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Интервью

«Попал в другую галактику!»: российский художник сменил три страны и только в четвертой остался жить. Почему он выбрал Аргентину

Илья Чистяков рассказал, сколько там нужно денег и реально ли выжить без знания языка

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Илья планирует ассимилироваться в обществе Аргентины, в том числе найти свое место как художник

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Илья Чистяков — художник из Северодвинска, который жил и работал в Санкт-Петербурге. А за последний год он успел пожить в Казахстане, Азербайджане, Турции, а затем осесть в Аргентине. О том, чем различаются эти страны, как он учит испанский язык и пытается продвинуть свое творчество в новой стране, художник рассказал нашим коллегам из 29.RU.

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Видео: Кристина Полевая / 29.RU

«Никто не планировал ехать в Казахстан»

— Сейчас в Буэнос-Айресе зима — у нас градусов +10... +13, как в Северодвинске летом. Практически ничего не поменялось, только пальмы кругом, — улыбается Илья Чистяков. На самом деле в жизни молодого художника изменилось многое: за несколько месяцев он сменил четыре страны и в итоге оказался в Латинской Америке, которую давно хотел посетить.

Илья в Казахстане

Илья в Казахстане

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Илья говорит, что давно планировал эмиграцию, но решение было принято гораздо быстрее, чем он ожидал. Прошлой осенью он вместе с компанией друзей оказался в Казахстане.

— Никто не планировал ехать в Казахстан, но на тот момент для нас это был самый оптимальный вариант, — признается он. — Мы пересекли границу рядом с городом Уральском, потом оттуда двинули в город Актебе — он же Актюбинск — и жили там почти месяц. Но я бы не сказал, что нам очень понравилось. Все-таки человек, когда меняет место жительства, должен стремиться улучшить свою жизнь, а не наоборот. Не хочу сказать, что там было очень плохо, но я ожидал большего.

Герой этого материала Илья Чистяков и одна из его художественных работ

Герой этого материала Илья Чистяков и одна из его художественных работ

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Актобе, по словам Ильи, оказался очень грязным городом с разбитыми тротуарами и дорогами, а еще с очень плохой водой. Кроме того, хозяева квартир сильно задирали аренду за проживание, зная, что гости приехали из России. По сравнению с обычной стоимостью цены увеличивали в два-три раза. Наткнулись эмигранты и на негатив от местных жителей:

— Первый раз, когда мы приехали среди ночи в Уральск, к нам буквально в 4 утра вышел мужик и стал орать: «Какого вы приехали сюда? Возвращайтесь обратно!» Это было очень неприятно. Но благо там было очень много сочувствующих людей, волонтеров. Я был просто в шоке — люди были готовы помогать совершенно бескорыстно, просто так. Было много тех, кто говорил: «Давайте я вас накормлю». Однажды женщина подходит и говорит, как мама: «Ребята, у вас деньги, кров есть?» Это мне просто взорвало мозг.

«В магазинах Баку не мог себе ничего позволить»

В Казахстане Илья понял, что это не то место, где он хотел бы остаться на длительное время. Следующей остановкой стала Турция — там он прожил около трех-четырех месяцев в городе Трабзон.

— Сейчас я понимаю, что там я при всем желании долго не прожил бы, потому что это страна очень сильно на любителя. Мы жили в Трабзоне, а это самая религиозная часть Турции. Она дешевая, но в городе была всего одна галерея, где мне с моим современным абстрактным искусством было совершенно не вписаться. А мне как художнику важно, чтобы был какой-то рынок, галереи, фестивали, движуха.

За год Илья побывал в четырех странах — и все южнее России

За год Илья побывал в четырех странах — и все южнее России

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Помимо прочего, зимой в Турции всё стало дорожать — по словам Ильи, после Нового года ему стало просто не по карману там жить. Снова нужно было выбирать, куда ехать дальше.

— Я купил туда билет из Азербайджана и ждал рейс примерно месяц, потому что если брать билет прямо на завтра, они будут стоить космически дорого, — делится Илья. — Я подумал: раз уж я уехал, то надо ехать дальше, искать себе дом на годы.

Про Азербайджан и Баку художник ничего не знал и оказался там, по его словам, как турист. Тем не менее город ему очень понравился внешне, чего нельзя сказать о ценах.

Таким Илья видел Баку

Таким Илья видел Баку

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— Когда я увидел Баку своими глазами, то просто офонарел, — говорит он. — Потрясающий город, один из самых красивых, где я был. Особенно если учитывать, что это постсоветский город с панельками и хрущевками. Но они всё это так классно реновировали, что не верится, что здесь был когда-то Советский Союз. Фантастически красиво, но очень дорого! В магазинах в основном половина товаров турецкая, половина — российская, но там всё стоит раз в 4–5 дороже. Я ходил по магазинам и не мог себе ничего позволить, даже бич-пакет купить. Но как у туриста у меня впечатление от города очень положительное.

