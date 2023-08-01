«Кидали камни и бутылки»: турист из России рассказал, как на их автобус напали протестующие в Грузии

— Сегодня приехали в Батуми, а тут такие акции против нас проходят, — рассказал Григорий. — Сначала было даже немножко забавно оказаться в такой гуще событий, что такое количество полицейских, столько демонстрантов. Когда мы сели в автобус, два часа нас не выпускали. Полицейские пытались как-то избавиться от особо буйных, но в итоге, когда мы всё же поехали, несколько человек прорвались и кидали камни и бутылки в автобус. Когда бутылка прилетела в стекло около ребенка, было, конечно, страшно. Даже не за себя, а за них. Дальше началась какая-то паника в автобусе, но всё более-менее успокоилось.