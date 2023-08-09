В МВД рассказали, как россиян заставляют поджигать военкоматы: новости СВО за 8 августа

Силовики рассказали, как россиян заставляют поджигать военкоматы

В Генпрокуратуре РФ заявили, что поджоги военкоматов совершают россияне по указаниям, поступившим им по телефонам с Украины. Как рассказали в ведомстве, звонки носили массовый характер и совпадали по времени с датами продвижения ВС РФ в зоне спецоперации.



— Все эти преступления совершены гражданами Российской Федерации по так называемым указаниям, поступившим им по телефону с территории Украины, — заявили в Генпрокуратуре РФ.

