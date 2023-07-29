Путин объяснил, почему переговоры о мире с Украиной невозможны: новости СВО за 28 июня

В центре Таганрога прогремел взрыв — причиной стала упавшая ракета

В Таганроге прогремел мощный взрыв — это произошло около ресторана «Чехов Сад» в центре города. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале прокомментировал случившееся — по его словам, у кафе «Чехов Сад» взорвалась ракета.

— В центре Таганрога по адресу переулок Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов Сад», взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется. Буду информировать, — написал Голубев.