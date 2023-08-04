«Попал в другую галактику!»: российский художник сменил три страны и только в четвертой остался жить. Почему он выбрал Аргентину

Илья говорит, что давно планировал эмиграцию, но решение было принято гораздо быстрее, чем он ожидал. Прошлой осенью он вместе с компанией друзей оказался в Казахстане.



— Никто не планировал ехать в Казахстан, но на тот момент для нас это был самый оптимальный вариант, — признается он. — Мы пересекли границу рядом с городом Уральском, потом оттуда двинули в город Актебе — он же Актюбинск — и жили там почти месяц. Но я бы не сказал, что нам очень понравилось. Все-таки человек, когда меняет место жительства, должен стремиться улучшить свою жизнь, а не наоборот. Не хочу сказать, что там было очень плохо, но я ожидал большего.

