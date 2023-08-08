Цены на отдых в Турции стали заоблачными. Когда они начнут падать?

Сколько стоит отдых в Турции

О том, что этим летом Турция стала одним из самых дорогих массовых направлений для россиян, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, ожидания, которые были у рынка зимой и в начале весны, не оправдались:

— Из-за высоких цен динамика летнего турпотока на морские курорты этой страны оказалась значительно ниже ожидаемой. Тем не менее Турция, безусловно, и сейчас направление номер 1 в выездном туризме России, с приростом объемов к 2022 году.

Сейчас Турция занимает четвертое место в топ-5 самых дорогих направлений, впереди — Мальдивы, Куба и Шри-Ланка.