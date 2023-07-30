О чем Путин говорил на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка: главное

Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита Россия-Африка. В ходе разговора с журналистами были затронуты темы спецоперации на Украине, отношений с Африканской Республикой, а также зерновой сделки. В этой подборке мы собрали цитаты президента.
Отношения с Африкой
- Наши африканские друзья не просят каких-то подачек. Не было ни одной прямой просьбы. Все стараются найти взаимоприемлемые, интересные для обеих сторон проекты;
- Африканский континент настроен к нам в высшей степени дружественно и положительно;
- В Африке к Украине относятся хорошо. Они искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращен.
Спецоперация на Украине
- У нас 2023-й и Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом;
- Мы не отказывались никогда от мирных переговоров;
- Украинская армия наступает. Они в атаке. Реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам-то что обращаться за прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают;
- Они (ВСУ — Прим.ред.) понесли большие потери и в живой силе, и в технике. С 4 июня 415 танков было потеряно и 1 300 с лишним единиц бронемашин разного класса;
- Я не считаю своим делом управление войсками. Это неправильно и даже вредно;
- Украина ищет свою идентичность, самобытность и стремится к утверждению своей идентичности. Да и всё бы ничего. Что здесь плохого? Украина — независимое государство с 91-го года. И это естественно, что она ищет свою идентичность. Но почему свою идентичность нужно искать на основе неонацизма?;
- Там (на Украине — Прим.ред.) уже скоро некому будет работать, все же мобилизованы.
Зерновая сделка
- Сначала исполните наши требования, а потом мы вернемся в зерновую сделку;
- Мы остаемся лидерами по продаже пшеницы. Мы как были номер один, так и остались номер один, несмотря на все потуги нам помешать.