Банки будут передавать данные клиентов государству: зачем это нужно и можно ли от этого отказаться?

Что такое биометрия и где мы ее используем

По закону, биометрические персональные данные — это сведения, которые характеризуют биологические и физиологические особенности человека. Проще говоря, то, по чему можно определить, что вы — это вы. Чаще всего под биометрией имеют в виду:



отпечаток пальца;

изображение лица;

голос;

радужная оболочка глаза;

рисунок вен ладони.

Раньше биометрия большинства россиян ограничивалась фотографией в паспорте. Отпечатками пальцев начинали интересоваться только в том случае, если вы нарушали закон или делали визу в некоторые страны.

