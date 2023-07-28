«На зоне хочется быть камнем»: 26-летняя закладчица откровенно рассказала, как выживает в колонии

К своим 26 годам Наталья проделала тернистый путь — от студентки вуза до наркокурьера и осужденной, отбывающей срок в исправительной колонии общего режима. За сбыт наркотиков (она делала закладки) ее приговорили к девяти годам лишения свободы. Почему девушка не смогла устоять перед соблазном легких и больших денег? Каково ей приходится сейчас на зоне? И какие порядки там царят? Откровения закладчицы смотрите в коротком видео чуть выше.
— Мне было 18 лет. И мой парень курил гашиш, иногда, изредка. Ни он меня особо не пытался увлечь этим, ни я, наоборот, отвлечь его от этого. Просто: будешь? Нет. Будешь? Нет, а в какой-то момент он спросил: «Будешь?», а я сказала: «Да». Этот момент определил череду последующих выборов. Я оказалась в компании, которая этим занималась, узнала, что наркотики продаются в интернете. Надо было получше думать над своей безопасностью, если собиралась этим заниматься, — вспоминает девушка.
Наталья была оптовым курьером. Частью крупного онлайн-магазина.
— Я получала мастер-клады через оператора. Отвечала на предзаказы. Более мелкие, но всё равно крупные закладки, организовывала я. Делала один, два, три, четыре, пять кладов. А вечером, на меня накатывала лютая паранойя...
Денег девушка заработала не много. В итоге ее задержали полицейские во время очередной раскладки наркотиков.
— Я поехала, а за мной уже целый кортеж выезжает. Там не одна машина, машины четыре, может быть, пять, и все за мной. Я тогда попыталась обмануть их поворотниками. Я с поворотником направо уезжаю налево очень резко и по газа́м. Они на какой-то момент отстали от меня. За счет расстояния мне удалось сделать закладку одну, но у меня еще вес с собой был, и просто у меня заканчивается бензин, и на заправке меня принимает спецназ — люди в масках с автоматами.
Наталью признали виновной в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Свое наказание она отбывает в исправительной колонии № 15, которая находится в Самаре. Девушка признается, что справиться с приговором ей помогло чтение Уголовного кодекса.
— Я получила свои прекрасные 9 лет и счастлива.
В колонии девушка работает. Она получила два образования. Впереди у нее еще пять лет заключения.
Подробнее историю Натальи читайте в материале наших коллег из 63.RU.