу.
Парковая «тропа здоровья», по которой бежал Станислав, — это асфальтовая дорожка вдоль деревьев. Полосы движения для пешеходов и велосипедистов разделены, отрезки дистанции подписаны. На деревьях висят кормушки для белок; зверьки не пугаются прохожих. Станислав пробежал три тополя, стоящие почти вплотную. За их толстыми стволами легко мог бы спрятаться человек.
Человек ждал Станислава — капитана второго ранга Ржицкого, заместителя начальника городского отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе и бывшего командира подводной лодки.
— Один выстрел сделал. Он просто пригнулся и наполовину развернулся. Я потом стрельнул еще. Он снова развернулся. И я не помню, сколько стрелял, — рассказывает подозреваемый на кадрах, размещенных региональным Следственным комитетом.
После убийства Ржицкого главное управление разведки Минобороны Украины написало в телеграм-канале, что в Краснодаре «уничтожен командир подводной лодки "Краснодар", причастный к ракетным обстрелам Украины». Издание «Украинская правда» утверждало, что Ржицкий мог участвовать в ракетном ударе по Виннице в июле 2022 года.
Станислава убили в промежутке с полседьмого до полвосьмого утра, уверен краснодарец Александр. Каждое утро он бегает в парке. Когда в 06:30 он пробегал то место, всё было, как обычно. На обратном пути Александр наткнулся на полицейских и медиков, стоявших над телом.
— Я видел труп. Он лежал лицом вниз вот здесь, — Александр показывает на смятые кусты неподалеку от трех тополей. — За этим кустом в половине восьмого видел. Спокойное абсолютно место, здесь всегда много людей. Не знаю, как это могло случиться так, чтобы никто не видел.
На месте, где нашли тело Ржицкого, остались резиновые перчатки судмедэкспертов и следы вскопанной земли, образцы которой те взяли. Ближайшие деревья и через неделю были опоясаны сигнальной лентой.
Подлодки
…Семь часов вечера. Родители Станислава Ржицкого только вернулись в гостиницу — собирали вещи сына, ездили в администрацию Краснодара и Следственный комитет. Леонид весь в черном, на голове Татьяны — траурная повязка.
Им было около двадцати, когда они познакомились. Леонид учился в Севастопольском высшем военно-морском инженерном училище, когда друг попросил его стать свидетелем на свадьбе. Свидетельницей оказалась Татьяна. Спустя год они поженились. После выпуска Леонида Ржицкого отправили служить на Камчатку, и супруги перебрались в закрытый город Вилючинск. На подводной лодке Ржицкий-старший прослужил с 1976 по 1988 год.
— Я попал на лодку довольно старую, поэтому нас далеко не посылали, — рассказывает Леонид. — Мы ходили недалеко от берега. Но часто. Поэтому на базе не сидел. <…> Ходили вокруг Авачинской губы, обеспечивали связь, когда корабли между собой стыкуются. В учениях участвовали.
— Постоянно в морях был, — добавляет Татьяна. — Станислав, естественно, смотрел на это всё. Он родился в гарнизоне, вырос в гарнизонах.
Леонид Ржицкий говорит, что почти не чувствовал над собой толщу воды. Но при глубоководном погружении лодка сжималась. От одного борта к другому внутри натягивали нитку; когда корабль погружался, нитка провисала.
Больше двух месяцев у подводников длился отпуск. Ржицкие приезжали в Крым. Летали через Москву, и выходило недешево. Но зарплата на лодке была высокой: когда гражданские получали 200–300 рублей в месяц, Леонид зарабатывал 600–700 рублей.
На Камчатку приезжали выступать Эдита Пьеха, артисты МХАТа, ансамбль «Песняры». Леонид и Татьяна воспитывали двух сыновей.
— Здорово было: детская поликлиника, госпиталь, городок. У нас был режим: утром встали, все собрались, погуляли с детьми, — вспоминает Татьяна Ржицкая. — Детский сад, площадка. Камчатка для нас — это самые хорошие воспоминания. Мы приобрели очень много друзей.
Маленький Станислав любил слушать аудиокниги. Знал «Питера Пэна» почти наизусть. Обожал истории про пиратов.
Из-за службы Леонида семья часто переезжала. Станислав сменил четыре школы — учился в Тихоокеановской, Фокинской, потом в Комсомольске-на-Амуре, а окончил школу в Чите.