«Центр похож на Париж или Мадрид»

В итоге компания Ильи разделилась — кто-то вернулся обратно в Казахстан, а он и еще один человек отправились в Аргентину. Там они находятся уже шесть месяцев. Живут в одном из центральных районов Буэнос-Айреса, изучают испанский язык и планируют остаться здесь надолго.

Мне близка эта культура, язык здесь относительно понятный, и в принципе я всегда хотел жить в стране, где теплый климат, — объясняет Илья. — Я ничего особенного не ждал от Аргентины, но чем дольше я здесь живу, тем больше у меня вау-эффект. Буэнос-Айрес — это очень красивый город, его центр — практически как Париж или Мадрид. 100 лет назад, когда Аргентина была богатой страной, здесь было очень много инвестиций из Америки. И это видно: идешь по улице и встречаешь остатки былой роскоши — все эти дворцы, огромные домищи. Архитектура здесь очень приятная.

На улице Буэнос-Айреса

На улице Буэнос-Айреса

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Иногда улицы города перекрывают из-за демонстраций

Иногда улицы города перекрывают из-за демонстраций

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Первые пару месяцев в Аргентине у Ильи был «туристический период», а сейчас, как он говорит, уже началась рутина. Но уже первые впечатления от страны были очень яркими — не последнюю роль в этом сыграла природа, абсолютно не похожая на русскую.

— Когда я сюда прилетел в феврале, здесь была жара под 40 градусов, — вспоминает он. — Но я мерзляк, и мне было нормально. Говорят, что здесь озоновая дыра и солнце очень злое. Тогда в новостях передавали, что в метро нашествие красных скорпионов, говорили не надевать открытую обувь. Я подумал, что попал в другую галактику. Одно из первых впечатлений — здесь все деревья и все птицы разные. Попугаи летают на улицах, очень много деревьев. Есть и баобаб, и каучук, и что-то похожее на сосну, но выше и с длинными твердыми иголками.

Климат в Буэнос-Айресе совсем другой, чем в России. Рядом с голубями летают попугаи

Климат в Буэнос-Айресе совсем другой, чем в России. Рядом с голубями летают попугаи

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Времена года в Буэнос-Айресе смещены по сравнению с Россией — зимой, как уже было сказано, очень тепло, а весна наступает осенью. Илья говорит, что очень скучает по жаре, потому что в июле в Аргентине довольно холодно — днем +8, а ночью +4.

— Конечно, у меня как у жителя Северодвинска всегда будут в сердце Ягры и Параниха, — продолжает он. — Я без большой воды чахну, мне нужно, чтобы можно было сесть, отключиться от людей и смотреть на волны. Здесь тоже есть вода — это река Парана. Она настолько широкая, что даже берегов не видно. С одной ее стороны расположена Аргентина, а с другой — Уругвай. Но вода цвета кофе с молоком. Кажется, будто это какие-то канализационные сливы, но на самом деле это просто такая река — она течет через весь континент, через джунгли, поднимает это всё со дна.

Вода — цвета кофе с молоком

Вода — цвета кофе с молоком

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«Берешь банку и даже не понимаешь, что это»

Аргентина привлекает Илью также и тем, что здесь можно очень дешево жить. Несмотря на то что здесь очень высокая инфляция, постоянно растут доллар и цены, здесь всё равно можно относительно дешево питаться и одеваться.

— Понятно, что ты уже не сможешь с легкостью купить айфон или машину, но какие-то базовые потребности ты удовлетворять можешь. Я здесь нашел места, которые меня кормят и поят, овощные лавки. Раз в неделю мы ездим на рынок. Здесь очень дешевое мясо — именно говядина. Есть своя молочка — берешь банку и даже не понимаешь, что это. На вкус примерно как рикотта — не соленое, не сладкое, что-то непонятно молочное. И ни разу у меня не возникло претензий к фруктам и овощам. В Питере было очень сложно найти нормальные помидоры или апельсины — они всё время какие-то полузеленые либо как пластмасса. Здесь с этим всё гораздо лучше и стоит относительно недорого. Например, помидоры продают по 500 песо за 4 кг — это примерно 100 рублей.

Так закончился один из походов на местный рынок

Так закончился один из походов на местный рынок

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Цены в ресторанах и пиццериях в Буэнос-Айресе тоже меньше, чем в России, — по крайней мере, меньше, чем в Санкт-Петербурге, с которым сравнивает их Илья. Например, сытное блюдо с большим куском мяса и гарниром, которое не съесть в одиночку, можно взять за 2 тысячи песо — это около 400 рублей.

