Можно ли отказаться от сдачи биометрии: объясняет Роскомнадзор

Роскомнадзор провел вебинар на тему защиты персональных данных, во время которого эксперты ответили на вопросы пользователей. Темы поднимались разные, в том числе поговорили и о биометрических данных. Заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер подчеркнул, что законом введена добровольная сдача биометрии. То есть без согласия человека использовать его биометрические данные нельзя — за исключением случаев, предусмотренных законом. Например, в связи с оперативно-разыскной деятельностью.