В шестом классе Станислав заявил родителям, что планирует, как и отец, быть подводником. Леонид обрадовался: ему казалось, что мужчина должен быть офицером. Станислав приходил к нему на подлодку в служебные праздники, в День корабля, был знаком с коллегами отца и с детства интересовался подлодками.
Татьяна была против: за всю жизнь их семья пережила девятнадцать переездов. Она не желала такой же жизни сыну. Но Станислав был целенаправленным, говорит Леонид. В старших классах стал заниматься спортом, чтобы легче было поступить. Школу Станислав окончил с парой четверок, институт — с красным дипломом.
Старший брат Станислава умер в 1999 году. Сергею было 23 года. Он неудачно спрыгнул с машины и повредил ногу, вспоминает Татьяна. Нога болела, но в поликлинике Сергею сказали: ничего страшного. Вскоре у него оторвался тромб.
В 2003 году Станислав выпустился из Санкт-Петербургского военно-морского института, и его отправили служить на «Алросу» — подводную лодку в составе Черноморского флота. До 2013 года она долго была единственной действующей российской подлодкой на Черном море.
Поначалу Станислав был командиром минно-торпедной боевой части «Алросы». В 2012 году он стал помощником командира подлодки, в следующем году — старпомом, а в августе 2013-го возглавил экипаж.
В 2010 году «Алроса» стояла на судоремонтном заводе в Новороссийске — рядом с музеем-крейсером «Михаил Кутузов». Там с Ржицким познакомился Виктор Кононенко — капитан первого ранга в отставке, председатель Анапского собрания ветеранов подводного флота.
В конце зимы Виктор Кононенко пришел к крейсеру и спросил у вахтенного, кто старший на подводной лодке. На палубу поднялся Ржицкий — тогда он замещал командира, который повышал квалификацию в Петербурге. Кононенко представился и спросил, долго ли подлодка пробудет в Новороссисйке. «Больше месяца», — ответил Ржицкий.
За много лет после службы Виктор Кононенко впервые так близко видел подводную лодку. Он мечтал вновь на ней побывать. Кононенко предложил Ржицкому навестить «Алросу» в профессиональный праздник — День подводника. Ржицкий согласился, но предупредил, что для этого требуется разрешение от командования военно-морской базы.
Кононенко разрешение получил, и 19 марта небольшая делегация из Анапы прибыла на «Алросу». На борт поднялся и настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Александр Карпенко.
— Подводники нечасто имеют возможность пообщаться духовно с батюшкой, — поясняет Виктор Кононенко. — Отец Александр привез с собой частицу мощей святого Федора Ушакова, адмирала. В храме есть большая пекарня, где для прихожан пекут хлеб. По случаю праздника испекли огромный пирог в виде подводной лодки. У него был корпус, рубка, руль. Ну а чем еще было радовать моряков?
Делегацию встречали торжественно, вспоминает Кононенко. Пирог вручили Станиславу Ржицкому. Экипаж хлопал. К тому времени моряки уже несколько месяцев были в Новороссийске, вдали от родной базы и семей.
— У меня появилась уверенность, что старпом станет прекрасным командиром. В нем чувствовалась командирская жилка. Где есть хорошие старпомы, есть и порядок на корабле. Он поддерживал [лодку] в состоянии постоянной готовности к выходу в море, сверкающей чистоте и порядке, хотя находились в ремонте. В нем чувствовался будущий командир — так и стало. Мне было радостно за него, — говорит Виктор Кононенко.
Они с Ржицким обменялись телефонами, поздравляли друг друга в профессиональные праздники.
— Служба подводника не терпит дилетантства, предъявляет к каждому члену экипажа высокие требования. Он должен быть профессионалом, — говорил Станислав Ржицкий севастопольскому новостному порталу ForPost в 2013 году. — Решению о комплектовании экипажа только воинами контрактной службы уже несколько лет. Это решение абсолютно оправданно, и все контрактники у нас — зрелые моряки, как правило, имеют семью и минимальный срок контрактной службы 3–4 года.
Станислав Ржицкий был дважды женат. От первого брака у него осталась 18-летняя дочь. Разводу предшествовала десятимесячная командировка на Высшие специальные офицерские классы ВМФ, рассказывают родители Ржицкого.
