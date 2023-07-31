«Себя виновными не считают». Скандал в Доме народного единства, откуда охранник в ураган выгнал родителей с маленькими детьми

Такого сильного урагана и ливня в Нижегородской области не было давно. Меньше чем за час ветер снес около сотни деревьев и оставил десятки деревень региона без электричества.



Начавшийся буквально за секунды ливень застал многих горожан врасплох прямо на улице. Нижегородцы искали укрытия в любом месте, где был хоть какой-то навес. В этот момент несколько семей оказались в Парке Пушкина, где находится лишь одно здание — Дом народного единства. Родители с детьми начали стучать в двери учреждения, люди просили пустить их переждать ураган.

