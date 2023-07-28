«Везучий был». Как хоронили погибшего в СВО военкора — под оружейные залпы, слезы близких и речи властей

— В голове не укладывается. Я никогда в жизни не мог подумать, что буду давать комментарии по этому поводу, —рассказал коллега погибшего Тимофей Ермаков. — Это могло случиться с кем угодно, но не с ним. Везучий был на самом деле. И по-журналистски везучий. И оказывался в нужном месте в нужное время всегда.