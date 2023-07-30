«Происходит что-то страшное». Тетя забрала 5-летнюю племянницу, жившую в гараже с отцом-алкоголиком, и теперь может ее потерять

Сейчас Яна каждый день пытается достучаться до прокуратуры и органов опеки и вернуть девочку, но безуспешно. Своей историей она поделилась с «Фонтанкой» — скриншоты переписок и документы, подтверждающие ее слова, имеются в распоряжении редакции.



«С ней всё было не так»

Яне Терновской было 27 лет, когда она забрала к себе маленькую Свету. Коллеги поддержали, хотя девушка и признается, что сначала переживала. Дело в том, что на работу ее брали незамужней и без детей — пятилетняя двоюродная племянница стала ее первым ребенком. По первому образованию Яна врач, по второму — педагог-дефектолог, поэтому на то, чтобы понять, что со Светой что-то не так, ушло не так много времени.



— Со Светой всё было не так. Наверное, это чудовищно звучит. Колоссальный шок был у всех — у коллег, у педагогов и нянечек в садике. У Светы отсутствовала речь напрочь. Она только по кругу повторяла «да-да-да» и что-то щебетала на своем птичьем языке, — рассказывает девушка.

