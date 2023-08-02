freedom
СЕЙЧАС +30°С
Пробки 4/10
usd 91.78
eur 100.70
СрочноДвое заключенных сбежали из колонии
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеПодробности

Жителям Белгородской области начали выдавать оружие

Автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ получили отряды теробороны

709

Отряды теробороны начали формировать в регионе в декабре прошлого года

Поделиться

Добровольцы территориальной обороны Белгородской области начали получать оружие, сообщает ТАСС. Бойцы получили автоматы, противодроновые ружья, а также автомобили марки УАЗ.

Состав теробороны региона насчитывает около трех тысяч человек. На границе с Украиной создано семь батальонов. Бойцы территориальной обороны проводят тренировки с ноября 2022 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с журналистами назвал раздачу вооружения необходимой мерой.

Главное, что всё осуществляется строго в соответствии с законодательством, — это первое, и, конечно, осуществляется в связи с обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются, — передает слова Пескова РБК.

О том, что бойцы территориальной обороны получат оружие, ранее заявлял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Во время эфира на странице во «ВКонтакте» 5 июля он отмечал, что батальоны, расположенные вдоль границы, будут вооружены. В то же время он заявил, что о выдаче оружия всем участникам самообороны речи не идет.

— Здесь ошибок быть не должно, потому что оружие — это то, что, мягко скажем, несет большую опасность, и неправильные решения могут повлечь трагические последствия, — заявил Вячеслав Гладков.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Отряды теробороны начали формировать в Белгородской области в декабре прошлого года. Как отметил губернатор региона в телеграм-канале, добровольцев обучали инструкторы, «которые прошли большое количество локальных войн».

ОборонаОружиеДобровольцыБелгородская областьАрмия
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter