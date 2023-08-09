В МВД рассказали, как россиян заставляют поджигать военкоматы: новости СВО за 8 августа

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 8 августа.
Силовики рассказали, как россиян заставляют поджигать военкоматы
В Генпрокуратуре РФ заявили, что поджоги военкоматов совершают россияне по указаниям, поступившим им по телефонам с Украины. Как рассказали в ведомстве, звонки носили массовый характер и совпадали по времени с датами продвижения ВС РФ в зоне спецоперации.
— Все эти преступления совершены гражданами Российской Федерации по так называемым указаниям, поступившим им по телефону с территории Украины, — заявили в Генпрокуратуре РФ.
Мошенники находят уникальный подход к каждой жертве: например, 21-летней студентке из Омска телефонный собеседник заявил, что мошенники оформили на нее кредит, затем предложил «отомстить» с помощью поджога, после чего сообщил ей адрес военкомата на улице Пушкина. В Казани 62-летнюю женщину заставили совершить поджог, чтобы у ее дочери «не было проблем», а 53-летний мужчина из Санкт-Петербурга решился на поджог после разговора «с сотрудником ФСБ».
В МВД напомнили о том, что атаки на стратегические и военные объекты расцениваются как теракт или диверсия. Граждане должны внимательно относиться к звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к подобным действиям.
В начале месяца в России подожгли более 11 военкоматов. Инциденты происходили по всей стране, поджигателями чаще всего становились женщины пенсионного возраста.
В НАК подсчитали, сколько терактов предотвратили в РФ с начала СВО
С февраля 2022 года на территории РФ предотвратили 188 терактов. По информации Национального антитеррористического комитета, в большинстве случаев задержанными оказались молодые люди, «имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствии своих поступков».
— Они пропагандируют идеи терроризма и неонацизма, пытаются вовлекать в преступную деятельность российских граждан и лиц, прибывающих с территории Украины, активно используя при этом различные интернет-ресурсы, — передает слова НАК «Интерфакс».
В Москве задержали пастора за фейки о Российской армии
Следственный комитет возбудил уголовное дело против религиозного деятеля Юрия Сипко. По информации московского Следственного комитета, он обвиняется в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».
Следствие утверждает, что Сипко разместил в видеохостинге видеоролик, в котором, как подтвердило психолого-лингвистическое исследование, содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины.
В рамках уголовного дела у Сипко и его соратников прошли обыски на территории Москвы и Калуги. В настоящее время следователи продолжают расследование.
Юрий Сипко возглавлял Российский союз евангельских христиан-баптистов, был вице-президентом Всемирного баптистского альянса. В настоящее время он является почетным доктором Санкт-Петербургского христианского университета.
Владимир Путин отменил положения налоговых доходов с недружественными странами
Президент России приостановил действие положений договоров по налогообложению с недружественными странами. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В список стран попали США, Канада, Япония, страны ЕС и другие.
Согласно документу, действие соглашений приостанавливается до устранения недружественными странами нарушений интересов России, а также прав ее граждан и юридических лиц. В указе говорится, что решение принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями стран.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Правительству России было поручено принять меры по снижению влияния на российскую экономику последствий приостановки действия перечисленных налоговых договоров. Также Путин поручил МИДу проинформировать недружественные страны о приостановке положений договоров.