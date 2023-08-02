В России изменили правила вручения повесток в военкомат. Все три способа — в одной картинке

На днях правительство утвердило изменения в Положение о призыве на военную службу, которые ранее были подготовлены Министерством обороны. Постановление корректирует документы в соответствии с поправками и новыми законами, которые успела принять Госдума. Речь идет в том числе о доставке повесток — теперь их могут не только вручить лично в руки, как это было раньше, но и отправить заказным письмом или вовсе в электронной форме.

