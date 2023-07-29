Повреждены 10 квартир, одна женщина в реанимации — что еще известно про сбитые ракеты над Таганрогом и Азовом

Вечером 28 июля в Таганроге прогремел взрыв. Эпицентр пришелся на двор художественного музея. Больше всего пострадали кровля, гаражи и хозпостройки. Одна стена музея оказалась разрушена. Помимо этого взрывной волной выбило рамы в окнах и балконах соседнего многоквартирного дома. Погибших нет, но в больницы, по данным 161.RU, доставили минимум 13 человек. Трое из них — в тяжелом состоянии, одна женщина находится в реанимации.
Какая обстановка сейчас в городе и что известно про сбитые ракеты — подробности смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Этим же вечером в Азовском районе сбили еще одну ракету. Там тоже обошлось без жертв, но в селе Самбек неким металлическим предметом пробило крышу жилого дома.
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