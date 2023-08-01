ЧВК «Вагнер» приостановила вербовку бойцов: новости СВО за 31 июля

ФСБ задержала трех обвиняемых, сотрудничавших с запрещенной организацией

Сотрудники ФСБ задержали троих жителей Воронежской области, причастных к государственной измене, сообщается на сайте ведомства. По версии силовиков, задержанные оказывали помощь представителям украинской националистической организации «Правый сектор» (деятельность этой организации запрещена на территории РФ в 2015 году), направленной против безопасности России.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные граждане передавали националистической организации сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре, — говорится в сообщении ФСБ.

