Жителям Белгородской области начали выдавать оружие

Добровольцы территориальной обороны Белгородской области начали получать оружие, сообщает ТАСС. Бойцы получили автоматы, противодроновые ружья, а также автомобили марки УАЗ.
Состав теробороны региона насчитывает около трех тысяч человек. На границе с Украиной создано семь батальонов. Бойцы территориальной обороны проводят тренировки с ноября 2022 года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с журналистами назвал раздачу вооружения необходимой мерой.
— Главное, что всё осуществляется строго в соответствии с законодательством, — это первое, и, конечно, осуществляется в связи с обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются, — передает слова Пескова РБК.
О том, что бойцы территориальной обороны получат оружие, ранее заявлял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Во время эфира на странице во «ВКонтакте»
— Здесь ошибок быть не должно, потому что оружие — это то, что, мягко скажем, несет большую опасность, и неправильные решения могут повлечь трагические последствия, — заявил Вячеслав Гладков.
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Отряды теробороны начали формировать в Белгородской области в декабре прошлого года. Как отметил губернатор региона в телеграм-канале, добровольцев обучали инструкторы, «которые прошли большое количество локальных войн».