— Про дочь он как-то сказал, что она — главное чудо в его жизни, — вспоминает сослуживец Ржицкого. — Называл ее «малая». Он хранил ее фотки в телефоне, особенно детские.
Три года Станислав был командиром «Алросы». В это время она долгое время была на ремонте, говорят Ржицкие. На сайте Минобороны России зафиксировано, что «Алросу» ремонтировали с февраля 2015 года. С декабря 2016 года Ржицкий начал командовать экипажем подлодки «Краснодар».
«Краснодар»
— В 2015–2016 годах [построили] шесть лодок для Черноморского флота. Одной из них была «Краснодар», и он туда был назначен командиром, — говорит Леонид Ржицкий. — Как только лодка прошла госиспытания, ее принял флот и отправил в Сирию. В первом же походе они стреляли по ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация. — Прим. ред.). Это публиковали во всех средствах массовой информации. Друзья меня поздравляли, что такой сын.
Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 «Краснодар» является четвертой в серии из шести единиц подводных лодок проекта «Варшавянка», которые построили к 2016 году по заказу Министерства обороны РФ для Черноморского флота. Новые лодки вооружили ракетами «Калибр» дальностью до 2600 километров.
Участие подлодки «Краснодар» в боевых действиях в Сирии активно освещалось в государственных медиа. Так, в мае 2017-го фрегат «Адмирал Эссен» и подводная лодка запустили четыре крылатых ракеты «Калибр» в район Пальмиры. Они ударили, как сообщало военное ведомство, по местам дислокации тяжелой техники и «скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки».
В июне 2017 года «Краснодар» вместе с «Адмиралом Эссен» и «Адмиралом Григоровичем» шестью «Калибрами» разбомбили пункты управления ИГИЛа*. Еще подводники уничтожили склады с боеприпасами в районе пунта Акербат провинции Хама. В августе того же года «Краснодар» провел еще две стрельбы «Калибрами» по сирийской территории.
В годы службы Станислав Ржицкий был на связи с городской администрацией. Например, во время паузы между боевыми походами в октябре 2017 года Ржицкий с чиновниками поздравлял со столетием ветерана Великой Отечественной войны Николая Яковенко. Во время субботника в парке «Городской сад» Станислав сажал дерево. Администрация Краснодара официально шефствует над подлодкой с начала ее строительства.
На сайте администрации Краснодара много фотографий с совместных мероприятий с экипажем одноименной подлодки. И на всех снимках, сделанных в разные годы, есть одна примечательная деталь — смарт-часы на руке капитана Ржицкого.
Первый поход Станислава в Сирию длился семь месяцев. Он был там в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годах.
— Пять походов, каждый — от шести до девяти месяцев. Это очень много. Почему и семья вторая развалилась. Он только женился в 2016-м — и в поход через полгода, — говорит Леонид.
В браке со второй женой Марией у Станислава родилось двое детей — мальчик и девочка. Когда Мария родила сына, Ржицкий был в Сирии и не смог забрать ее из роддома. О сыне жена сообщила ему по телефону. Родители Станислава признают, что из-за долгого отсутствия Станислава брак треснул: невестка устала справляться одна и подала на развод. Спасти семью Ржицкий не смог, но решил уйти со службы.
— [Он уволился], потому что жена с ним развелась, — утверждает Леонид Ржицкий. Татьяна подтверждает, что сын мечтал о спокойной жизни, хотел крепкую семью.
В декабре 2021 года Станислав написал рапорт об увольнении — за три месяца до 24 февраля 2022 года, подчеркивает Леонид Ржицкий.
— Его отговаривали, но у него решение формировалось: всё, не хочу, устал. У каждого человека есть предел, — говорит Леонид. — На его место назначили [другого] человека командиром лодки «Краснодар» — старшего помощника. А его назначили замкомандира дивизиона. На руководящую должность в дивизион, в которой шесть лодок. И определили учиться — это социальная адаптация офицеров при увольнении, он должен получить какую-то гражданскую профессию.
Станислав учился с начала февраля по май, рассказывают Ржицкие. Они утверждают, что их сын не принимал реального участия в боевой подготовке и боевых действиях — просто числился в должности. Потом Станислав отгулял отпуск и в начале сентября 2022 года окончательно покинул Вооруженные силы.
