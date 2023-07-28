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Спецоперация на Украине

«Везучий был». Как хоронили погибшего в СВО военкора — под оружейные залпы, слезы близких и речи властей

34-летний Ростислав Журавлев погиб при ударе ВСУ, использовавших кассетные боеприпасы

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Видео: Городские порталы

В Екатеринбурге простились с 34-летним военкором Ростиславом Журавлевым, погибшим 22 июля в зоне спецоперации. С начала 2022 года он работал журналистом РИА Новости и полтора года назад прибыл на Украину, чтобы освещать события СВО.

На похоронах были не только родственники и местные власти. Проститься приехал телеведущий Дмитрий Киселев, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Похоронили Ростислава Журавлева с воинскими почестями — под оружейный салют. Как это было и кто еще пришел проститься с ним — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

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— В голове не укладывается. Я никогда в жизни не мог подумать, что буду давать комментарии по этому поводу, —рассказал коллега погибшего Тимофей Ермаков. — Это могло случиться с кем угодно, но не с ним. Везучий был на самом деле. И по-журналистски везучий. И оказывался в нужном месте в нужное время всегда.

Ранее мы подробно рассказывали биографию Ростислава Журавлева.

ВоенкорСВОРостислав ЖуравлевПохороны
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