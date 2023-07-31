«Себя виновными не считают». Скандал в Доме народного единства, откуда охранник в ураган выгнал родителей с маленькими детьми

В минувшую субботу Нижегородскую область накрыл сильнейший ураган с ливнями: порывистым ветром валило деревья, переворачивало остановки и сносило дорожные знаки. Тяжелее всего в такой ситуации было тем, кто не успел добраться до дома. На улице в непогоду остались и несколько семей с годовалыми детьми в нижегородском Парке Пушкина. Родители попросились у охраны Дома народного единства спрятаться в холле. Но тот отправил их восвояси, мол, нечего грязь носить. Эта новость возмутила не только нижегородцев, но и жителей всей страны. Разгорелся скандал. Что за Дом народного единства, куда не могут зайти россияне с малыми детьми, да еще в страшную непогоду, вопрошают многие комментаторы в интернете. Наши коллеги из NN.RU поговорили с участниками скандала и узнали подробности, а также как повело себя руководство учреждения после случившегося.
Такого сильного урагана и ливня в Нижегородской области не было давно. Меньше чем за час ветер снес около сотни деревьев и оставил десятки деревень региона без электричества.
Начавшийся буквально за секунды ливень застал многих горожан врасплох прямо на улице. Нижегородцы искали укрытия в любом месте, где был хоть какой-то навес. В этот момент несколько семей оказались в Парке Пушкина, где находится лишь одно здание — Дом народного единства. Родители с детьми начали стучать в двери учреждения, люди просили пустить их переждать ураган.
Сначала в ответ на это уборщица заявила, что только помыла полы и не может никого пустить. Родители решили постучаться во второй раз — к ним вышел охранник, который лишь развел руками и сказал, что пустить не может — везде камеры. Чтобы вопрос уж точно остался закрытым, блюститель порядка, уходя, попросту выключил свет в холле.
После того как видео этого скандала разлетелось по Сети, руководство учреждения прокомментировало ситуацию. Как NN.RU сообщили в пресс-службе Дома народного единства, охранник не был штатным сотрудником — он трудится в частном охранном агентстве. Его поведение осудили и от работы в учреждении отстранили. Отметим, что на основном месте охранника не сократили.
— Принято решение, что сотрудник, позволивший себе подобное поведение по отношению к жителям, не будет работать в Доме народного единства. До частной охранной организации, работающей с Домом, доведена информация о необходимости принятия мер и неформального отношения к нештатным ситуациям, особенно если речь идет о детях, — заключили представители организации.
Журналист NN.RU пообщался с одним из родителей, который вместе с остальными семьями искал укрытия в Доме народного единства. Собеседник попросил не раскрывать его имя, но охотно рассказал, как всё было. По словам Алексея (имя изменено. — Прим. ред.), незадолго до начала бури они с семьей шли домой через парк, надеясь, что успеют добраться домой до начала ливня. Но непогода застала их врасплох, и они оказались на улице под проливным дождем и сильным ветром.
— Летели ветки, песок, и передвигаться было невозможно. Вместе с нами в пролете оказались три женщины, два мужчины, двое детей около года и двое 7–10 лет. Крыша спасала от основного дождя, но капли долетали, и было холодно, один из детей спал в коляске, его закрывали родители, вторая девочка, около 1,5 года, плакала, ей было страшно, — говорит Алексей. Тут у любого бы дрогнуло сердце, но охранник оказался не из слабаков, мало того, перед родителями вообще никто даже не извинился, видимо, решили, что конфликт исчерпан.
После всего скандала, по словам Алексея, с ними так никто и не связался. Нижегородцы ждали извинений, но администрация Дома народного единства им их не принесла. Меры воздействия на охранника людям также показались слишком мягкими.
— Извинений администрация не выразила, себя виновными они не считают. Слава богу, все живы, пусть люди сделают выводы сами для себя, все могут попасть в беду, и нужна будет помощь! — резюмировал Алексей.
Что касается самого учреждения, Дом народного единства в Нижнем Новгороде открыли в 2022 году: там организовали штаб для помощи мобилизованным и их семьям. Также на базе Дома работают различные НКО, религиозные объединения и партии.
Учреждением изначально руководил Константин Исаев — супруг экс-министра социальной политики Нижегородской области Наталии Исаевой. К слову, недавно против нее возбудили уголовное дело. По версии следствия, за полтора года работы в должности министра Исаева построила себе коттедж из стройматериалов, купленных на взятки от директора одного из нижегородских детдомов. Предназначались эти средства для сирот. Незадолго до скандала Исаева написала заявление об увольнении, а позднее появились кадры ее задержания сотрудниками ФСБ. Супруг экс-министра в свете этих событий свою должность тоже покинул.
Сейчас учреждение возглавляет Роман Кошелев. Журналист NN.RU позвонил руководителю, чтобы взять комментарий по поводу этой резонансной истории, однако по всем вопросам Кошелев направил нас в пресс-службу и бросил трубку.
Добавим, что ураганы и ливни вчера обрушились не только на Нижегородскую область. В общей сложности из-за непогоды по всему Приволжью пострадали 67 человек, еще девять — погибли.
Больше всего досталось Республике Марий Эл. Деревья там рухнули прямо на палаточный городок с туристами. Местное управление МЧС подтвердило гибель семи человек. Еще 27 получили травмы разной степени тяжести.