Жителям Белгородской области начали выдавать оружие

— Главное, что всё осуществляется строго в соответствии с законодательством, — это первое, и, конечно, осуществляется в связи с обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются, — передает слова Пескова РБК.



О том, что бойцы территориальной обороны получат оружие, ранее заявлял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Во время эфира на странице во «ВКонтакте» 5 июля он отмечал, что батальоны, расположенные вдоль границы, будут вооружены. В то же время он заявил, что о выдаче оружия всем участникам самообороны речи не идет.

