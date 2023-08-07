Песков рассказал о планах России в СВО, в Крыму атакован мост: новости спецоперации за 6 августа

— Ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы — теоретически — это только лишние расходы, — объяснил Песков.

Похожий комментарий он дал и РБК.

— Был вопрос про выборы и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран. Это мое абсолютно личное мнение. Ну вот они таким образом это переврали, — пояснил пресс-секретарь.