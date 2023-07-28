«На зоне хочется быть камнем»: 26-летняя закладчица откровенно рассказала, как выживает в колонии

— Я поехала, а за мной уже целый кортеж выезжает. Там не одна машина, машины четыре, может быть, пять, и все за мной. Я тогда попыталась обмануть их поворотниками. Я с поворотником направо уезжаю налево очень резко и по газа́м. Они на какой-то момент отстали от меня. За счет расстояния мне удалось сделать закладку одну, но у меня еще вес с собой был, и просто у меня заканчивается бензин, и на заправке меня принимает спецназ — люди в масках с автоматами.

