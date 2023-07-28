«Везучий был». Как хоронили погибшего в СВО военкора — под оружейные залпы, слезы близких и речи властей

В Екатеринбурге простились с
На похоронах были не только родственники и местные власти. Проститься приехал телеведущий Дмитрий Киселев, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.
Похоронили Ростислава Журавлева с воинскими почестями — под оружейный салют. Как это было и кто еще пришел проститься с ним — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
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— В голове не укладывается. Я никогда в жизни не мог подумать, что буду давать комментарии по этому поводу, —рассказал коллега погибшего Тимофей Ермаков. — Это могло случиться с кем угодно, но не с ним. Везучий был на самом деле. И по-журналистски везучий. И оказывался в нужном месте в нужное время всегда.
Ранее мы подробно рассказывали биографию Ростислава Журавлева.