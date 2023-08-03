freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 0/10
usd 92.84
eur 101.93
Тема дняВ частном секторе выросла «общага для мигрантов»
Все новости
Все новости
Фоторепортаж

Страна голубых беретов: 30 впечатляющих фото с Дня ВДВ (и всего одно — из фонтана)

Показываем яркие кадры со всей России

50

Не обошлось и без традиционных купаний в фонтанах

Поделиться

С самого утра 2 августа в городах России бурлит жизнь. Мужчины в тельняшках и беретах колесят по дорогам, высовывают флаги из окон машин, иногда сигналят, делают остановки у фонтанов. Это десантники отмечают свой день. Мы не стали стоять в стороне и отправили наиболее крепких фотографов Городских порталов по их следам. Чтобы показать вам самые яркие, а временами и трогательные фотографии с праздника голубых беретов.

Поделиться

С татуировкой этого десантника и не поспоришь — глубокая фраза

С татуировкой этого десантника и не поспоришь — глубокая фраза

Поделиться

Угадайте по губам, что кричит этот мужчина?

Угадайте по губам, что кричит этот мужчина?

Поделиться

Поделиться

Классика жанра — искупаться в фонтане, в Москве программа выполнена на 100%

Классика жанра — искупаться в фонтане, в Москве программа выполнена на 100%

Поделиться

Для кого-то это день скорби и памяти

Для кого-то это день скорби и памяти

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

В Архангельске кто-то прибыл на праздник окрыленный (буквально)

В Архангельске кто-то прибыл на праздник окрыленный (буквально)

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Малышам тоже нашлось место на столь брутальном празднике

Малышам тоже нашлось место на столь брутальном празднике

Поделиться

А кто-то уже днем прикидывался младенцем

А кто-то уже днем прикидывался младенцем

Поделиться

Сразу видно, чьими усами вдохновлялся этот импозантный мужчина

Сразу видно, чьими усами вдохновлялся этот импозантный мужчина

Поделиться

Даже четвероногие друзья — в тельняшках!

Даже четвероногие друзья — в тельняшках!

Поделиться

Поделиться

В Красноярске к празднующим присоединился необычный гость

В Красноярске к празднующим присоединился необычный гость

Поделиться

Среди десантников ходит такая байка: как-то командующему ВДВ Василию Маргелову позвонили из милиции и сказали: «Василий Филиппович, мы тут в городе задержали двух ваших пьяных десантников!» На что он ответил, что это не его десантники, и бросил трубку. Через несколько часов в доме Маргелова раздается телефонный звонок. Милиционер возбужденным, взволнованным голосом говорит: «Василий Филиппович! Два ваших десантника, которых сегодня задержал наряд милиции и доставил их в отделение, протрезвели, побили наряд, разнесли дежурную часть, выбили окно и через него убежали!» И тогда Маргелов сказал: «Да! Вот это мои десантники!»

Поделиться

Девушки решили побороться с героями дня в перетягивании каната (кто оказался победителем — история умалчивает)

Девушки решили побороться с героями дня в перетягивании каната (кто оказался победителем — история умалчивает)

Поделиться

Голубые береты даже перетягивают канат не на жизнь, а на смерть!

Голубые береты даже перетягивают канат не на жизнь, а на смерть!

Поделиться

Мастер-класс боя показали в Уфе

Мастер-класс боя показали в Уфе

Поделиться

Поделиться

А это те, ради кого многие мужчины идут в армию

А это те, ради кого многие мужчины идут в армию

Поделиться

Поделиться

Поделиться

У настоящих десантников нет отговорок, чтобы не прийти на праздник

У настоящих десантников нет отговорок, чтобы не прийти на праздник

Поделиться

Большое количество голубых беретов прошло спецоперацию

Большое количество голубых беретов прошло спецоперацию

Поделиться

День ВДВПраздникДесантВДВФоторепортажГолубые береты
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter