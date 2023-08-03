Огромное облако в виде ядерного гриба сняли на видео над Казанью. Как и откуда оно появилось — объяснил эксперт

— Обычно с повышением атмосферы температура понижается. Здесь, вероятно, возникла инверсия. То есть небольшой, теплый слой. Мы его называем инверсионным. Нижние струи пробивают его, и возникают волновые движения воздуха, которые могут давать шапку.