freedom
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 0/10
usd 90.98
eur 99.96
Тема дняПолицейских проверяют из-за исчезновения школьницы
Все новости
Все новости

Можно ли отказаться от сдачи биометрии: объясняет Роскомнадзор

В ведомстве ответили на вопросы о персональных данных

119

Законом предусмотрены случаи, когда биометрические данные могут использовать без вашего согласия

Поделиться

Роскомнадзор провел вебинар на тему защиты персональных данных, во время которого эксперты ответили на вопросы пользователей. Темы поднимались разные, в том числе поговорили и о биометрических данных. Заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер подчеркнул, что законом введена добровольная сдача биометрии. То есть без согласия человека использовать его биометрические данные нельзя — за исключением случаев, предусмотренных законом. Например, в связи с оперативно-разыскной деятельностью.

Чаще всего под биометрией имеют в виду:

  • отпечаток пальца;
  • изображение лица;
  • голос;
  • радужную оболочку глаза;
  • рисунок вен ладони.

Начальник отдела правового обеспечения управления по защите персональных данных Роскомнадзора Татьяна Коваленко напомнила, что в случаях, не касающихся положений закона, о которых говорилось выше, сдавать биометрию человек не обязан. В случае отказа предоставить биометрические персональные данные оператор не праве отказать в предоставлении услуги или в обслуживании. Так, она привела пример с фитнес-клубом, когда гражданину отказали в членстве из-за отказа предоставить биометрию, — такие отказы, пояснила Коваленко, незаконны.

В конце прошлого года был подписан закон, согласно которому вся биометрия будет храниться в единой системе биометрических данных. Некоторые банки уже начали передавать в нее ваши данные.

По теме

РоскомнадзорБиометрические данные
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter