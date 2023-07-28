Можно ли отказаться от сдачи биометрии: объясняет Роскомнадзор

Роскомнадзор провел вебинар на тему защиты персональных данных, во время которого эксперты ответили на вопросы пользователей. Темы поднимались разные, в том числе поговорили и о биометрических данных. Заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер подчеркнул, что законом введена добровольная сдача биометрии. То есть без согласия человека использовать его биометрические данные нельзя — за исключением случаев, предусмотренных законом. Например, в связи с оперативно-разыскной деятельностью.
Чаще всего под биометрией имеют в виду:
- отпечаток пальца;
- изображение лица;
- голос;
- радужную оболочку глаза;
- рисунок вен ладони.
Начальник отдела правового обеспечения управления по защите персональных данных Роскомнадзора Татьяна Коваленко напомнила, что в случаях, не касающихся положений закона, о которых говорилось выше, сдавать биометрию человек не обязан. В случае отказа предоставить биометрические персональные данные оператор не праве отказать в предоставлении услуги или в обслуживании. Так, она привела пример с фитнес-клубом, когда гражданину отказали в членстве из-за отказа предоставить биометрию, — такие отказы, пояснила Коваленко, незаконны.
В конце прошлого года был подписан закон, согласно которому вся биометрия будет храниться в единой системе биометрических данных. Некоторые банки уже начали передавать в нее ваши данные.