— В плане культуры ресторанов здесь всё очень сильно развито — в Аргентине живет очень много потомков итальянцев, — рассказывает он. — Они любят, чтобы всё было красиво. У нас одна из центральных улиц: стоят красивые дорогие магазины, фешенебельные дома и очень много ресторанов, где каждый вечер полная посадка. В них сидят бабушки и дедушки в хороших нарядах, пьют вино и едят мясо. А потом еще говорят, что Аргентина — бедная страна!

Еще немного местной еды

Еще немного местной еды

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«Каждую ночь слышу, как сосед принимает душ»

Но всё же основные расходы в Аргентине — не еда, а аренда квартиры. Илья нашел небольшую однушку за 300 долларов в месяц, без балкона, с минимумом удобств. Это, по его словам, самый дешевый вариант в центре города.

— Возможно, гораздо дешевле будет снимать где-нибудь на окраине, но это будет окраина — со всеми вытекающими, — объясняет он. — В Буэнос-Айресе всё очень сильно зависит от района. Есть нормальные — это Палермо, где в основном селятся все русские, или Риколета, где живем мы. Это примерно то же самое, но больше для стариков. Есть и спальные районы, а есть места, куда лучше не ходить даже днем. Мы нашли самую дешевую квартиру, но понятно, что она была с сюрпризами. У нас постоянно какая-то коммунальная проблема, которая требует решения.

Незатейливый быт нового дома

Незатейливый быт нового дома

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В местных домах довольно тонкие стены, потому что из-за теплой погоды нет нужды строить толстые — будет очень жарко. Отопления тут, как правило, нет, поэтому аргентинцы ставят в квартирах кондиционеры — желательно те, что могут работать на обогрев во время зимы.

— Есть газовое отопление, но далеко не везде, — говорит Илья. — Слышимость тут фантастическая. Каждую ночь я слышу, как сосед из соседнего дома принимает душ и поет. Ты еще лежишь у стены, и как будто тебе на голову падает эта вода. Храпят у нас с другой стороны — там синьора живет очень шумная. Но привыкнуть можно.

От вилл — до небоскребов

От вилл — до небоскребов

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В доме, где Илья снимает квартиру, 13 этажей, на каждом из них по пять квартир, то есть жильцов довольно много. Но при этом здороваются друг с другом здесь абсолютно все.

— Мало того, они еще тебя останавливают, спрашивают, как у тебя дела, откуда ты. Понятие личных границ, у них, конечно, немного стерто, по сравнению с нами.

На улицах — совершенно разная архитектура

На улицах — совершенно разная архитектура

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«Билет на электричку — 5–10 рублей»

Отдельный раздел трат — общественный транспорт. Илья говорит, что все нужные ему здания находятся в пешей доступности, но иногда он ездит на поездах или автобусах. Правда, денег на это уходит гораздо меньше, чем в Санкт-Петербурге.

— Здесь метро стоит 60 или 70 песо, а автобусы — от 20 до 50 песо. Это копейки. Недавно я ездил в пригород Буэнос-Айреса — Тигре, это такой курортный городок. Там электричка стоила 25 песо в одну сторону, то есть рублей 5–10. А в Петербурге я ездил на работу с двумя пересадками. Бывало, что из-за пробок приходилось менять маршрут и пересаживаться на третий автобус. То есть 100–150 рублей в одну сторону каждый день.

Илья чаще передвигается по городу пешком, но иногда пользуется довольно дешевым общественным транспортом

Илья чаще передвигается по городу пешком, но иногда пользуется довольно дешевым общественным транспортом

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Общая сумма на проживание в месяц в центре города выходит художнику примерно в 500 долларов.

— Тратим 300 долларов на аренду, а на еду у меня получается примерно 50 долларов в неделю, — считает он. — То есть я живу на 500 долларов в месяц. Это если без других расходов. Если внезапно нужно что-то купить или заболит зуб — добавляйте еще долларов 50–70. Плюс я здесь почти не пользуюсь транспортом, у меня нет детей. Я один человек на спартанских условиях. Люди, которые приезжают сюда семьями, тратят гораздо больше.

Переезжать из центра города на окраину россиянин не хочет

Переезжать из центра города на окраину россиянин не хочет

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«Испанский пришлось переучивать заново»

Сейчас Илья направляет всю свою энергию на изучение испанского языка — без него жить в Аргентине постоянно попросту бессмысленно. Для этого он посещает курсы в местной школе и старается практиковаться в общении с местными.

— Первое время, еще до эмиграции, я учил испанский самостоятельно — через приложение, через сериалы. Но без практики это совершенно не то. В Аргентине испанский отличается — здесь свое произношение, своя лексика, всё пришлось заново переучивать. И я понимаю, что язык гораздо быстрее усваивается, когда ты говоришь. На базовые разговоры мне пока хватает — я их могу вести. Мне понадобилось месяца четыре, чтобы выйти на такой уровень.

