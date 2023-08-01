«Кидали камни и бутылки»: турист из России рассказал, как на их автобус напали протестующие в Грузии

В Грузии местные жители устроили протест из-за прибытия в Батуми лайнера с российскими туристами. Как рассказал E1.RU екатеринбуржцев Григорий, их автобус два часа не мог выехать в город из-за беспорядков.
Григорий вместе с семьей путешествует на лайнере «Астория Гранде», который следует по маршруту Сочи — Трабзон — Батуми — Амасра — Стамбул — Сочи. На этом же судне плывут и артисты — Митя Фомин, Дмитрий Колдун, группа «Тестостерон», Филатов и Karas, а также диджеи и ведущие с музыкальных телеканалов.
— Сегодня приехали в Батуми, а тут такие акции против нас проходят, — рассказал Григорий. — Сначала было даже немножко забавно оказаться в такой гуще событий, что такое количество полицейских, столько демонстрантов. Когда мы сели в автобус, два часа нас не выпускали. Полицейские пытались как-то избавиться от особо буйных, но в итоге, когда мы всё же поехали, несколько человек прорвались и кидали камни и бутылки в автобус. Когда бутылка прилетела в стекло около ребенка, было, конечно, страшно. Даже не за себя, а за них. Дальше началась какая-то паника в автобусе, но всё более-менее успокоилось.
Двоих пассажиров увезли назад на лайнер, остальные продолжили экскурсию по городу. От поездки можно было отказаться и изначально, но, по словам Григория, так мало кто сделал.
— Конечно, можно было остаться на лайнере и просто сидеть в каюте. Но остаться в бассейне — это не то, ради чего мы поехали. Ну и, кроме того, мы купили эти экскурсии в самом начале. И все-таки были приняты меры безопасности какие-то, и нас уверяли, что всё будет безопасно, — добавил Григорий. — Город на самом деле вполне дружелюбный, а это вот были, наверное, какие-то проплаченные маргинальные элементы.
Как рассказали туристам местные, такое же было, когда восстановили прямое авиасообщение между Грузией и Россией.
— Когда прилетели первые два самолета, их так же закидывали яйцами, освистывали пассажиров. Спустя время вот как бы всё нормализовалось, — говорит екатеринбуржец. — А этот лайнер неделю назад был по тому же маршруту. Когда зашел в Батуми, не было столько мер безопасности. Всё спонтанно произошло, и, естественно, отменились все экскурсии запланированные. Протестующие подошли близко к судну, но люди, которые были на лайнере, собрались на верхней палубе и все вместе пели «Катюшу». Местные говорят, что еще пару раз такое поустраивают и успокоятся.
Недавно мы публиковали рассказ россиянина о том, как изменилось отношение к русским в Грузии. Прочитайте также колонку екатеринбуржца, который после объявления мобилизации уехал в Грузию, но через три месяца вернулся в Россию.