Ржицкие уверены, что их сын не был ответственным за удары по Виннице, не отдавал таких приказов и не находился на подлодке с 2021 года. Татьяна считает, что убийство ее сына — «акт устрашения» для российских офицеров.
При чём тут Винница?
Следователи сказали Леониду Ржицкому, что тело Станислава нашли около семи утра. Он говорит, что сын бегал через парк одним и тем же маршрутом — и так убийство смогли спланировать. На руке у Станислава были смарт-часы с приложением для бега Strava. Оно фиксирует темп, расстояние, время забега, маршрут на карте — и выкладывает результат на страничке пользователя.
В Strava Ржицкий выкладывал маршруты даже из Сирии. Из последней поездки Станислав выложил портовую прогулку, совершенную 1 февраля 2020 года.
Винница подверглась ракетному удару днем 14 июля 2022 года. Российская сторона признала бомбардировку. Старший советник постпредства при ООН Евгений Варганов заявил в организации, что Россия наносит удары «только по военным объектам на Украине», а удар по Виннице пришелся на Дом офицеров. Спустя сутки Минобороны РФ прокомментировало атаку, заявив, что в Доме офицеров шло совещание командования украинских воздушных сил, и участники совещания уничтожены.
Минобороны России не уточняло количество жертв удара по Виннице, но украинские власти сообщали, что среди погибших были гражданские, а от удара пострадали еще офисное здание и медцентр.
Действующие российские законы не позволяют редакции публиковать данные украинских властей о количестве и возрасте погибших в результате обстрела. По умолчанию, фейком может быть названо всё, о чем не сообщало Минобороны.
Капитан первого ранга в отставке Виктор Кононенко говорит, что командиры кораблей зачастую не знают, по каким именно объектам направляются ракеты их кораблей.
— В море командир получает боевой приказ на применение оружия корабля, в котором указываются просто координаты, — утверждает Кононенко. — Специалисты эти данные вводят в саму ракету, и производится пуск в назначенное время. Куда летит ракета — никто [на корабле] не представляет.
Ржицкий много лет был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». При этом там он подписан как командир «Алросы». Отец Ржицкого объясняет это тем, что в 2014 году Станислав перегонял дизельную подводную лодку «Запорожье», которая до присоединения Крыма входила в состав ВМС Украины. Это был не первый контакт Ржицкого с «Запорожьем»: в 2011 году украинские подводники проходили стажировку на подлодке «Алроса» с фактическими выходами в море и погружениями.
Из пройденных маршрутов, зафиксированных в Strava, следует, что Станислав Ржицкий не мог находиться на подлодке «Краснодар» в день удара по Виннице. 13 июля 2022 года он участвовал в 11-километровом велозаезде в Балаклавском районе Севастополя. На следующее утро после ракетного обстрела, 15 июля, Ржицкий совершил 22-километровый велозаезд в Прикубанском округе Краснодара.
— Десять лет быть командиром — это очень тяжело. Поэтому неудивительно, что после стольких лет напряженной службы Станислав почувствовал полное расслабление. Представляю, как он радовался этой новой свободной жизни гражданского человека. Что может утром не спешить на корабль, сделать пробежку и просто прийти на рабочее место. Это ощущение окружающей нас мирной жизни таило в себе огромную опасность, — считает отставной подводник Виктор Кононенко.
Поближе к сыну
Когда Леонид Ржицкий ушел на пенсию, то с супругой переехал в поселок Разумное Белгородской области. Оттуда всего 26 километров до приграничного Шебекино, название которого этим летом все-таки запомнила вся Россия.
— Иногда стреляли, а ПВО сбивало. Ракеты падали, осколки, — говорит Леонид. — Были повреждения жилищ, в нашем доме крышу пробило. Но друзей у нас не убивало.
— У нас не убивало, а рядом? — подхватывает Татьяна. — Две женщины сидели в машине, их осколком убило. И мы решили продать. За копейки продали квартиру. Естественно, кто ж будет брать.
Ржицкие решили переехать в Севастополь — родной город Татьяны, где у нее осталась мамина квартира. Из Разумного выехали 23 июня. Вечером заселились в придорожный отель, чтобы встать пораньше и продолжить путь. Но утром в отеле им сообщили, что проехать не получится: в стране начался военный мятеж, проезд по трассе
— [Было ощущение, что мы застряли] в гостинице, из которой выехать нельзя. Уже не могли вернуться в Белгород: мы продали жилье, чтобы уехать в Севастополь. Нам туда закрыто, туда не пускают. И неизвестно, сколько мы пробудем, — вспоминает Леонид Ржицкий.
