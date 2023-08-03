Огромное облако в виде ядерного гриба сняли на видео над Казанью. Как и откуда оно появилось — объяснил эксперт

В соцсетях делятся кадрами редкого природного явления над Казанью — накануне вечером, 2 августа, местные жители увидели в небе необычное облако, похожее на ядерный гриб. Как оно выглядело и откуда появилось — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Как объяснил нашим коллегам из 116.RU профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев, в возникновении такого облака виновата жара. А еще расслоение атмосферы и термодинамические процессы.
По словам эксперта, «ядерный гриб» на самом деле — вид кучевого облака. Такие облака могут достигать 10 километров в высоту. Причина их появления — жаркая погода и относительно высокая влажность, в пределах 60–70 процентов. Влага конденсируется в виде капелек в прогретой атмосфере, и появляется облако.
Отличие казанского облака — в огромной белоснежной шапке. Юрий Переведенцев предположил, что это редкое явление связано с аномалией в атмосфере: возникновением на высоте теплого слоя воздуха.
— Обычно с повышением атмосферы температура понижается. Здесь, вероятно, возникла инверсия. То есть небольшой, теплый слой. Мы его называем инверсионным. Нижние струи пробивают его, и возникают волновые движения воздуха, которые могут давать шапку.