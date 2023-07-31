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ChatGPT прошел тест для проверки госслужащих

В сорока вопросах он допустил пятнадцать ошибок

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Эффективность прохождения искусственным интеллектом теста для чиновников оценили как «среднюю»

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Эксперты «Института развития интернета» три месяца изучали как можно применять ChatGPT для аналитики, прогнозов и юридических консультаций. В итоге они пришли к выводу, что ChatGPT не силен в юридических вопросах, но способен сократить время на набор текста, подсказать направление для более детальной аналитики и генерировать идеи проектных документов.

— Высокую эффективность ChatGPT показал в задачах, не требующих детального фактологического обоснования: подготовка концепций регулирования, текстов выступления, прогнозов, — говорится в заключении экспертов.

Среди примеров успешных, по мнению авторов исследования, работ искусственного интеллекта — концепция регулирования компьютерных игр, текст выступления на тему «Искусственный интеллект в образовании», прогноз развития регулирования Интернета. Хуже ChatGPT справился с подготовкой ответов на правовые вопросы, методических рекомендаций и подборок судебной практики. А вот тест для самопроверки госслужащих он прошел неплохо, допустив всего 15 ошибок в 40 вопросах. При этом семь из них были допущены в вопросах по русскому языку, и восемь — в вопросах на знание законодательства.

Специалисты подчеркивают, что при использовании ChatGPT может предоставлять недостоверную информацию или не упомянуть в ответе на запрос какие-либо важные факты, что приводит к искажению понимания ситуации. Проще говоря, все ответы искусственного интеллекта все равно придется перепроверять.

ChatGPTИнститут развития интернета
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