В России повысили призывной возраст и запретили людям с повесткой уезжать за границу: что это значит и кого касается

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении верхней границы призывного возраста. Теперь призывать на срочную службу будут с 18 до 30 лет. Также был принят закон о запрете на выезд за границу с момента вручения гражданину повестки. Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года.
Разбираемся, что это значит, зачем нужны такие меры и кого призовут в случае мобилизации.
Кого призовут на срочную службу
Повестки будут приходить молодым людям от 18 до 30 лет. Но изменения не коснутся тех, кому до 1 января 2024 года исполнилось 27 лет. Об этом сообщил MSK1.RU юрист, председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров.
— Если человек уже получил военный билет, он зачислен в запас и повышение призывного возраста его никак не касается, — уточнил он.
Юрист считает, что если повестка всё же придет, то только по ошибке. В таком случае ее можно будет оспорить.
Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов также заявил, что россияне, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, становятся военнообязанными запаса и не попадут под призыв в 2024 году.
Будут ли поднимать призывной возраст еще раз
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял, что призывать стоит также тех, кому больше 30 лет.
— Служить в армии в России должны все. Причем я вообще поднял бы призывной возраст не до 30 лет, как предлагается сделать сейчас, а до 40, а то и до 50, — сказал Журавлев.
Сейчас это никак не закреплено на законодательном уровне. Как объяснил MSK1.RU правовой эксперт Общественной палаты РФ Борис Пантелеев, острой необходимости повышать призывной возраст в настоящее время нет.
— Есть запас, он продлен по срокам, всё население сейчас готовится к защите государства, — сказал он в разговоре с нашим корреспондентом. — Если будут большие потери, то будут призывать из запаса, пойдет в силу возрастное поколение, — уточнил эксперт.
Почему не подняли нижнюю планку
Верхний предел призывного возраста срочной службы увеличен с 27 до 30 лет. Изначально обсуждалось, что и нижнюю планку нужно поднять с 18 до 21 года, но в итоге передумали. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что нижний предел оставили на прежнем уровне, поскольку «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».
— Начало призывного возраста решили не поднимать в связи с множеством обращений от призывников и их родителей. Для многих удобно отслужить в 18 лет. Министерство обороны поддержало это решение, — объяснил депутат MSK1.RU.
Также перед тем, как законопроект рассмотрели во втором и третьем чтениях, Андрей Картаполов уточнил, что нижняя планка остается прежней из-за демографической ситуации. Это решение нацелено на то, чтобы число призывников было стабильным.
— Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция, — сказал депутат.
Зачем это нужно
Правовой эксперт Борис Пантелеев считает, что такое решение — следствие демографических проблем. Нынешнее поколение призывников гораздо меньше предыдущего.
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил, что подобное решение говорит, что государство может готовиться к ужесточению военных действий.
— Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию, — сказал Картаполов на пленарном заседании Госдумы. — Это большой войной уже попахивает.
Борис Пантелеев подчеркнул, что для страны сейчас как никогда важно наращивать военную мощь.
— Вопросы мобилизации, увеличения численного состава армии сейчас приобретают важное значение, — считает он.
Что будет с уклонистами
Будут штрафы. За неявку без уважительной причины по повестке — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей (было от 500 рублей до 3 тысяч рублей), за несообщение гражданином в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, о переезде на новое место жительства — от 1 тысячи до 5 тысяч рублей (было от 500 рублей до 3 тысяч рублей).
За уклонение от медицинского обследования — от 15 тысяч до 25 тысяч рублей (было — от 500 рублей до 3 тысяч рублей). За умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей (было — от 500 рублей до 3 тысяч рублей). Если посреди призыва сменить место жительства и не сообщить об этом в военкомат, то штраф составит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.
Работодатели, прикрывающие своих сотрудников, тоже без штрафов не останутся. За непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, и за неоповещение их о повестках должностным лицам придется заплатить от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, юридическим — от 350 тысяч до 400 тысяч рублей. Если работодатель не окажет содействия военным комиссариатам при объявлении мобилизации, штраф составит для должностных лиц от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.
Можно ли уехать после вручения повестки
После подписания закона о запрете на выезд за границу с момента вручения гражданину повестки правила выглядят так:
- выезд за рубеж запрещается с момента, когда повестка будет размещена в реестре врученных повесток;
- в день размещения повестки в реестре уведомление появится в личном кабинете гражданина на портале госуслуг;
- запрет выезда применяется к призывнику со дня направления ему повестки, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения;
- в случае неявки по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в документе, в отношении гражданина будут применены временные ограничительные меры;
- запрет на выезд из России применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат.
Кого призовут в случае мобилизации
Владимир Путин также изменил предельный возраст пребывания в запасе. Это значит, что теперь в случае мобилизации призывать смогут людей более старшего возраста.
Запас формируется для мобилизационного развертывания вооруженных сил, а также других войск, воинских формирований и органов в период мобилизации, приведения их в боевую готовность и в военное время.
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