Через сутки мятеж кончился, и супруги поехали по опустевшей трассе. В Севастополе хотели быть поближе к сыну, чаще его видеть. До этого семья встречалась раз в год, когда родители приезжали в Крым, а у Станислава был перерыв между походами. Вместе проводили несколько дней в году.
— Приехали в Севастополь [через 47 лет], очень счастливые, что мы дома. Что не стреляют, — говорит Татьяна.
Супруги сменили белгородскую прописку на севастопольскую. Утром 10 июля Ржицкие поехали в военкомат, чтобы перевести пенсию на новый адрес. Рядом стояла женщина — ей объясняли, что за смерть кормильца положена выплата от военкомата. Это Леонид Ржицкий называет «странным совпадением». К тому времени его сына уже не было в живых, но следователь позвонил только около полудня.
— Мы стояли в торговом центре. Я рассматривала чайник [для приятельницы], — вспоминает Татьяна Ржицкая. — Леонид Николаевич стоит, разговаривает. Смотрю — за сердце хватается. А потом слышу, следователь говорит: «Сын бегом занимается?»
Станислав вставал в пять утра и выходил на пробежку. К семи уже возвращался домой, чтобы успеть привести себя в порядок, позавтракать и выехать на работу. Покинув флот, Ржицкий устроился в администрацию Краснодара. Он обожал езду на велосипеде и часто добирался на нем в мэрию, рассказывают родители Станислава.
Сына Леонида и Татьяны убили всего через две недели после их переезда, и 13 июля Ржицкие снова оказались в пути — в Краснодар, обсуждать похороны с его коллегами.
— Нас вообще сначала ошарашили. Не все документы смогли найти, потому что часть была у него в квартире, часть на работе, [часть] у нас, спрашивают, а мы пожимаем плечами, — поясняет Леонид. — В Севастополе ничего не было. Сказали: «Справку о смерти не получите, пока не сдадите паспорт». А паспорта [не было]. Но потом нашли на работе. Мы волновались, потому что многие вопросы казались нерешаемыми.
Документ нашелся в небольшой комнатке среди служебных помещений мэрии — там Станислав Ржицкий часто оставлял велосипед и переодевался в офисную одежду.
На место убийства Ржицкие не поехали. Тело сына они увидели только на церемонии прощания. В морге его опознавали коллеги из городской администрации.
«Счастье — это когда есть новое утро и новый день»
Вечером 10 июля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела: «Рано утром на участке местности, расположенном вблизи улицы Береговой в краевом центре, обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями».
Спустя сутки следком обнародовал имя Станислава Ржицкого и отчитался, что предполагаемый убийца задержан. В операции по его задержанию участвовали сотрудники ФСБ и МВД.
— Стоять, руки за голову! — кричат силовики под звуки бьющихся стекол. Это фрагмент видео, размещенного федеральным следкомом. Стоя на клумбе, двое мужчин в камуфляже направляют дула автоматов в разбитое окно. Еще один стоит у порога, четвертый — у ворот. — Быстро! Дверь открой! Быстрей! На поражение стреляю!
— Всё, всё, всё! — просит седой мужчина, одетый в одни шорты. Он, скрючившись, лежит на полу между стиралкой и кухонным гарнитуром. Это 64-летний Сергей Денисенко. Дома у него нашли пистолет с глушителем, сообщили в СК.
Другое видео силовиков с участием Денисенко: кабинет следователя, Сергей сидит, скрестив руки на груди. На нем джинсы и зеленая футболка. Допрос ведет старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел. На настенном календаре надвинута дата: 12 июля.
— Вину в убийстве <…> признаете?
— Да.
— В содеянном раскаиваетесь?
— Раскаиваюсь.
Этот же следователь сопровождает Денисенко и на следующем видео, где Сергей говорит, что у него был пистолет. На месте убийства Денисенко рассказывает, как стрелял в Ржицкого.
