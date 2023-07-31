ChatGPT прошел тест для проверки госслужащих

Специалисты подчеркивают, что при использовании ChatGPT может предоставлять недостоверную информацию или не упомянуть в ответе на запрос какие-либо важные факты, что приводит к искажению понимания ситуации. Проще говоря, все ответы искусственного интеллекта все равно придется перепроверять.