Свою ежедневную жизнь в Буэнос-Айресе Илья описывает схемой «дом — магазин — рынок — школа». Работу — такую, чтобы ходить на смену с утра до вечера — он здесь пока что не искал, но допускает, что рано или поздно займется этим.

В Аргентине Илья планирует продвигать свое творчество

В Аргентине Илья планирует продвигать свое творчество

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— Было бы очень интересно найти какую-нибудь работу, связанную именно с моей сферой деятельности, — размышляет он. — Может быть, даже преподавание. Но пока что всё упирается в язык. А учить рисованию именно в русской среде — там и без меня хватает людей, конкуренция большая.

По словам художника, в Буэнос-Айресе есть русская прослойка населения, которая работает именно на русских. Например, в общепите: лепят пельмени, квасят капусту, варят борщ, а затем развозят еду доставкой. Кто-то делает маникюр или стрижки. Еще очень востребованы электрики, маляры, специалисты по клинингу.

— Можно войти в эту среду, но это такой пузырь — ты общаешься только с русскими и пользуешься только их услугами. А я все-таки планирую адаптацию, полноценно ассимилироваться, — говорит Илья.

Работы Ильи на местной выставке

Работы Ильи на местной выставке

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«Куратор сказала, что я «руссито»»

Как художник россиянин постепенно начинает проникать в местную арт-среду — участвовал уже в двух выставках, ходит по местным галереям, общается с кураторами.

— Это очень необычный для меня опыт, особенно потому что нужно говорить на испанском, английский тут мало помогает, — признается он. — Но пока что мне нравится, как всё идет. Здесь большой простор для художника — очень много галерей и музеев, очень много разной движухи, которой даже в Питере-то не было по большому счету. И я стараюсь вписываться везде, куда могу. В плане искусства в Аргентине уровень достаточно высокий. Я хожу по музеям и вижу, что тут представлены очень хорошие вещи.

Работы в стиле пиксель-арт понравились местным кураторам

Работы в стиле пиксель-арт понравились местным кураторам

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Илью как автора картин воспринимают в Буэнос-Айресе как что-то экзотическое — русских художников тут пока еще очень мало. Это, по его словам, может помочь в продвижении. Картины он, правда, пока что не продавал — говорит, что для этого есть некоторые бюрократические трудности, которые нужно решить.

— Однажды куратор сказала мне, что я «руссито», — смеется он. — И добавила, что у меня будет преимущество, потому что я из России, а таких здесь реально очень мало. Здесь в основном художники из Колумбии, Бразилии, Венесуэлы. Хотелось бы, конечно, здесь закрепиться и самореализоваться. Сейчас мне нужно в первую очередь как-то о себе заявить, наработать имя. И нужно понимать, какие ставить цены, потому что я до сих пор не врубаюсь, какое здесь ценообразование у картин. Заходишь в одну галерею — там продаются картины за 300 долларов, а в другой — 40 тысяч песо, а это даже меньше 100 долларов, что для картины прямо оскорбительно. Я пока не понимаю, как это работает.

Еще один кадр из галереи Буэнос-Айреса. Илья Чистяков среди других художников

Еще один кадр из галереи Буэнос-Айреса. Илья Чистяков среди других художников

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«Я себя чувствую как один из многих»

Илья рассказывает, что не заметил в Буэнос-Айресе никаких признаков русофобии. Люди вокруг довольно дружелюбные, а если просишь помощи — тебе не откажут. Для местных жителей Россия — это очень далекий, совершенно другой мир. Илья говорит, что не у всех укладывается в голове, что зимой бывает -25 градусов или что в домах устанавливают отопление.

А еще он заметил, что в Аргентине при этом много тех, кто поддерживает Россию, много фанатов этой страны. Есть даже те, кто учит русский язык, просто потому что он им нравится.

— Думаю, всё это связано с прошлым, с Советским Союзом, — рассуждает Илья. — Здесь всё еще популярны коммунистические идеи.

Илья говорит, что в Аргентине к русским такой же подход, как и ко всем остальным представителям земного шара

Илья говорит, что в Аргентине к русским такой же подход, как и ко всем остальным представителям земного шара

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А еще северянин заметил, что в Аргентине одинаковое отношение к человеку любой национальности. В этом вопросе он сравнивает ее с другими странами:

— Когда русский человек прилетает в Турцию, Грецию или Армению, он воспринимается именно как русский. К тебе уже изначально предвзятое отношение. А здесь, на другой части Земли, я себя чувствую, как один из многих. Здесь много иностранцев, и Аргентина постоянно впитывает самых разных людей. Здесь много французов, немцев, американцев, евреев. Я постоянно слышу английскую речь, слышал турецкую. В этом огромном котле ты сливаешься со всеми. И к тебе такой же подход, как ко всем остальным. Мне это очень нравится, — признается он.

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