Следующий фрагмент: автозак подъезжает к Первомайскому районному суду Краснодара. Несколько человек сопровождают закованного в наручники Сергея Денисенко. В коридоре караул: четыре силовика с автоматами. Задержанного заводят в «аквариум». Следователь докладывает судье, что причастность Денисенко к преступлению установлена; его стандартно на два месяца заключили под стражу. Денисенко обвиняют по двум статьям: об умышленном убийстве и незаконном обороте оружия.
После решения судьи «аквариум» обступили журналисты. Сергей Денисенко на них не смотрел — отвечал на вопросы, склонив голову.
— Вы жалеете о том, что совершили?
— Любая смерть — это очень плохо.
— Что вам обещали за убийство?
— Ничего.
— Так почему пошли на это?
— Потому что этот человек выпустил со своей подводной лодки ракеты «Калибры» по городам Украины.
— Вы в курсе, что он не участвовал в СВО?
— Нет, не в курсе.
— Кто вас курировал?
— Никто.
У Денисенко не спросили, почему тот не обратил внимание, что 13 и 15 июля Ржицкий катался на велосипеде в Крыму и Краснодаре, а не находился на подлодке.
Сергей Денисенко был президентом украинской федерации шотокан карате-до SKIF. Он заслуженный тренер и мастер спорта, обладатель восьмого дана и черного пояса. Во «ВКонтакте» фотографии Денисенко с детьми часто публиковали их родители. Тренер сопровождал воспитанников на соревнованиях.
В соцсетях Денисенко много видео с животными, цитат вроде «Счастье — это когда у тебя есть новое утро и новый день». Городом проживания Денисенко указал Киев. Но, по данным Mash, он проживал в Буче Киевской области.
В последние полтора года Денисенко с семьей переехал в Швейцарию, где получил статус беженца, писал телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». Затем мужчина вернулся в Бучу, а в декабре 2022 года уехал в Россию. Следов этих перемещений в соцсетях Денисенко нет.
Через два дня после убийства Сергей планировал вылететь из Сочи в Стамбул, а оттуда — в Цюрих, сообщал телеграм-канал «Честный детектив». Авиабилеты якобы нашли при обыске. Эту информацию в СК не комментировали.
«Для нас — всё»
На Славянском кладбище Краснодара дежурят полицейские и военные. В зале прощания тесно, места хватает не всем. Часть пришедших кладут цветы к ногам Станислава Ржицкого и выходят на улицу. Стены заставлены венками — от администрации края, от друзей. Венок решила прислать даже школьная учительница Ржицкого из школы
Посреди комнаты стоит открытый гроб. Рядом сидят Леонид и Татьяна Ржицкие. Прощание помогали организовать краснодарские чиновники. Среди пришедших немало подводников. Желающие говорят речи: выражают соболезнования близким и обещают помнить Станислава. Местные телевизионщики наводят камеру на лица его родителей. Те не шевелятся.
— Дорогие друзья, мы заканчиваем траурный митинг, — объявляет чиновница минут через двадцать.
— Со Станиславом мы познакомились в детском морском центре. Он приезжал, будучи командиром «Краснодара», — рассказывает мне Александр Геращенко, капитан первого ранга запаса. — Блестящий офицер. Ему выпало служить в то время, когда разваливался флот. Но он нашел в себе мужество пройти путь от лейтенанта до командира подлодки.
Геращенко руководил атомным подводным ракетным крейсером «Краснодар». Он рад, что после завершения эксплуатации корабля его имя передали новой подлодке.
Ржицкий приехал выступать в детский морской центр вместе с Геращенко, рассказывает Александр Кавун, член совета старшин Краснодарского регионального отделения Российского морского собрания. Кавун собирался провести воспитанникам экскурсию на подлодке «Краснодар», и Ржицкий дал добро — но не успели, «Краснодар» отправили на задание.
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Зал прощаний пустеет. Выносят крест, венки. К дверям подъезжает катафалк, в него переносят гроб с телом Станислава. Двери закрывают, и автомобиль трогается. За ним едут еще три машины, в том числе родители Станислава. Процессия направилась в Севастополь.
Спустя неделю после убийства — 17 июля — Станислава Ржицкого похоронили в Севастополе на Аллее Героев кладбища Кальфа.
— Всю жизнь потеряли мы. Для нас — всё. Смысла дальше жизненного мы не видим, — признаётся Леонид Ржицкий.