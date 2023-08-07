В России повысили призывной возраст и запретили людям с повесткой уезжать за границу: что это значит и кого касается

Кого призовут на срочную службу

Повестки будут приходить молодым людям от 18 до 30 лет. Но изменения не коснутся тех, кому до 1 января 2024 года исполнилось 27 лет. Об этом сообщил MSK1.RU юрист, председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров.



— Если человек уже получил военный билет, он зачислен в запас и повышение призывного возраста его никак не касается, — уточнил он.



Юрист считает, что если повестка всё же придет, то только по ошибке. В таком случае ее можно будет оспорить.