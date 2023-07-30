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О чем Путин говорил на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка: главное

Собрали цитаты президента в одном материале

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Путин заявил, что мирный план по Украине и зерновая сделка никак не связаны между собой

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Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита Россия-Африка. В ходе разговора с журналистами были затронуты темы спецоперации на Украине, отношений с Африканской Республикой, а также зерновой сделки. В этой подборке мы собрали цитаты президента.

Отношения с Африкой

  • Наши африканские друзья не просят каких-то подачек. Не было ни одной прямой просьбы. Все стараются найти взаимоприемлемые, интересные для обеих сторон проекты;
  • Африканский континент настроен к нам в высшей степени дружественно и положительно;
  • В Африке к Украине относятся хорошо. Они искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращен.

Спецоперация на Украине

  • У нас 2023-й и Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом;
  • Мы не отказывались никогда от мирных переговоров;
  • Украинская армия наступает. Они в атаке. Реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам-то что обращаться за прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают;
  • Они (ВСУ — Прим.ред.) понесли большие потери и в живой силе, и в технике. С 4 июня 415 танков было потеряно и 1 300 с лишним единиц бронемашин разного класса;
  • Я не считаю своим делом управление войсками. Это неправильно и даже вредно;
  • Украина ищет свою идентичность, самобытность и стремится к утверждению своей идентичности. Да и всё бы ничего. Что здесь плохого? Украина — независимое государство с 91-го года. И это естественно, что она ищет свою идентичность. Но почему свою идентичность нужно искать на основе неонацизма?;
  • Там (на Украине — Прим.ред.) уже скоро некому будет работать, все же мобилизованы.

Зерновая сделка

  • Сначала исполните наши требования, а потом мы вернемся в зерновую сделку;
  • Мы остаемся лидерами по продаже пшеницы. Мы как были номер один, так и остались номер один, несмотря на все потуги нам помешать.

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ПутинСаммитАфрикаРоссияПресс-конференция
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