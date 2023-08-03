Военкоматам разрешили мобилизовать мужчин с бронью: новости СВО за 2 августа

Однако в постановлении суда сказано, что указанные требования для выдачи брони выполнены не были, «фактически на момент принятия оспариваемого решения бронь на него отсутствовала», а до призыва мужчина не сообщал военкомату о проблемах со здоровьем. Представитель «Сургутнефтегаза» на заседании назвала решение суда законным.



Жителям Белгородской и Курской областей начали выдавать оружие

Добровольцы территориальной обороны Белгородской области начали получать оружие, сообщает ТАСС. Бойцы получили автоматы, противодроновые ружья, а также автомобили марки УАЗ. Состав теробороны региона насчитывает около трех тысяч человек. На границе с Украиной создано семь батальонов. Бойцы территориальной обороны проводят тренировки с ноября 2022 года.