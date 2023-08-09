Капитан Ржицкий бежал. История экс-командира подлодки «Краснодар», убитого в отместку за обстрел Винницы

Утро убийства

Воздух в то утро был тяжелым от влаги. Дождь еще не унялся, а прохладой даже не веяло. В такую погоду многие откладывают пробежки, но Станислав привык. Он тренировался со школьных лет, когда еще готовился поступать в морское училище. К сорока двум годам успел составить маршруты на Камчатке, в Крыму, в Сирии и теперь — в Краснодаре.



Станислав надел синие шорты, футболку, беговые кроссовки, наушники, смарт-часы. С гаджетом он почти не расставался — следил за нагрузкой и пульсом.

