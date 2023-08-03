Страна голубых беретов: 30 впечатляющих фото с Дня ВДВ (и всего одно — из фонтана)

Среди десантников ходит такая байка: как-то командующему ВДВ Василию Маргелову позвонили из милиции и сказали: «Василий Филиппович, мы тут в городе задержали двух ваших пьяных десантников!» На что он ответил, что это не его десантники, и бросил трубку. Через несколько часов в доме Маргелова раздается телефонный звонок. Милиционер возбужденным, взволнованным голосом говорит: «Василий Филиппович! Два ваших десантника, которых сегодня задержал наряд милиции и доставил их в отделение, протрезвели, побили наряд, разнесли дежурную часть, выбили окно и через него убежали!» И тогда Маргелов сказал: «Да! Вот это мои десантники!»